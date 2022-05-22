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Vivo son zamanlarda birçok yeni modelini insanların beğenisine sundu. Bunların bir yenisi de Vivo Y72t. Bugün sessiz sedasız tanıtılan Vivo Y72t görünüşe göre uygun fiyatıyla ulaşılabilirliği amaçlıyor.

50MP ana kameralı Vivo Y75 4G tanıtıldı! İşte detaylar 1 gün önce eklendi

Vivo Y72t 209 Dolar fiyat etiketine sahip

Ön tarafında 6,58 inç büyüklüğünde LCD bir ekran taşıyan Vivo Y72t bu ekranda 1080 x 2400 piksel Full HD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. Yine bu LCD ekranda 60Hz yenileme hızı da sunan cihaz, ekranın hemen üzerinde 8MP'lik bir selfie kamerasına yer veriyor. Arka tarafta ise 50MP'lik bir ana kamera bulunurken, bu kameranın yanında 2MP'lik bir makro kamera da bulunuyor.

Performansını Dimensity 700 yonga setinden alan Vivo Y72t, bu işlemcinin yanında 8GB LPDDR4X RAM bellek sunuyor. Depolama tarafında 128GB ve 256GB UFS 3.1 disklere sahip olan cihaz, elektriksel anlamda gücünü 6000mAh'lik bataryasından alıyor. Bu batarya 18W hızlı şarj desteği sunarken, işletim sistemi olarak ise Android 11 tabanlı OriginOS 1.0 kullanılıyor. Ek olarak çift SIM, 5G, Bluetooth 5.1, GPS gibi özelliklere de sahip olan Vivo 72t, 8GB/128GB'lık versiyon için 209 Dolar ve 8GB/256GB'lık versiyon için 239 Dolar fiyat etkietne sahip.

Vivo Y72t özellikleri

Ekran: 6,58 inç, 1080 x 2400 piksel, LCD, 60Hz

6,58 inç, 1080 x 2400 piksel, LCD, 60Hz İşlemci: Dimensity 700

Dimensity 700 RAM: 8GB

8GB Depolama: 128GB

128GB Batarya: 6000mAh, 18W hızlı şarj desteği

6000mAh, 18W hızlı şarj desteği Ön kamera: 8MP

8MP Arka kamera: 50MP + 2MP

50MP + 2MP İşletim sistemi: Android 11 tabanlı OriginOS 1.0

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50MP kameralı Vivo Y72t piyasaya sürüldü! İşte özellikleri