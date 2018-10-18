4 kameralı yeni Lenovo K5 modelleri duyuruldu

Lenovo’nun giriş seviyesine optik yakınlaştırma sunan S5 Pro modelinin ardından sahneye bu kez K5 serisi çıktı. Seriye eklenen iki yeni model ön ve arkada toplam 4 kamera ile giriş seviyesine yeni bir hava katacak.

Lenovo K5 Pro özellikleri ve fiyatı

6 inçlik ekranında 2160 x 1080 piksel çözünürlük sunan Lenovo K5 Pro modeli 18:9 görüntü oranını benimsemiş. Metal alaşımlı kasa 7.98mm kalınlığında ve 165 gram ağırlığında.

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Snapdragon 636 yonga setinden gücünü alan model üç farklı konfigürasyona sahip. 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yanında 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi seçenekleri sunuluyor.

Hem ön hem de arka kısımda 16MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonları var. 4050mAh kapasiteli batarya ise 18W hızlı şarj ile desteklenmiş. Telefonda bir oyun modu da yer alıyor. Lenovo K5 Pro modeli 135$-155$-185$ şeklinde konfigürasyona göre fiyat etiketine sahip.

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Lenovo K5s özellikleri ve fiyatı



5.7 inçlik IPS LCD ekranında 1440x720 piksel çözünürlük sunan model 12nm sürecinde geliştirilen 8 çekirdekli Helio P22 yonga setinden güç alıyor. Telefonda sadece 4GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine yer verilmiş.

Hem ön hem de arka kısımda 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonları var. Kameralar bokeh efekti verebiliyor. 3000mAh kapasiteli batarya 10W hızlı şarj ile desteklenmiş. Telefon 115$ seviyesinden satışa sunulacak.