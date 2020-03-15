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    4G'li Nokia C2 tanıtıldı

    Nokia, 4G desteğine sahip Android Go'lu giriş seviyesi cihazı Nokia C2'yi resmi web sitesi üzerinden sessizce tanıttı. Cihazın teknik özellikleri, görselleri ve resmi tanıtım videosu haberimizde.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    HMD Global, Nokia'nın yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Nokia C2'yi oldukça sessiz bir şekilde tanıttı. Tanıtım afişleri, teknik özellikleri ve resmi tanıtım videosu HMD Global'ın resmi web sitesinde yayınlandığı fark edilen cihaz, yine aynı şekilde giriş seviyesi bir model olan ve şirketin bir kaç ay önce tanıtmış olduğu Nokia C1'in devamı niteliğinde.
    Benzer donanımlara sahip olan iki cihazın aralarındaki en büyük fark Nokia C2'nin 4G desteğine sahip olması. Selefi Nokia C1, 3G desteğine sahipti.
    Cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; Nokia C2, 5.7 inç genişliğinde HD+ bir ekranla geliyor.
    1.4GHz hızında çalışan dört çekirdekli bir işlemciden gücünü alan cihazda 1 GB RAM ve microSD kart yardımı ile 64 GB'a kadar arttırılabilen 16 GB dahili depolama alanı bulunuyor.
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    2800 mAh'lik bir bataryaya ev sahipliği yapan model kutusundan Android 9 Pie Go Edition ile çıkıyor.
    Cihazın arka ve ön kameraları 5 MP çözünürlüklerinde ve her ikisine de birer tane LED flaş eşlik ediyor.

    Cihaz, MicroUSB2.0 portundan güç alıyor, 3.5mm'lik kulaklık girişine sahip ve yan tarafında küçük bir Google Asistan butonu da bulunuyor. Renk seçenekleri arasında da camgöbeği ve siyah bulunuyor.
    Nokia C2'nin fiyatı ve satışa sunulacağı bölgeler henüz bilinmiyor ve asıl tanıtımının gerçekleştirileceği 19 Mart'ta açıklanması bekleniyor.
    Cihazın resmi tanıtım videosu aşağıda yer alıyor.

    Nokia C2 Teknik Özellikleri

    Model Numarası: TA-1233, TA-1204
    Ekran: 5.7 HD+, IPS, 18:9 en-boy oranı
    İşlemci: Quad-core 1.4 GHz
    Ön Kamera: 5 MP
    Arka Kamera: 5MP f/2.2
    Bellek: 1GB RAM / 16 GB (MicroSD kart ile 64GB'a kadar arttırılabilir)
    Batarya: 2800 mAh, çıkartılabilir
    İşletim Sistemi: Android 9 Pie (Go Edition)
    Renk Seçenekleri: Camgöbeği, siyah
    Ölçüleri: 154.8 x 75.59 x 8.85 mm
    Ağırlık: 161 gram
    Sensörler: Ortam ışığı sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer (G-sensörü)
    Bağlantı: Micro USB, 3.5 mm'lik kulaklık girişi, GSM/4G, WiFi b/g/n, BT 4.2, GPS
    Ek olarak: Google Assistant butonu, nano SIM (tek, çift), 5V/1A şarj cihazı, FM Radyo, bir mikrofon 


    https://nokiamob.net/2020/03/15/nokia-c2-officially-announced/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün
    Android go değil mo gelse de 1gb yetmiyor..<br />6 ay kullandım test ettim yeni nesil 1gbli telefon.<br />Direk sinir krizi geçirirsiniz.
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    Volkan1x (Volkan ) 5 gün
    General mobile 2020 Nokia edition
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    OverClocK1ng (Tuluğ ) 5 gün
    Sanırım Nokia , 4G yi keşfetmiş. Bu özellikler yerine 2 veya 3 GB RAM koysa en azından.
    Piyasada 700-800 liralara 3GB RAM li giriş seviyesi cihaz var.
    Bu beyinsizler 1 GB RAM yapınca fiyatı ne kadar düşürebilecekler ki...
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 5 gün
    1 gb ram mi kaldı, donup durur
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    neronidas (Veysel EJDER) 5 gün
    Bu nasıl bir haber. 5g li telefon çıkınca bile haber olmuyor.
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    dugers (syt dgr) 5 gün
    Android Go her telefon ÇÖPTÜR.
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