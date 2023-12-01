Xbox PC uygulaması güncellendi: İşte yeni özellikler

Xbox uygulaması PC için güncellendi
Xbox uygulaması için paylaşılan son güncelleme, özellikle Game Pass aboneleri için bir dizi işlevsel özelliği beraberinde getiriyor. Bunlardan ilki, el konsolları özelinde tasarlanan Kompakt mod. Yukarıda da görebileceğiniz gibi bu özellik, küçük ekranlı cihazlarda önemli bir alan tasarrufu sağlıyor. Ancak bu mod etkinleştirildiğinde oyunlara yalnızca Kitaplığım bölümünden ulaşılabildiğini belirtelim. Yeni özelliğine, sol üst menüdeki profil simgenize tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Ayrıca yenilikler yalnızca Xbox uygulaması ile sınırlı değil. Kaçıranlar için Microsoft Store'dan artık bir oyun satın aldığınızda, yüklemek için bilgisayarınızda bir sürücü veya konum seçebiliyorsunuz. Daha önce Xbox uygulamasına özel olan bu özellik, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Windows 11 sürüm 22310 ile kullanıma sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.