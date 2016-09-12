6GB RAM’li Xiaomi Mi 5s geliyor

Yıl sonuna doğru yeni amiral gemi modelleri ile vites yükseltmeye hazırlanan Xiaomi, donanım açısından oldukça iddialı gelecek. Kavisli ekranlı Mi Note 2 modelinin yanında Mi 5 amiral gemi modelinin daha güçlü bir versiyonu da piyasaya sürülecek.

Xiaomi Mi 5s adındaki yeni model pek çok açıdan orijinal modeli geride bırakıyor. Yüzde 10 daha hızlı Snapdragon 821 yonga setinden gücünü alan modelde 6GB LPDDR4 1866MHz RAM yer alıyor. Artan hızlar nedeniyle bu kez 3490mAh kapasiteli bir batarya tercih edilmiş. Ayrıca microUSB yerine USB Tip-C girişi kullanılmış.

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Xiaomi’nin mevcut akıllı telefon ailesindeki en güçlü model olacak Xiaomi Mi 5s ek olarak Force Touch, NFC, 256GB dahili kapasite, Xiaomi Pay temassız ödeme ve Qualcomm ultrasonik parmak izi okuyucu gibi teknolojilerle donatılacak. Bu açılardan da cihaz ailede öne çıkıyor.

Modeldeki 5.15 inçlik Full HD ekran, 16MP çözünürlüğünde 4 eksenli OIS barındıran kamera, 7.25mm kalınlık gibi değerler aynı kalıyor. Orijinal versiyonda olduğu gibi Mi 5s modelinde de 3 farklı konfigürasyon var. 3GB RAM/64GB kapasite, 4GB RAM/128GB kapasite, 6GB RAM/256GB kapasite şeklinde sıralanan versiyonlarda frekans değişikliği olacak mı bilinmiyor. Xiaomi Mi 5s için beklenen tanıtım tarihi Kasım-Aralık ayları.