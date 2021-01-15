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    67 yaşındaki kadına yanlışlıkla 5 doz Covid-19 aşısı enjekte edildi

    İsrail'de 67 yaşındaki bir kadına 1 doz yerine yanlışlıkla 5 doz yeni tip koronavirüs aşısı yapıldığı bildirildi. Kadının gözlem altında olduğu ve herhangi bir yan etkinin gözlenmediği belirtiliyor.
    4 sa.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    67 yaşındaki kadına yanlışlıkla 5 doz Covid-19 aşısı enjekte edildi
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    İsrail'de 67 yaşındaki bir kadına 1 doz yerine yanlışlıkla 5 doz yeni tip koronavirüs aşısı yapıldığı bildirildi. Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Batı Kudüs'teki Maccabi Sağlık Merkezi'nde kimliği açıklanmayan 67 yaşındaki bir kadına, Kovid-19 aşısının yer aldığı şişedeki 150 miligramın tamamının uygulandığı belirtildi. 

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    Aşılama

    67 yaşındaki kadına yanlışlıkla 5 doz Covid-19 aşısı enjekte edildi
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    Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının 5 dozunun birden yapıldığı kadının Batı Kudüs'teki bir hastanede gözetim altında tutulduğu ve herhangi bir yan etki gözlenmediği ifade edildi. 

    Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 20 Aralık'ta Kovid-19'a karşı toplu aşılama başlatılmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Hangi ülke ne kadar doz aşı uyguladı ? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor ?"

    İsrail Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede 1 milyon 937 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı, 3 bin 846 kişi virüsten hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 523 bini aştı.



    https://www.tvhaberi.com/dunya/67-yasindaki-kadina-yanlislikla-5-doz-covid-19-asisi-vurmuslar-h14345.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    sis651

    Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.

    1 saat önce
    Cem300

    Kaskı bir yere değdirseydiniz be..

    3 saat önce
    emrahsnr

    ben hala bu özelliği kullanamıyorum.

    3 saat önce
    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    22 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    23 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    1 gün önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    2 gün önce
    ccc231

    :)

    2 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    oguzhan297 (oğuzhan öztürk) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Covit 25 e kadar korur işte
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şimdi o kadar fazla doz verildikten sonra hiç bir yan etki yoksa akla başka birşey daha geliyor. Hani aşı o kadar güvenli ki fazla doz bile vursan birşey olmuyor geyiğini geçersek..
    Aslında aşı diye birşey yok. Kadına enjekte edilen de hastanelerdeki o meşhur ne için gidersen git taktıkları bildiğimiz serum gibi birşey.
    2 değil, 3 değil tam 5 katı çünkü normalin. İllaki birşey olması lazım.
    Şimdi o kadar fazla doz verildikten sonra hiç bir yan etki yoksa akla başka birşey daha geliyor. Hani aşı o kadar güvenli ki fazla doz bile vursan birşey olmuyo...
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    3 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    -MoDeStUs- 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Spiderman gibi özel güçlere sahip olabilir.
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    froster2006 (Barış Özbey) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İsin en ilginci bu virusun bir cesit nezle ,grip turevi oldugunun farkinda degil ve nasil grip asisinin her yil tekrarlanmasi gerekliliği var ise bununda olacaginin neznimde aşikar olmasi ve tek dozunu yil sonuna kadar yapamayacaginin matematiksel ve modellemeler ile aciklandigi bir cografyada bu nasil bir paradoksa döner fasit bir daire icinde cirpinip durur bu toplum.
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    Curb (Yusuf ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kadın anlık

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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Curb
    Önce 1270 falan okudum. Bunun şimdi ciddi ciddi 1 milyon 270 bin takipçisi mi var? Şaka değil dimi bu?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Aşırı vurulan dozdan bahsediyorum. Normal dozun tabiki yan etkisi olup olmayabilir bu başka bir tartışma konusu.
    Mesela çiçek aşısını 5 kat fazla dozda vurabiliyor musun? Birşey olmaz diyorsan tamam. O zaman birşey olmazdır.
    Bana yaptığın tavsiyeleri önce kendin uygulaman lazım son cümledeki gibi mesela.
    2 Yanıt Yanıtla
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    zortak (zor tak) 24 dk. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    O kadar düşük zekalısın ki bu yaşa kadar nasıl ölmedin şaştım.

    vurulması gereken doz, insana zarar verilebilecek maksimum doz mu?

    100 katını da vursan zarar mı vermek zorunda? 1000 katında kaşıntı yapmaya başlıyor belki hahaha

    Aşı vuruldu felç oldu, öldü haberleri sizlerin beynine zor gelmiş.
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    gun (Gün Oksay) 7 dk. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Faz aşamalarında 5-10 kata kadar fazla doz deneyleri yapılıyor ve şimdiye kadar ciddi sorun yaşayan olmamış. Bu kişide de bir şey olmamış olabilir.



