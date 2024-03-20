Tam Boyutta Gör 2024 Oscar Ödül Töreni’nde En İyi Film kategorisi dahil olmak üzere 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer dijital platformlara geliyor. Oppenheimer, Amazon Prime Video’da yayınlanacak.

Oppenheimer nasıl izlenir?

Oscar ödüllü Oppenheimer, 29 Mart’tan itibaren Amazon Prime Video’dan izlenebilecek. Amazon Prime üyeliği başlatarak Prime Video platformunu ek ücret ödemeden kullanabilirsiniz.

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Oppenheimer, 2024 Oscar Ödülleri’ne damga vurdu. Gecenin en çok ödül kazanan filmi olarak kayıtlara geçti. “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Erkek Oyuncu”, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu”, “En İyi Film Müziği”, “En İyi Sinematografi” ve “En İyi Film Kurgusu” kategorilerinde Oscar ödülü aldı.

Oppenheimer konusu

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanılan filmde, Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor. Fizikçi Julius Robert Oppenheimer'a 2. Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi'nin bilimsel liderliği verildiğinde, o ve eşi Kitty, Oppenheimer'ın çalışmasının sadece kendi hayatları üzerinde değil, tüm dünya üzerinde bu kadar etki edeceğini hayal edemezdi.

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7 dalda Oscar ödüllü Oppenheimer, Amazon Prime Video'ya geliyor