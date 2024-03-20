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    Anlık Bildirim

    7 dalda Oscar ödüllü Oppenheimer, Amazon Prime Video'ya geliyor

    Oscar 2024'e damga vuran Oppenheimer filmi Amazon Prime Video'da yayınlanacak. Oppenheimer, 26 Mart'tan itibaren Prime Video'dan izlenebilecek.                   
    7 dalda Oscar ödüllü Oppenheimer, Amazon Prime Video'ya geliyor Tam Boyutta Gör
    2024 Oscar Ödül Töreni’nde En İyi Film kategorisi dahil olmak üzere 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer dijital platformlara geliyor. Oppenheimer, Amazon Prime Video’da yayınlanacak.

    Oppenheimer nasıl izlenir?

    Oscar ödüllü Oppenheimer, 29 Mart’tan itibaren Amazon Prime Video’dan izlenebilecek. Amazon Prime üyeliği başlatarak Prime Video platformunu ek ücret ödemeden kullanabilirsiniz.

    Amazon Prime Video'ya abone olmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Prime'ı 30 gün ücretsiz deneyerek hem Prime Video'dan hem de Amazon.com.tr'deki Prime'a özel indirimler, ücretsiz aynı gün teslimat gibi diğer avantajlardan faydalanabilirsiniz. Ücretsiz deneme sonrasında aylık 39 TL olarak ücretlendiriliyor.

    https://www.primevideo.com

    Prime avantajları için: https://www.amazon.com.tr/prime

    Oppenheimer, 2024 Oscar Ödülleri’ne damga vurdu. Gecenin en çok ödül kazanan filmi olarak kayıtlara geçti. “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Erkek Oyuncu”, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu”, “En İyi Film Müziği”, “En İyi Sinematografi” ve “En İyi Film Kurgusu” kategorilerinde Oscar ödülü aldı.

    Oppenheimer konusu

    Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanılan filmde, Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor. Fizikçi Julius Robert Oppenheimer'a 2. Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi'nin bilimsel liderliği verildiğinde, o ve eşi Kitty, Oppenheimer'ın çalışmasının sadece kendi hayatları üzerinde değil, tüm dünya üzerinde bu kadar etki edeceğini hayal edemezdi. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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