    Mesela bu haberde 8 kişiye 5 doz yapmışlar. 4’ü hastaneye kaldırmışlar ardından ayakta gözlemleyip 3’ünü çıkarmışlar. 1’i daha kalmış ne olduğu yazmıyor oda çıkmıştır bir süre sonra.



    https://www.trthaber.com/haber/dunya/almanyada-8-kisiye-yanlislikla-5-kat-fazla-doz-asi-vuruldu-541951.html
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Elektirikli araba şeysi.
    Birincisi ben aşı öldürüyor falan demedim daha önce ne saçmaladığın hakkında bir fikrim yok o yüzden ne dediğini bir daha oku tekrar oku tekrar oku. Hala anlayamıyorsan yapabileceğim birşey yok bu konuda.

    ikinci olarak blokladım ama cevap yazıyorsun. Burada da şekille anlatayım belki daha iyi anlarsın bu mesaja 1 cevap geldi bu mesaja 2 cevap geldi diye yazıyor bakıyorsun ki blokladığın yazmış mesajı. Bilmiyorum anlayabilecek misin. Bak şekilde resim de veriyorum.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Üçüncüsü mention yaparak yazarsak kabul ediyor alıntı veya cevap diye cevaplamaya kalkarsan bu kişiye alıntı yapamazsınız deyip kabul etmiyor. Bu da forumun saçmalığı söyledik kaç kere ama.

    Sanırım size laf anlatmak 1 düzine deveye arka arkaya hendek atlatmaktan çok daha zor. Dahası sizin gibi insanların bu şekilde davranarak neyi ispatlamaya çalıştığınızı bir türlü anlayamıyorum.
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    wert1903 (TANER KARACA) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    gelen vurmuş giden vurmuş :)
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    Elektrikliarabasever 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bloklamamışsın demek direkt alıntıladı mesajı serum diyen sen değil misin üstte bak bir daha mesajına...
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    hopeyoung 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tanıtım çalışmaları hızla devam ediyor.
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    buraque2 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Disconnect from server hatası vermemiş mi
    Yanıtla +2
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şimdi o kadar fazla doz verildikten sonra hiç bir yan etki yoksa akla başka birşey daha geliyor. Hani aşı o kadar güvenli ki fazla doz bile vursan birşey olmuyor geyiğini geçersek..
    Aslında aşı diye birşey yok. Kadına enjekte edilen de hastanelerdeki o meşhur ne için gidersen git taktıkları bildiğimiz serum gibi birşey.
    2 değil, 3 değil tam 5 katı çünkü normalin. İllaki birşey olması lazım.
    3 Yanıt Yanıtla +5
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    Elektrikliarabasever 3 sa. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Bir aşı öldürüyor diyorsunuz bir serum diyorsunuz karar verin öldürmeyince SERUM öldürünce AŞI oluyor...
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    babajoe99 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    yaw aga şakamısın aşı sadece bir ülkede çıkıp o ülkede vurulsa hadi bi ihtimal dersin ayak yapıyorlar vitamin basıyorlar diye tüm dünyaya yayılmış bir aşı herkes test ediyor millet para ödüyor firmaya babasının hayrına almıyorlar 2 doz aşı 30 dolar bunlar milyonlarca alıyor test etmezlet mi sence

    Çinden gelen aşıları test etmedik mi açıp incelendi bi bokluk olsa ordan çıkardı zaten
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    darkaura 2 sa. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    yan etkisinin olup olmayacagi vucudun tepkisiyle alakali bir durum. asi rna temelli, hucreye girip virus proteinini uretiyor. tek basina virus proteininin bir zarari olduruculugu yok, asinin yarattigi yan etkilerin hepsi vucudun buna verdigi bagisiklik tepkisinin sonuclari ki asida hedeflenende bu tepkiyi olusturmak. daha fazla uyaran vermek vucudun daha fazla tepki gosterecegi anlamina gelmez, tamamen o kisinin bagisikligiyla verecegi tepki ile alakali bir durum. bu acidan yasli olmasi arti avantaj, bagisikligi zayif oldugu icin daha az tepki verecektir.

    baska bir noktada babajoe99 hakli. bu asiyi o kadar buyuk devlet aliyor, ciddi paralar odeniyor, o kadar farkli saglik kurumlarindan geciyor. bahsettiginiz komplonun olmasi icin dunyada farkli milletten kulturden milyonlarca insanin icinde olmasi gerekir ki imkansiz. biraz kafa calistirinca bazi seyleri gormek zor degil.
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