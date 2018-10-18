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4 kameralı yeni Lenovo K5 modelleri duyuruldu

Giriş seviyesinde 4 kamera sunan Lenovo telefonların sayısı artıyor. Listeye K5 Pro ve K5s modelleri de eklendi. Segmentinde öne çıkan Lenovo K5 Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
7 ay
4,3b
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6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo’nun giriş seviyesine optik yakınlaştırma sunan S5 Pro modelinin ardından sahneye bu kez K5 serisi çıktı. Seriye eklenen iki yeni model ön ve arkada toplam 4 kamera ile giriş seviyesine yeni bir hava katacak.

Lenovo K5 Pro özellikleri ve fiyatı

6 inçlik ekranında 2160 x 1080 piksel çözünürlük sunan Lenovo K5 Pro modeli 18:9 görüntü oranını benimsemiş. Metal alaşımlı kasa 7.98mm kalınlığında ve 165 gram ağırlığında.

Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesine optik yakınlaştırma sunan Lenovo S5 Pro duyuruldu"

Snapdragon 636 yonga setinden gücünü alan model üç farklı konfigürasyona sahip. 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yanında 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi seçenekleri sunuluyor.

Hem ön hem de arka kısımda 16MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonları var. 4050mAh kapasiteli batarya ise 18W hızlı şarj ile desteklenmiş. Telefonda bir oyun modu da yer alıyor. Lenovo K5 Pro modeli 135$-155$-185$ şeklinde konfigürasyona göre fiyat etiketine sahip.

 

4 kameralı yeni Lenovo K5 modelleri duyuruldu
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Lenovo K5s özellikleri ve fiyatı
 

5.7 inçlik IPS LCD ekranında 1440x720 piksel çözünürlük sunan model 12nm sürecinde geliştirilen 8 çekirdekli Helio P22 yonga setinden güç alıyor. Telefonda sadece 4GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine yer verilmiş.

Hem ön hem de arka kısımda 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonları var. Kameralar bokeh efekti verebiliyor. 3000mAh kapasiteli batarya 10W hızlı şarj ile desteklenmiş. Telefon 115$ seviyesinden satışa sunulacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/18/lenovo-s5-pro-k5-pro-and-k5s-smartphones-officially-announced-in-china/ Yorum Yaz
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lithran 7 ay en beğenilen
Ohh TÜRKİYE fiyati 2399 tl olur. Ulkece sahlaniyoruz. Vatandasi saha kaldiran dunyada sanirim kongo Paraguay felan kaldi yaristigimiz. Yazik Lan bize
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intel7mix 7 ay
Snapdragon varsa neden halen mediatek kullanıyorlar ki.
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Kayrabey 7 ay
1.399 A SATILIR
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Whippoorwill 7 ay
K5 Pro'nun fiyat iyi gibi ama malum.
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al-ozaria 7 ay
Yine mi 6" Yine mi 6" :( .
Piyasada gırla dev dev telefon var. Akıllı telefon olarak normal cep telefonu boyutu; yani 4 - 4.5" arıyoz ama yok. Firmalar arz-talebi neden dikkate almıyorlar anlaşılır gibi değil. 4" lik ve 4000 Mah pil gücüne sahip bir telefonun ömrünü düşününce şahane olurdu. Ama yok böyle bir telefon.
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napolyon94 7 ay
999tl ye girse piyasayi sallar, xiaomi killer olmuş bu cihazlar.
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lithran 7 ay en beğenilen
Ohh TÜRKİYE fiyati 2399 tl olur. Ulkece sahlaniyoruz. Vatandasi saha kaldiran dunyada sanirim kongo Paraguay felan kaldi yaristigimiz. Yazik Lan bize
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