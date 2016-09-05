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5100mAh bataryalı Lenovo Vibe P2 resmiyet kazandı

İlk bilgilerini geçtiğimiz aylarda Erdi Özüağ’ın paylaştığı Lenovo’nun yeni batarya canavarı Vibe P2, IFA 2016 tüketici elektroniği fuarında resmiyet kazandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde özellikle Çinli üreticiler arasında bir batarya yarışı başlamış durumda. Gionee 6000mAH sınırlarını aşmışken Xiaomi Mi Max modeli de 4850mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Lenovo da uzun kullanım süreleri sunan yeni bir akıllı telefon tanıttı.

IFA 2016 fuarında görücüye çıkan Lenovo Vibe P2 modeli 5100mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Firmanın P serisi zaten büyük bataryalarıyla dikkat çekiyordu. Yeni model önceki versiyondan 100mAh daha güçlü. Böylece yaklaşık 2 günü tamamlayan bir kullanım süresi ortaya çıkıyor. Bu modelin ilk bilgilerini Erdi Özüağ geçtiğimiz aylarda elde etmiş ve bizlerle paylaşmıştı.

Lenovo Vibe P2

5.5 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan Vibe P2, 14nm üretim sürecine sahip Snapdragon 625 yonga setinden gücünü alıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Adreno 506 grafik birimi barındıran yonga seti, hem modern bir performans sunuyor hem de enerji verimliliğine katkı yapıyor. Ayrıca hızlı şarj da sunuluyor.

Çin’de model 4GB LPDDR3 RAM ve 64GB kapasite ile sunulacak. Avrupa pazarında ise 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite boy gösterecek. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde kamera yer alırken, ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera ve parmak izi okuyucu entegre Home butonu yer alıyor. Android 6.0 işletim sistemi ile gelen modelin fiyatı bilinmiyor. Cihaz bölgeye göre Lenovo P2 olarak da isimlendirilecek.

Ayrıca Bkz. "2.5 milyon Galaxy Note 7 geri çağırılıyor, zarar 1.4 milyar dolar "

Lenovo A Plus ise giriş seviyesinin altına konumlanıyor. 4.5 inçlik 480x854 piksel çözünürlüğünde bir ekran barındıran cihaz, 4 adet Cortex-A7 çekirdekli MediaTek yonga setinden gücünü alıyor. 1GB RAM ve 8GB arttırılabilir kapasiteye sahip olan modelde 5MP çözünürlüğünde arka, 2MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. 2000mAH kapasiteli bir batarya taşıyan modelin fiyatı 69 Avro. Çift SIM kartlı versiyon ise 79 Avro. Satışlar henüz başlamadı. 

 

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-A-Plus-and-Lenovo-Vibe-P2-official-latter-gets-FHD-display---5100-mAh-battery_id84943 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-25CF1EFB4 3 yıl en beğenilen mementopolis
mementopolis

Bunun battaryasi daha güzel patlar...

Note 7 ile karıştırdı arkadaş
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murat-smsk 3 yıl
Bu batarya patlarsa direkt 2 ölü 1 yaralı
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Alegra 3 yıl
Kamerası eger gelistirilmisse bu telefon bence rakipsiz orta segmenti silip supurmeli. O istedigimiz 650leri falan anca sony compact cikariyo onlarda bi onceli senenin amirali fiyatinda oluyo tabi
Kamerası eger gelistirilmisse bu telefon bence rakipsiz orta segmenti silip supurmeli. O istedigimiz 650leri falan anca sony compact cikariyo onlarda bi onceli...
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1 Avatar
dzgnCauchy 3 yıl
1400-1500 arası alınabilir bir telefon olmuş, diğer özellikleri de iyise tabi
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DH Misafiri 3 yıl
bu telefonun fiyatı ne olacak?Görünüşü beğendim ama diğer özellikleride önemli.
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alcest 3 yıl
Malıyetten kısmak ıcın mı yapıyorlar bunu? Eğeydir bu cihazı bekliyorum. Çok mu kötü bir şey? İlk akıllı telefonumu alacağım da.
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inexo 3 yıl
Samsung logosu eksik bir tek p1 daha iyiydi sanal tuş rezalet zaten
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ALBAY 3 yıl
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talsuv61 3 yıl
Lenovo da sanal tuşa geçmiş herhalde, hiç sevmiyorum sanal tuşu
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W.Klitschko 3 yıl
2016 nin son çeyreğinde geleceği söyleniyor fiyati ile ilgili bi açıklama yok ama 1499-1599 arası olur diye dusunuyorum
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yasinadin 3 yıl
işin garibi aşşaya sensörlü fiziksel tuş koymuşlar ama ona rağmen gene sanal tuş var bu nasıl bir saçmalıktır nasıl bir kafadır arkadaş ? fake mi acaba hic böyle bi tasarım görmedim.
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murat-smsk 3 yıl
Bu batarya patlarsa direkt 2 ölü 1 yaralı
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ultramarine caeruleum 3 yıl
birçok arkadaş S650 olsaymış tadından yenmezmiş gibi ifadeler kullanmış. S650 ile s625 arasında nasıl bir fark varda bu telefonu değersiz yapıyor. Ben inceledim ama gerçekten kayda değer bir fark göremedim. En önemli farkı 4k özelliği olsa gerek. Bu kadar elzem mi ki ?
qualcomm.com/... qualcomm.com/...
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Robot Doktoru 3 yıl ultramarine caeruleum
alpay86

birçok arkadaş S650 olsaymış tadından yenmezmiş gibi ifadeler kullanmış. S650 ile s625 arasında nasıl bir fark varda bu telefonu değersiz yapıyor. Ben inceledim ama gerçekten kayda değer bir fark göremedim. En önemli farkı 4k özelliği olsa gerek. Bu kadar elzem mi ki ?

qualcomm.com/...
qualcomm.com/...

en büyük iki fark s625 14nm diğeri s650 28nm teknolojisine sahip. buda ciddi bir tasarruf sağlıyor. performans konusundada s650 nin ARM Cortex A72 barındırması fark sağlar.

benim görüşüm şu şekilde;
- 4k 2k filan i geç bir ceptelefonun en önemli özelliği 24 saati çıkarabilmesidir.
- qualcomm firmansının şuan alınabilecek 2 SoC i var birincisi s820 kryo ikincisi s625
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GetSomeRest 3 yıl
lenovo vibe p1m modelinin de devamı çıksa lenovo p2m almayı düşünüyorum.
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damn2u 3 yıl
Kamera konusunda ki durumunu bilmiyorum fakat beklediğim incelme gerçekleştiğine göre gönül rahatlığıyla alınabilir.
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Haggard1963 3 yıl
Bu soft tuşlar inşalah kullanılmaz. P1'deki kapasitif tuşlar çok iyiydi. Altta home tuşu varken ve iki yanı boşken ekrandan yemek niye?
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