5G destekli iPhone modellerinde maliyet de yükselecek

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Android dünyasında yavaş yavaş 5G uyumlu akıllı telefonları piyasaya çıkmaya başlaması Apple cephesinde de karşılık buldu. Gelecek yılın iPhone 12 serisinde 5G modemlere yer verilmesi bekleniyor ancak bunun maliyeti de oldukça büyük.

5G maliyetli geliyor

Ünlü analiz uzmanı Ming-Chi Kuo, 5G teknolojileri nedeniyle telefonların anakartında yüzde 10 civarında bir büyüme bekliyor. 5G iletişimin oluşturacağı ısı artışı ve yeni anten diziliminin entegrasyonu bu büyümeyi mecbur kılmış durumda. Anakartta yaşanacak bu değişim ve yeni lehimleme teknikleri ise birim fiyatına yüzde 35 artış olarak yansıyacak.

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Apple’ın anakart bileşenini hali hazırda 3 firma tedarik ediyor. Avary, EMC ve AT&S tedarikçileri bu anakart değişimine hazırlanmaya başladı. Fiyat artışı yine bu üç firmanın gelirlerini arttırmış olacak.

Maliyetler elbette sadece anakart tarafında yaşanmıyor. 5G modemlerin kendisi zaten normalden oldukça maliyetli. Apple A serisi yonga setleri de 5G iletişimi kontrol etmek amacıyla optimizasyon geçirecek. Ayrıca kasadaki çerçeve de iPhone 4 benzeri bir yapıya kavuşacak.

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Son dönemde düşen iPhone satışları nedeniyle Apple’ın kâr marjını korumaya çalıştığı görülüyor. Bu nedenle 5G destekli iPhone modellerinde maliyet artığı kar marjından düşülmeden doğrudan son kullanıcı fiyatına yansıtılacağı tahmin ediliyor. Bu da orijinal fiyatlarda bir miktar daha yükseliş demek.

Zaten 5G desteği sunan tüm akıllı telefonlarda maliyet artışı kaçınılmaz. Amiral gemisi seviyesine çıktıkça 4G uyumlu versiyon ile neredeyse 400$’a varan farklar oluşuyor. Apple’ın bu maliyet artışlarını nasıl yansıtacağı ise merak konusu.

https://appleinsider.com/articles/19/11/03/apples-brawny-5g-iphone-family-will-require-larger-pricey-motherboards