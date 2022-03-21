7" devasa ekranlı Vivo X Note fiyatı ve özellikleriyle ortaya çıktı

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Vivo yeni amiral gemisi modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda bazı özellikleri ile karşımıza çıkan cihaz, şimdi satış sayfasında kendisini gösteriyor. İşte Vivo X Note'un fiyatı ve özellikleri.

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Vivo X Note, Snapdragon işlemciye ve devasa bir ekrana sahip olacak

İsminin duyulduğu ilk günden beri ekranı ile konuşulan cihaz Vivo X Note, gerçekten alışılmadık büyüklükte bir ekranla geliyor. Hemen hemen bir tablet ölçüsü olan 7 inçlik ekran ile gelecek olan Vivo X Note, panel olarak Samsung E5 AMOLED'i kullanıyor. Bu sayede ekranında QHD+ çözünürlük sunacak olan cihaz büyüklüğünüde hesaba kattığımızda gerçekten telefondan dizi / film izleyenler ve oyun oynayanlar için ideal olacak.

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Tabi böyle büyük bir ekranın altında Snapdragon 8 Gen 1 yonga setini görmek şaşırtıcı gelmiyor. Performanstan da ödün vermeyeceğini gösteren Vivo X Note, 12GB RAM bellekler ile performansının destekliyor. 256GB ve 512GB depolama seçeneklerine sahip olan cihaz, ana kamera olarak 50MP'lik Samsung S5KGN1 sensörü kullanıyor.

Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik bataryasından alan Vivo X Note, aynı zamanda 80W hızlı şarj desteği de sunuyor. Fiyatı ise paylaşılan görsele göre 1570 Dolar olarak belirlenmiş.

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7" devasa ekranlı Vivo X Note fiyatı ve özellikleriyle listelendi