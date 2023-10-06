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    BİM marketler Redmi Note 12 satacak

    6 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Redmi Note 12 akıllı telefon modeli yer alıyor. Ayrıca 50 inçlik LG Ultra HD akıllı televizyon ve HP markasına ait Ryzen 5500U dizüstü bilgisayar var.
    6 Ekim BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Redmi Note 12 Pro ve Redmi Note 12 S akıllı telefon modellerini raflarına koyan BİM marketler bu kez orijinal modelin satışına başlıyor. Redmi Note 12 modeli BİM marketlerde satışta.

    6 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri

    6 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Redmi Note 12 akıllı telefon modeli yer alıyor. Onyx Gray rengiyle gelecek olan Redmi Note 12 modelinde 6.67 inçlik AMOLED ekran, 120Hz tazeleme hızı, Snapdragon 685 yonga seti, 6GB RAM LPDDR4X RAM, 128GB UFS 2.2 depolama, 50MP+8MP+2MP arka kamera, 12MP ön kamera, 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj şeklinde özellikler mevcut. Fiyatı ise 8999TL. Bu model herhangi bir internet kataloğunda yer almıyor ve şube afişlerinde görülebiliyor.

    BİM aktüel kataloğunun standart ürünleri arasında ise 50 inçlik LG marka Ultra HD akıllı televizyon modeli 16999TL iken HP markasına ait Ryzen 5500U ve 15.6 inçlik Full HD IPS ekranlı dizüstü bilgisayar da 11599TL olarak satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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