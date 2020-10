55 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu

Tam Boyutta Gör

Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 55 TL olan iki farklı oyun ücretsiz oldu. Amnesia: A Machine for Pigs ve Kingdom New Lands oyunlarını önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bu haftanın dikkat çeken oyunu elbette Amnesia: A Machine for Pigs olmuş. Amnesia serisinin ikinci ve son oyunu olan A Machine for Pigs, 2013 yılında oyunseverlerin beğenisine sunulmuştu. Serinin ilk oyunu Amnesia: The Dark Descent kadar beğenildiğini söyleyemeyiz ancak yine de korku dolu bir deneyim yaşatmayı başarıyor. Özellikle de 20 Ekim'de çıkacak olan yeni oyun Amnesia: Rebirth öncesinde Epic yine oldukça iyi bir kampanya yapmış.

Amnesia sizin için biraz fazla korkutucuysa Epic'in bu hafta dağıttığı diğer oyun Kingdom: New Lands'e bir göz atabilirsiniz. Kingdom: New Lands oyununu Epic geçtiğimiz yıl da ücretsiz dağıtmıştı. Belki hali hazırda kütüphanenizde yer alıyor olabilir.

İlginizi Çekebilir

Epic'ten ters köşe: 'Overcooked' ücretsiz oldu

Tanıtım yazısı ve fragmanı:

-----------------

Keşfedilmeyi bekleyen gizemler barındıran uzak adalara dair öyküler anlatılıyor.Bu Yeni Diyarlara yelken açıp yepyeni krallıklar kurmak için hükümdarların, tebaasının gücüne ihtiyacı olacak.

Cesaretini topla ve sonuna kadar savaş, ey hükümdar! Yoksa Yeni Diyarlar seni fethedecek.

Kingdom, modern retro estetiği ve atmosferik müzikleri olan, minimalist bir mikro-strateji oyunu. Oyuncular, sıfırdan yarattığı krallığını, dünyayı keşfederek genişletmeye, sadık bir halk toplamaya ve bu halkı Açgözlülük'ün her gece yaptığı saldırılardan korumaya çalışan bir hükümdarı yönetiyor.

Amnesia: A Machine for Pigs ve Kingdom New Lands'ı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Game Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 22 Ekim 18.00'da sona erecek. Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyunlar da belli oldu: Layers of Fear 2 ve Costume Quest.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.