5100mAh bataryalı Lenovo Vibe P2 resmiyet kazandı

Son dönemde özellikle Çinli üreticiler arasında bir batarya yarışı başlamış durumda. Gionee 6000mAH sınırlarını aşmışken Xiaomi Mi Max modeli de 4850mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Lenovo da uzun kullanım süreleri sunan yeni bir akıllı telefon tanıttı.

IFA 2016 fuarında görücüye çıkan Lenovo Vibe P2 modeli 5100mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Firmanın P serisi zaten büyük bataryalarıyla dikkat çekiyordu. Yeni model önceki versiyondan 100mAh daha güçlü. Böylece yaklaşık 2 günü tamamlayan bir kullanım süresi ortaya çıkıyor. Bu modelin ilk bilgilerini Erdi Özüağ geçtiğimiz aylarda elde etmiş ve bizlerle paylaşmıştı.

Lenovo Vibe P2

5.5 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan Vibe P2, 14nm üretim sürecine sahip Snapdragon 625 yonga setinden gücünü alıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Adreno 506 grafik birimi barındıran yonga seti, hem modern bir performans sunuyor hem de enerji verimliliğine katkı yapıyor. Ayrıca hızlı şarj da sunuluyor.

Çin’de model 4GB LPDDR3 RAM ve 64GB kapasite ile sunulacak. Avrupa pazarında ise 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite boy gösterecek. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde kamera yer alırken, ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera ve parmak izi okuyucu entegre Home butonu yer alıyor. Android 6.0 işletim sistemi ile gelen modelin fiyatı bilinmiyor. Cihaz bölgeye göre Lenovo P2 olarak da isimlendirilecek.

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Lenovo A Plus ise giriş seviyesinin altına konumlanıyor. 4.5 inçlik 480x854 piksel çözünürlüğünde bir ekran barındıran cihaz, 4 adet Cortex-A7 çekirdekli MediaTek yonga setinden gücünü alıyor. 1GB RAM ve 8GB arttırılabilir kapasiteye sahip olan modelde 5MP çözünürlüğünde arka, 2MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. 2000mAH kapasiteli bir batarya taşıyan modelin fiyatı 69 Avro. Çift SIM kartlı versiyon ise 79 Avro. Satışlar henüz başlamadı.