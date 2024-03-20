7 dalda Oscar ödüllü Oppenheimer, Amazon Prime Video'ya geliyor

Oppenheimer nasıl izlenir?
Oscar ödüllü Oppenheimer, 29 Mart’tan itibaren Amazon Prime Video’dan izlenebilecek. Amazon Prime üyeliği başlatarak Prime Video platformunu ek ücret ödemeden kullanabilirsiniz.
Amazon Prime Video'ya abone olmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Prime'ı 30 gün ücretsiz deneyerek hem Prime Video'dan hem de Amazon.com.tr'deki Prime'a özel indirimler, ücretsiz aynı gün teslimat gibi diğer avantajlardan faydalanabilirsiniz. Ücretsiz deneme sonrasında aylık 39 TL olarak ücretlendiriliyor.
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Oppenheimer, 2024 Oscar Ödülleri’ne damga vurdu. Gecenin en çok ödül kazanan filmi olarak kayıtlara geçti. “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Erkek Oyuncu”, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu”, “En İyi Film Müziği”, “En İyi Sinematografi” ve “En İyi Film Kurgusu” kategorilerinde Oscar ödülü aldı.
Oppenheimer konusu
Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanılan filmde, Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor. Fizikçi Julius Robert Oppenheimer'a 2. Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi'nin bilimsel liderliği verildiğinde, o ve eşi Kitty, Oppenheimer'ın çalışmasının sadece kendi hayatları üzerinde değil, tüm dünya üzerinde bu kadar etki edeceğini hayal edemezdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.