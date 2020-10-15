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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    55 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu

    Epic Games Store bu hafta yine iyi bir kampanyayla karşımıza çıkıyor. Toplam değerleri 55 TL olan Amnesia: A Machine for Pigs ve Kingdom: New Lands oyunları tamamıyla ücretsiz oldu.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    9,9b
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    9
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    55 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu
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    Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 55 TL olan iki farklı oyun ücretsiz oldu. Amnesia: A Machine for Pigs ve Kingdom New Lands oyunlarını önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Bu haftanın dikkat çeken oyunu elbette Amnesia: A Machine for Pigs olmuş. Amnesia serisinin ikinci ve son oyunu olan A Machine for Pigs, 2013 yılında oyunseverlerin beğenisine sunulmuştu. Serinin ilk oyunu Amnesia: The Dark Descent kadar beğenildiğini söyleyemeyiz ancak yine de korku dolu bir deneyim yaşatmayı başarıyor. Özellikle de 20 Ekim'de çıkacak olan yeni oyun Amnesia: Rebirth öncesinde Epic yine oldukça iyi bir kampanya yapmış.

    Amnesia sizin için biraz fazla korkutucuysa Epic'in bu hafta dağıttığı diğer oyun Kingdom: New Lands'e bir göz atabilirsiniz. Kingdom: New Lands oyununu Epic geçtiğimiz yıl da ücretsiz dağıtmıştı. Belki hali hazırda kütüphanenizde yer alıyor olabilir.

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    Tanıtım yazısı ve fragmanı:

    -----------------

    Keşfedilmeyi bekleyen gizemler barındıran uzak adalara dair öyküler anlatılıyor.Bu Yeni Diyarlara yelken açıp yepyeni krallıklar kurmak için hükümdarların, tebaasının gücüne ihtiyacı olacak.

    Cesaretini topla ve sonuna kadar savaş, ey hükümdar! Yoksa Yeni Diyarlar seni fethedecek.

    Kingdom, modern retro estetiği ve atmosferik müzikleri olan, minimalist bir mikro-strateji oyunu. Oyuncular, sıfırdan yarattığı krallığını, dünyayı keşfederek genişletmeye, sadık bir halk toplamaya ve bu halkı Açgözlülük'ün her gece yaptığı saldırılardan korumaya çalışan bir hükümdarı yönetiyor.

    Amnesia: A Machine for Pigs ve Kingdom New Lands'ı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Game Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 22 Ekim 18.00'da sona erecek. Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyunlar da belli oldu: Layers of Fear 2 ve Costume Quest.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    32 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    slowfood (Slow Food) 1 hf. en beğenilen
    33+19=52 TL. Hesapta yapamıyorsunuz artık.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alucard116 (serkan yaşar) 1 hf. th9
    denedin mi de boş yapıyorsun kingdom new lands gayet güzel oyundur sen cs oynamaya devam et
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    th9 1 hf.
    oynanmıcak oyunlar,kütüphaneye ekliyip unutuyosunuz
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    kayamtky 1 hf.
    Korku oyunlarından hoşlananlar, Amnesia çok iyi bir oyun, bence kaçırılmamalı.
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 1 hf.
    Bu iki oyunda daha önce verilmiş. Oynanacağını da sanmıyorum eklemişim.
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    Whitebeard. (burak durmuş) 1 hf.
    ben baya takıldım epicteki oyunlara, remnant on numara oyundu 50 saate yakın oynadık arkadaşlarla
    1 Yanıt Yanıtla
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    X4eros 1 hf. Whitebeard.
    Remnant epicin verdiği en iyi oyun olabilir
    Yanıtla
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    slowfood (Slow Food) 1 hf. en beğenilen
    33+19=52 TL. Hesapta yapamıyorsunuz artık.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Paetzold 1 hf.
    Epic sayesinde kütüphane dolduda hangini oynadın desen bilemem
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    th9 1 hf.
    oynanmıcak oyunlar,kütüphaneye ekliyip unutuyosunuz
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    alucard116 (serkan yaşar) 1 hf. th9
    denedin mi de boş yapıyorsun kingdom new lands gayet güzel oyundur sen cs oynamaya devam et
    1 Yanıt Yanıtla +6
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