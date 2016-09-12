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6GB RAM’li Xiaomi Mi 5s geliyor

Yılın başlarında amiral gemi modeli Mi 5’i piyasaya süren Çinli üretici Xiaomi, daha güçlü bir versiyonu da yıl sonu için hazırlıyor. Xiaomi Mi 5s oldukça iddialı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,9b
1
36
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıl sonuna doğru yeni amiral gemi modelleri ile vites yükseltmeye hazırlanan Xiaomi, donanım açısından oldukça iddialı gelecek. Kavisli ekranlı Mi Note 2 modelinin yanında Mi 5 amiral gemi modelinin daha güçlü bir versiyonu da piyasaya sürülecek.

Xiaomi Mi 5s adındaki yeni model pek çok açıdan orijinal modeli geride bırakıyor. Yüzde 10 daha hızlı Snapdragon 821 yonga setinden gücünü alan modelde 6GB LPDDR4 1866MHz RAM yer alıyor. Artan hızlar nedeniyle bu kez 3490mAh kapasiteli bir batarya tercih edilmiş. Ayrıca microUSB yerine USB Tip-C girişi kullanılmış.

Ayrıca Bkz. "Huawei Honor 8 modeli 1.5 milyon adet sattı"

Xiaomi’nin mevcut akıllı telefon ailesindeki en güçlü model olacak Xiaomi Mi 5s ek olarak Force Touch, NFC, 256GB dahili kapasite, Xiaomi Pay temassız ödeme ve Qualcomm ultrasonik parmak izi okuyucu gibi teknolojilerle donatılacak. Bu açılardan da cihaz ailede öne çıkıyor.

Modeldeki 5.15 inçlik Full HD ekran, 16MP çözünürlüğünde 4 eksenli OIS barındıran kamera, 7.25mm kalınlık gibi değerler aynı kalıyor. Orijinal versiyonda olduğu gibi Mi 5s modelinde de 3 farklı konfigürasyon var. 3GB RAM/64GB kapasite, 4GB RAM/128GB kapasite, 6GB RAM/256GB kapasite şeklinde sıralanan versiyonlarda frekans değişikliği olacak mı bilinmiyor. Xiaomi Mi 5s için beklenen tanıtım tarihi Kasım-Aralık ayları. 

 

http://www.phonearena.com/news/Specs-leak-for-Xiaomi-Mi-5s-6GB-of-LPDDR4-RAM-Snapdragon-821-SoC-and-3490mAh-battery_id85291 Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl en beğenilen
bende mi5 var zaten kullanıyorum memnunum Xiaomi iyidir benim gözümde Apple'dan iyi...
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emre1393 3 yıl
Ekrem'e kalsa her gün bir mi5 çıkartacak
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Regionella 3 yıl
İthalatçı garantili bile olsa TR'de satılsa fena olmazdı.
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Yosunluel 3 yıl
Android'de bu optimizasyon sorunları oldukça üreticiler telefonları satmak için daha çok ram, daha hızlı cpu daha yüksek kapasiteli pil ile göz boyamaya devam edecekler sanırım.
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BekirHan 3 yıl
Honor 8 gibi dengeli, uygun fiyatlı yakışıklı bir cihaz varken kim sırf rami, işlemcisi iyi diye bu cihazı alır.
Zamanında 486DX bilgisayarım varken P16MMX' i olan arkadaşın bana hava atıp sonra track CD dinlemesi gibi birşey bu...
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kadirirdem 3 yıl en beğenilen
bende mi5 var zaten kullanıyorum memnunum Xiaomi iyidir benim gözümde Apple'dan iyi...
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Barni Moloztaş 3 yıl
Niye 5S
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emre1393 3 yıl
Ekrem'e kalsa her gün bir mi5 çıkartacak
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r0ket 3 yıl
gerçekse alacağım telefon budur. alternatifi yok. gerek özellik gerekse fiyat olarak.
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BekirTemel 3 yıl
Apple 5S bunu döverci tayfa gelmeden vay camına diyelim
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Guaire 3 yıl
Mi5'in eksiği RAM veya depolama alanının miktarı değildi.

Kamerası yetersizdi ve gövdesi aşırı dayanıksızdı.

Bükme testinde telefonun gofret gibi kolayca kırılmasının nedeni o inceliğe o bataryayı sığdırmak için metal gövdeyi zayıf yapmış olmaları.

Cam arka yüzeyler kırılganlığı ile ayrı bir sıkıntı.

Eskiden Xiaomi fiyat sınıfında tekti, şimdi rakibi çok. O yüzden öne çıkmak için özel birşeyler yapması lazım.
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asiruhh1903 3 yıl Guaire
mi5 1399 a satılıyor şuan 1399 a hangi telefonlar alınabilir rakibi çok dediğiniz için soruyorum ?
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selmand 3 yıl Guaire
Guaire
Mi5'in eksiği RAM veya depolama alanının miktarı değildi.

Kamerası yetersizdi ve gövdesi aşırı dayanıksızdı.

Bükme testinde telefonun gofret gibi kolayca kırılmasının nedeni o inceliğe o bataryayı sığdırmak için metal gövdeyi zayıf yapmış olmaları.

Cam arka yüzeyler kırılganlığı ile ayrı bir sıkıntı.

Eskiden Xiaomi fiyat sınıfında tekti, şimdi rakibi çok. O yüzden öne çıkmak için özel birşeyler yapması lazım.

Kamerasi g4 ve g5 den daha iyi ne kötüsü parasi olan s7 alsin ama ondada pembe piksel sorunu var.

Benim telefon 5-6 kere düştü sağlamlığı fena değil kullanmadan yofum yapmayın
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