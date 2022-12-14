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    Anlık Bildirim

    Hyundai Ioniq 5'in daha ucuz 4x2 versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu

    3 ay önce ülkemizde satışa sunulan Hyundai Ioniq 5 adına yeni bir model getirildi. Hyundai Ioniq 5'in daha ucuz 4x2 versiyonu için belirlenen fiyat duyuruldu. 4x2 Hyundai Ioniq 5 Türkiye fiyatı ne?
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    Hyundai Ioniq 5 Tam Boyutta Gör
    Hyundai Ioniq 5ailesi güncellendi. 125 kW 4x2 Progressive ve 225 kW 4x4 Progressive olmak üzere iki farklı seçenekle karşımıza çıkan Hyundai nasıl bir fiyat listesi yayımladı? 4x2 Hyundai Ioniq 5 Türkiye fiyatı duyuruldu.

    Hyundai Ioniq 5'in 4x2 versiyonu neler sunuyor?

    Otomatik bir şanzımana ve elektrikli yakıt mekanizmasına ev sahipliği yapan bu modelin tasarımı sade bir yapıya sahip olmasına zaman yer yer ortaya çıkan keskin çizgilerle dikkat çekiyor.

    Ön ve arka tarafta bulunan Parametric Pixel aydınlatmalar bu otomobilin göze çarpmasını sağlıyor. 2WD versiyondaki motor 125 kW güç ve 350 Nm tork üretiyor. AWD versiyonlardaki güç ve tork ise 225 kW.

    Tork kelimesi motorlu araçlarda üretilen gücün tekerleklerden yere aktarılmasını sağlayan dönme kuvveti anlamına geliyor.

    Hyundai Ioniq 5 fiyatları | Aralık 2022

    • 125 kW 4x2 Progressive: 1.654.000 ₺
    • 225 kW 4x4 Progressive: 1.990.000 ₺
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 15 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 23 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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