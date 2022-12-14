Hyundai Ioniq 5'in daha ucuz 4x2 versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör Hyundai Ioniq 5ailesi güncellendi. 125 kW 4x2 Progressive ve 225 kW 4x4 Progressive olmak üzere iki farklı seçenekle karşımıza çıkan Hyundai nasıl bir fiyat listesi yayımladı? 4x2 Hyundai Ioniq 5 Türkiye fiyatı duyuruldu.

2022 Hyundai Ioniq 5 Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri 2 ay önce eklendi

Hyundai Ioniq 5'in 4x2 versiyonu neler sunuyor?

Otomatik bir şanzımana ve elektrikli yakıt mekanizmasına ev sahipliği yapan bu modelin tasarımı sade bir yapıya sahip olmasına zaman yer yer ortaya çıkan keskin çizgilerle dikkat çekiyor.

Ön ve arka tarafta bulunan Parametric Pixel aydınlatmalar bu otomobilin göze çarpmasını sağlıyor. 2WD versiyondaki motor 125 kW güç ve 350 Nm tork üretiyor. AWD versiyonlardaki güç ve tork ise 225 kW.

Tork kelimesi motorlu araçlarda üretilen gücün tekerleklerden yere aktarılmasını sağlayan dönme kuvveti anlamına geliyor.

Hyundai Ioniq 5 fiyatları | Aralık 2022

125 kW 4x2 Progressive: 1.654.000 ₺

225 kW 4x4 Progressive: 1.990.000 ₺

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

4x2 Hyundai Ioniq 5 Türkiye fiyatı belli oldu