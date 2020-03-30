3Dfx Voodoo 3D grafik kartı LEGO ile canlanıyor

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Grafik pazarının ilk dönemlerinde adeta fırtınalar estiren ancak sonrasını getiremeyen 3Dfx Voodoo 3D grafik kartları bugün tarihe karışmış durumda. LEGO hayranları ise eski efsaneyi yeniden canlandırmak istiyor.

LEGO 3Dfx Voodoo 3D nedir?

Bilindiği üzere LEGO Ideas platformunda ilgi çekici LEGO setleri oylamaya sunuluyor ve 10 bin oy sınırını geçen LEGO set projeleri gerçekleşme imkanına kavuşuyor. LEGO 3Dfx Voodoo 3D projesi bunlardan birisi.

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LEGO Classic setleri içerisinde yer alması istenen 3Dfx Voodoo 3D projesi toplam 78 parçadan oluşuyor ve 4 yaşa kadar oynanabiliyor. Bu bakımdan mağazalarda gördüğümüz küçük LEGO Classic setleri arasında yer alacak.

LEGO 3Dfx Voodoo 3D seti için şu ana kadar 1660 oy toplandı ve 10 bin oy toplanması gerekiyor. 18 ay gibi bir oy süresinin olduğu setin piyasaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Oylama sayfası

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