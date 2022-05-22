50MP kameralı Vivo Y72t piyasaya sürüldü! İşte özellikleri

Vivo son zamanlarda birçok yeni modelini insanların beğenisine sundu. Bunların bir yenisi de Vivo Y72t. Bugün sessiz sedasız tanıtılan Vivo Y72t görünüşe göre uygun fiyatıyla ulaşılabilirliği amaçlıyor.
Vivo Y72t 209 Dolar fiyat etiketine sahip
Ön tarafında 6,58 inç büyüklüğünde LCD bir ekran taşıyan Vivo Y72t bu ekranda 1080 x 2400 piksel Full HD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. Yine bu LCD ekranda 60Hz yenileme hızı da sunan cihaz, ekranın hemen üzerinde 8MP'lik bir selfie kamerasına yer veriyor. Arka tarafta ise 50MP'lik bir ana kamera bulunurken, bu kameranın yanında 2MP'lik bir makro kamera da bulunuyor.
Performansını Dimensity 700 yonga setinden alan Vivo Y72t, bu işlemcinin yanında 8GB LPDDR4X RAM bellek sunuyor. Depolama tarafında 128GB ve 256GB UFS 3.1 disklere sahip olan cihaz, elektriksel anlamda gücünü 6000mAh'lik bataryasından alıyor. Bu batarya 18W hızlı şarj desteği sunarken, işletim sistemi olarak ise Android 11 tabanlı OriginOS 1.0 kullanılıyor. Ek olarak çift SIM, 5G, Bluetooth 5.1, GPS gibi özelliklere de sahip olan Vivo 72t, 8GB/128GB'lık versiyon için 209 Dolar ve 8GB/256GB'lık versiyon için 239 Dolar fiyat etkietne sahip.
Vivo Y72t özellikleri
- Ekran: 6,58 inç, 1080 x 2400 piksel, LCD, 60Hz
- İşlemci: Dimensity 700
- RAM: 8GB
- Depolama: 128GB
- Batarya: 6000mAh, 18W hızlı şarj desteği
- Ön kamera: 8MP
- Arka kamera: 50MP + 2MP
- İşletim sistemi: Android 11 tabanlı OriginOS 1.0
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