4G'li Nokia C2 tanıtıldı

HMD Global, Nokia'nın yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Nokia C2'yi oldukça sessiz bir şekilde tanıttı. Tanıtım afişleri, teknik özellikleri ve resmi tanıtım videosu HMD Global'ın resmi web sitesinde yayınlandığı fark edilen cihaz, yine aynı şekilde giriş seviyesi bir model olan ve şirketin bir kaç ay önce tanıtmış olduğu Nokia C1'in devamı niteliğinde.

Benzer donanımlara sahip olan iki cihazın aralarındaki en büyük fark Nokia C2'nin 4G desteğine sahip olması. Selefi Nokia C1, 3G desteğine sahipti.

Cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; Nokia C2, 5.7 inç genişliğinde HD+ bir ekranla geliyor.

1.4GHz hızında çalışan dört çekirdekli bir işlemciden gücünü alan cihazda 1 GB RAM ve microSD kart yardımı ile 64 GB'a kadar arttırılabilen 16 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

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2800 mAh'lik bir bataryaya ev sahipliği yapan model kutusundan Android 9 Pie Go Edition ile çıkıyor.

Cihazın arka ve ön kameraları 5 MP çözünürlüklerinde ve her ikisine de birer tane LED flaş eşlik ediyor.



Cihaz, MicroUSB2.0 portundan güç alıyor, 3.5mm'lik kulaklık girişine sahip ve yan tarafında küçük bir Google Asistan butonu da bulunuyor. Renk seçenekleri arasında da camgöbeği ve siyah bulunuyor.

Nokia C2'nin fiyatı ve satışa sunulacağı bölgeler henüz bilinmiyor ve asıl tanıtımının gerçekleştirileceği 19 Mart'ta açıklanması bekleniyor.

Cihazın resmi tanıtım videosu aşağıda yer alıyor.

Nokia C2 Teknik Özellikleri

Model Numarası: TA-1233, TA-1204

Ekran: 5.7 HD+, IPS, 18:9 en-boy oranı

İşlemci: Quad-core 1.4 GHz

Ön Kamera: 5 MP

Arka Kamera: 5MP f/2.2

Bellek: 1GB RAM / 16 GB (MicroSD kart ile 64GB'a kadar arttırılabilir)

Batarya: 2800 mAh, çıkartılabilir

İşletim Sistemi: Android 9 Pie (Go Edition)

Renk Seçenekleri: Camgöbeği, siyah

Ölçüleri: 154.8 x 75.59 x 8.85 mm

Ağırlık: 161 gram

Sensörler: Ortam ışığı sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer (G-sensörü)

Bağlantı: Micro USB, 3.5 mm'lik kulaklık girişi, GSM/4G, WiFi b/g/n, BT 4.2, GPS

Ek olarak: Google Assistant butonu, nano SIM (tek, çift), 5V/1A şarj cihazı, FM Radyo, bir mikrofon

https://nokiamob.net/2020/03/15/nokia-c2-officially-announced/

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