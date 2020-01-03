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    6nm Kirin 820 yonga seti geliyor

    Yaz aylarına doğru çift mod 5G modemi ile desteklenmiş 6nm sürecindeki Huawei Kirin 820 yonga seti üst seviye pazarda fark yaratmak için seri üretime başlayacak.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    6nm Kirin 820 yonga seti geliyor
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    Geçen yıl karşılaştığı büyük ambargoya rağmen mevcut teknolojilerini bir adım öteye taşımanın mücadelesini veren Huawei yonga tasarımlarında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Firma 6nm sürecini kullanan ilk tasarımcı olacak.

    Kirin 820 neler sunacak?

    Daha önce Kirin 810 yonga setini duyurarak alt seviyeye 7nm sürecini sunan Huawei şimdi de 6nm sürecinde Kirin 820 yonga setini hazırlıyor. Böylece 7nm alıtna inen ilk tasarımcı olma ünvanını elde edecek.

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    6nm süreci 5nm sürecinin aksine daha gelişmiş değil 7nm sürecinin optimize edilmiş teknolojisini kullanıyor. Bu bakımdan aynı zar alanında daha fazla transistör barındırabiliyor. Bu da daha küçük boyutlu yongalara imkan tanıyor.

    Kirin 820 yonga seti Cortex-A77 çekrideğini temel alacak. Henüz net olmayan grafik birimi ve yapay zeka biriminin yanı sıra çift mod 5G modemi de barındıracak. Böylece bu yıl yaygın bir şekilde 5G telefon satışı stratejisinin önemli bir ayağı olacak.

    Kirin 820 yonga setinin yaz aylarına doğru seri üretime başlaması bekleniyor. İlk cihazlar ise Huawei Nova 7 ve Honor 10X olarak şekillenecek. Yine aynı dönemde bu cihazların piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/03/kirin-820-6nm-soc-with-cortex-a77-rumored-be-in-works/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Apple’ı kimse geçemez işlemcide adamlar bu işte rakiplerinin 3 yıl ilersindeler.Ayrıca Huwaei işlemcilerinide TSMC üretiyor kirin mirin gördük daha A13 bionic seviyesini bırak geçen yılın IphoneXs işlemcisi a12 bionic le yarışamıyorlar.
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    Bloodin 2 hf.
    Biz daha orta seviyeyi sallayacağını, Snapdragon 730'u tarihe gömeceğini iddia eden Kirin 810'u göremedik ki... Çin dışına adım atamıyor yeni işlemciler. Önce bi ABD ile krizi çözsünler...
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    koyunsayar 2 hf.
    Hayırdır nereye geliyor ? Bundan önce çıkanlar gelebildimi ?önce Trump amca nın elini öpmeleri gerekiyor
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    interwap 2 hf.
    Dökümcü kim?
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    DelikanliCekirge 2 hf.
    Kirin 820 eğer ki 7nm+ olarak çıkacaksa zaten Apple yeni işlemcilerinde bu teknolojiyi çıkardı. Saf bir 6nm işlemci çıkarmayı planlıyorlarsa Antutu'nun yeni kralı büyük ihtimal 2021'e kadar Huawei olabilir.
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    V4LKyR 2 hf.
    A77 varsa iyi. Qualcomm'un 700 serisini komple tokatlar atar.
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