6nm Kirin 820 yonga seti geliyor

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Geçen yıl karşılaştığı büyük ambargoya rağmen mevcut teknolojilerini bir adım öteye taşımanın mücadelesini veren Huawei yonga tasarımlarında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Firma 6nm sürecini kullanan ilk tasarımcı olacak.

Kirin 820 neler sunacak?

Daha önce Kirin 810 yonga setini duyurarak alt seviyeye 7nm sürecini sunan Huawei şimdi de 6nm sürecinde Kirin 820 yonga setini hazırlıyor. Böylece 7nm alıtna inen ilk tasarımcı olma ünvanını elde edecek.

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6nm süreci 5nm sürecinin aksine daha gelişmiş değil 7nm sürecinin optimize edilmiş teknolojisini kullanıyor. Bu bakımdan aynı zar alanında daha fazla transistör barındırabiliyor. Bu da daha küçük boyutlu yongalara imkan tanıyor.

Kirin 820 yonga seti Cortex-A77 çekrideğini temel alacak. Henüz net olmayan grafik birimi ve yapay zeka biriminin yanı sıra çift mod 5G modemi de barındıracak. Böylece bu yıl yaygın bir şekilde 5G telefon satışı stratejisinin önemli bir ayağı olacak.

Kirin 820 yonga setinin yaz aylarına doğru seri üretime başlaması bekleniyor. İlk cihazlar ise Huawei Nova 7 ve Honor 10X olarak şekillenecek. Yine aynı dönemde bu cihazların piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.

https://www.gizmochina.com/2020/01/03/kirin-820-6nm-soc-with-cortex-a77-rumored-be-in-works/

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