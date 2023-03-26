Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyonlar ve akıllı telefonlar var

30 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri
30 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung markasına ait Crystal UHD akıllı televizyon var. 58 inçlik Ultra HD ekran, 3x HDMI, 1x USB, Tizen işletim sistemi, tek kumanda özelliği olan televizyon 14299TL fiyat etiketine sahip.
Toshiba markasına ait 55 inçlik Ultra HD ekran, Android TV işletim sistemi, 3x HDMI, 2x USB, kablosuz ekran, uygulama desteği gibi özellikleri olan akıllı televizyon ise 11999TL fiyat etiketi ile satılacak.
Daha önce de satılan Samsung Galaxy S20 FE akıllı telefon modeli 6.5 inçlik Super AMOLED ekran, 8GB RAM, 256GB depolama, 12MP üçlü kamera 32MP ön kamera, 4500mAh kapasiteli batarya biri özelliklerle 12199TL olarak satılacak.
Alt seviyede 6.52 inçlik ekran, 3GB RAM, 32GB depolama, 13MP üçlü arka kamera, 8MP ön kamera, 4000mAh kapasiteli batarya, parmak izi okuyucu gibi özellikleri olan TCL 20E akıllı telefon modeli 2899TL.
Market zincirinin iç markası Go Smart farklı kablosuz ve kablolu kulaklıklar, kablosuz fareler, kablosuz hoparlörler ile raflarda yerini alıyor. Yine çevrim içi mağazada satışa sunulan 119990TL fiyat etiketli Vola EV1 elektrikli araç da fiziksel mağazalara geliyor.
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zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)