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    7" devasa ekranlı Vivo X Note fiyatı ve özellikleriyle ortaya çıktı

    Vivo'nun yeni amiral gemisi modeli Vivo X Note, 7 inç büyüklüğündeki QHD+ ekranı ile satış sayfasında görüntülendi. İşte dev ekranlı Vivo X Note'un fiyatı ve özellikleri. 
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    7' devasa ekranlı Vivo X Note fiyatı ve özellikleriyle listelendi
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    Vivo yeni amiral gemisi modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda bazı özellikleri ile karşımıza çıkan cihaz, şimdi satış sayfasında kendisini gösteriyor. İşte Vivo X Note'un fiyatı ve özellikleri.

    Vivo X Note, Snapdragon işlemciye ve devasa bir ekrana sahip olacak

    İsminin duyulduğu ilk günden beri ekranı ile konuşulan cihaz Vivo X Note, gerçekten alışılmadık büyüklükte bir ekranla geliyor. Hemen hemen bir tablet ölçüsü olan 7 inçlik ekran ile gelecek olan Vivo X Note, panel olarak Samsung E5 AMOLED'i kullanıyor. Bu sayede ekranında QHD+ çözünürlük sunacak olan cihaz büyüklüğünüde hesaba kattığımızda gerçekten telefondan dizi / film izleyenler ve oyun oynayanlar için ideal olacak.

    7' devasa ekranlı Vivo X Note fiyatı ve özellikleriyle listelendi
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    Tabi böyle büyük bir ekranın altında Snapdragon 8 Gen 1 yonga setini görmek şaşırtıcı gelmiyor. Performanstan da ödün vermeyeceğini gösteren Vivo X Note, 12GB RAM bellekler ile performansının destekliyor. 256GB ve 512GB depolama seçeneklerine sahip olan cihaz, ana kamera olarak 50MP'lik Samsung S5KGN1 sensörü kullanıyor. 

    Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik bataryasından alan Vivo X Note, aynı zamanda 80W hızlı şarj desteği de sunuyor. Fiyatı ise paylaşılan görsele göre 1570 Dolar olarak belirlenmiş.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    K
    kombinciniz 4 saat önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 4 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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