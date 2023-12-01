Xbox PC uygulaması güncellendi: İşte yeni özellikler

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Microsoft, PC oyunculuğu söz konusu olduğunda Xbox uygulaması ve PC Game Pass sayesinde son yıllarda büyük ilerleme kaydetti. Şimdi de Game Pass aboneli tarafından sıkça kullanılan Xbox uygulaması, yepyeni özelliklere kavuşuyor. Güncel sürüm an itibarıyla erişime hazır.

Xbox uygulaması PC için güncellendi

Xbox uygulaması için paylaşılan son güncelleme, özellikle Game Pass aboneleri için bir dizi işlevsel özelliği beraberinde getiriyor. Bunlardan ilki, el konsolları özelinde tasarlanan Kompakt mod. Yukarıda da görebileceğiniz gibi bu özellik, küçük ekranlı cihazlarda önemli bir alan tasarrufu sağlıyor. Ancak bu mod etkinleştirildiğinde oyunlara yalnızca Kitaplığım bölümünden ulaşılabildiğini belirtelim. Yeni özelliğine, sol üst menüdeki profil simgenize tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Uygulamadaki bir diğer değişiklik ise bildirimler özelinde. Artık tüm bildirimler yerine yalnızca okunmamış bildirimleri görüntüleyebileceğiniz bir bölüm eklenmiş durumda. Ek olarak Microsoft, Xbox uygulamasını başlatırken Oyun Hizmetiyle ilgili sorunları veya eksik içeriği düzeltmek için yeni bir Oyun Hizmeti Onarım Aracı da sunuluyor.

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Ayrıca yenilikler yalnızca Xbox uygulaması ile sınırlı değil. Kaçıranlar için Microsoft Store'dan artık bir oyun satın aldığınızda, yüklemek için bilgisayarınızda bir sürücü veya konum seçebiliyorsunuz. Daha önce Xbox uygulamasına özel olan bu özellik, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Windows 11 sürüm 22310 ile kullanıma sunuldu.

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