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    Anlık Bildirim

    Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyonlar ve akıllı telefonlar var

    30 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung ve Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar, Samsung Galaxy S20 FE akıllı telefon gibi ürünler yer alıyor.
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    30 Mart A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya A101 marketler zincirinde farklı markalara ait akıllı televizyonlar, akıllı telefonlar, alt seviyede kablosuz ses ürünleri, elektrikli araç gibi uygun fiyatlı elektronik ürünler bulmak mümkün olacak.

    30 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri

    30 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung markasına ait Crystal UHD akıllı televizyon var. 58 inçlik Ultra HD ekran, 3x HDMI, 1x USB, Tizen işletim sistemi, tek kumanda özelliği olan televizyon 14299TL fiyat etiketine sahip.

    Toshiba markasına ait 55 inçlik Ultra HD ekran, Android TV işletim sistemi, 3x HDMI, 2x USB, kablosuz ekran, uygulama desteği gibi özellikleri olan akıllı televizyon ise 11999TL fiyat etiketi ile satılacak.

    Daha önce de satılan Samsung Galaxy S20 FE akıllı telefon modeli 6.5 inçlik Super AMOLED ekran, 8GB RAM, 256GB depolama, 12MP üçlü kamera 32MP ön kamera, 4500mAh kapasiteli batarya biri özelliklerle 12199TL olarak satılacak.

    Alt seviyede 6.52 inçlik ekran, 3GB RAM, 32GB depolama, 13MP üçlü arka kamera, 8MP ön kamera, 4000mAh kapasiteli batarya, parmak izi okuyucu gibi özellikleri olan TCL 20E akıllı telefon modeli 2899TL.

    Market zincirinin iç markası Go Smart farklı kablosuz ve kablolu kulaklıklar, kablosuz fareler, kablosuz hoparlörler ile raflarda yerini alıyor. Yine çevrim içi mağazada satışa sunulan 119990TL fiyat etiketli Vola EV1 elektrikli araç da fiziksel mağazalara geliyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    H
    hakan_harputlu 11 saat önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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