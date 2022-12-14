Hyundai Ioniq 5'in daha ucuz 4x2 versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu

Hyundai Ioniq 5'in 4x2 versiyonu neler sunuyor?
Otomatik bir şanzımana ve elektrikli yakıt mekanizmasına ev sahipliği yapan bu modelin tasarımı sade bir yapıya sahip olmasına zaman yer yer ortaya çıkan keskin çizgilerle dikkat çekiyor.
Ön ve arka tarafta bulunan Parametric Pixel aydınlatmalar bu otomobilin göze çarpmasını sağlıyor. 2WD versiyondaki motor 125 kW güç ve 350 Nm tork üretiyor. AWD versiyonlardaki güç ve tork ise 225 kW.
Tork kelimesi motorlu araçlarda üretilen gücün tekerleklerden yere aktarılmasını sağlayan dönme kuvveti anlamına geliyor.
Hyundai Ioniq 5 fiyatları | Aralık 2022
- 125 kW 4x2 Progressive: 1.654.000 ₺
- 225 kW 4x4 Progressive: 1.990.000 ₺
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...