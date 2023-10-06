BİM marketler Redmi Note 12 satacak

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Redmi Note 12 Pro ve Redmi Note 12 S akıllı telefon modellerini raflarına koyan BİM marketler bu kez orijinal modelin satışına başlıyor. Redmi Note 12 modeli BİM marketlerde satışta.

6 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri

6 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Redmi Note 12 akıllı telefon modeli yer alıyor. Onyx Gray rengiyle gelecek olan Redmi Note 12 modelinde 6.67 inçlik AMOLED ekran, 120Hz tazeleme hızı, Snapdragon 685 yonga seti, 6GB RAM LPDDR4X RAM, 128GB UFS 2.2 depolama, 50MP+8MP+2MP arka kamera, 12MP ön kamera, 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj şeklinde özellikler mevcut. Fiyatı ise 8999TL. Bu model herhangi bir internet kataloğunda yer almıyor ve şube afişlerinde görülebiliyor.

4 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 3 gün önce eklendi

BİM aktüel kataloğunun standart ürünleri arasında ise 50 inçlik LG marka Ultra HD akıllı televizyon modeli 16999TL iken HP markasına ait Ryzen 5500U ve 15.6 inçlik Full HD IPS ekranlı dizüstü bilgisayar da 11599TL olarak satılacak.

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