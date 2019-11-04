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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    5G destekli iPhone modellerinde maliyet de yükselecek

    5G teknolojilerine geçiş her yeni teknolojide olduğu gibi büyük bir maliyeti de beraberinde getiriyor. Haliyle artan maliyetlerin yansıdığı ilk cephe ise tüketiciler oluyor.
    2 hf.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    5G destekli iPhone modellerinde maliyet de yükselecek
    Tam Boyutta Gör

    Android dünyasında yavaş yavaş 5G uyumlu akıllı telefonları piyasaya çıkmaya başlaması Apple cephesinde de karşılık buldu. Gelecek yılın iPhone 12 serisinde 5G modemlere yer verilmesi bekleniyor ancak bunun maliyeti de oldukça büyük.

    5G maliyetli geliyor

    Ünlü analiz uzmanı Ming-Chi Kuo, 5G teknolojileri nedeniyle telefonların anakartında yüzde 10 civarında bir büyüme bekliyor. 5G iletişimin oluşturacağı ısı artışı ve yeni anten diziliminin entegrasyonu bu büyümeyi mecbur kılmış durumda. Anakartta yaşanacak bu değişim ve yeni lehimleme teknikleri ise birim fiyatına yüzde 35 artış olarak yansıyacak.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Exynos bölümü sıkıntıda, özelleştirilmiş işlemciler zora girdi"

    Apple’ın anakart bileşenini hali hazırda 3 firma tedarik ediyor. Avary, EMC ve AT&S tedarikçileri bu anakart değişimine hazırlanmaya başladı. Fiyat artışı yine bu üç firmanın gelirlerini arttırmış olacak.

    Maliyetler elbette sadece anakart tarafında yaşanmıyor. 5G modemlerin kendisi zaten normalden oldukça maliyetli. Apple A serisi yonga setleri de 5G iletişimi kontrol etmek amacıyla optimizasyon geçirecek. Ayrıca kasadaki çerçeve de iPhone 4 benzeri bir yapıya kavuşacak.

    5G destekli iPhone modellerinde maliyet de yükselecek
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    Son dönemde düşen iPhone satışları nedeniyle Apple’ın kâr marjını korumaya çalıştığı görülüyor. Bu nedenle 5G destekli iPhone modellerinde maliyet artığı kar marjından düşülmeden doğrudan son kullanıcı fiyatına yansıtılacağı tahmin ediliyor. Bu da orijinal fiyatlarda bir miktar daha yükseliş demek.

    Zaten 5G desteği sunan tüm akıllı telefonlarda maliyet artışı kaçınılmaz. Amiral gemisi seviyesine çıktıkça 4G uyumlu versiyon ile neredeyse 400$’a varan farklar oluşuyor. Apple’ın bu maliyet artışlarını nasıl yansıtacağı ise merak konusu.



    https://appleinsider.com/articles/19/11/03/apples-brawny-5g-iphone-family-will-require-larger-pricey-motherboards Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 2 hf.
    Sanki telefon fiyatını maliyetine göre belirliyorlarmış gibi :))))))
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    smart1978 2 hf.
    Tuketiciye maliyeti ne olacak ? :)) Turkiye gibi ulkelerde gercek 5G bile ne zaman gelecek belirsiz. Anca 5G Hazir/ 5G e 5G Ready filan 4.5 G tabanli hizmet ile gelecek ...
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    en_x 2 hf.
    yükselse ne olur adamların kıçına don alacak parası yok araba parası verıp telefon alıyor sonra oyun oynuyor
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    joven 2 hf.
    Telefonda Kendi adıma 5g benim hiç umurumda değil illa 5g olacak diyenin o parayı zaten gözden çıkarmıştır.
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    BekirHan 2 hf.
    Sen şuna tekno tetikçiler vurgun için zemin hazırlıyor desene.
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    Feyzuli 2 hf.
    Bir Iphone almaya parası yetenin bir Iphone için iki telefon parası vermeye hazırdır. Fiyatlar artsa ne olur onlara :D
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    Tha Alumni 2 hf.
    dayarlar 1500 doları :D
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    gun 2 hf.
    Geçen Teknosa'da Xiaomi standı vardı telefonların hepsi birbirinden güzel gözüküyor ve akıcı bir his veriyor. Mağazaya giden birisi neden 2-3 katı iPhone'a versin yeni kullanıcı. Acilen bu tür markalarla mücadele edecek bir modelleride piyasaya sürmesi gerek Apple'ın.
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    Ranez 2 hf. gun
    Aylık gelir seviyesi çok yüksek insanlar gider iPhone'u gene rahatça alır. Hiç de umursamaz Xiaomi varmış Huawei varmış diye. Döviz kriziyle beraber bizler için yeni modeller ulaşılmaz oldu belki ama ülkede refah düzeyi yüksek bir kitle var ve onlar hiç etkilenmedi nerdeyse.
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