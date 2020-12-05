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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    7000 mAh batarya ile gelecek olan Samsung Galaxy M12 modelinin detayları belli oldu

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un kısa bir süre içinde piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy M12 akıllı telefon modelinin teknik detayları gün yüzüne çıktı.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    4

    7000 mAh batarya ile gelecek olan Samsung Galaxy M12 modelinin detayları belli oldu
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    Gelen son bilgiler, uygun fiyatlı Samsung Galaxy M12 akıllı telefonun Bluetooth SIG ve Wi-Fi Alliance tarafından onaylandığı yönünde. Bu da cihazın resmi sunumunun önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşebileceği anlamına geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi, Redmi Note 9 Pro 5G'nin dayanıklılığını gösteren bir test videosu yayınladı"

    İşlemcisi henüz belli değil

    Cihazın kod adının SM-M127F ve SM-M127G olduğu belirtiliyor. Sertifika verileri, akıllı telefonun Bluetooth 5.0 ve 2.4GHz Wi-Fi desteği sunacağını gösteriyor. Ayrıca Samsung Galaxy M12'nin kutudan Android 11 işletim sistemi ile çıkacağını da belirtelim. Söylentilere göre akıllı telefon 6,55 inç diyagonal Infinity-V ekrana sahip olacak ve arka panelde ise dörtlü kamera yer alacak. Boyutlarını 163,9 x 75,9 x 8,9 mm. olduğu söylenen cihazın diğer özellikleri arasında parmak izi tarayıcısı, USB C Tipi bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık jakı yer alıyor.

    7000 mAh batarya ile gelecek olan Samsung Galaxy M12 modelinin detayları belli oldu
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    Cihazın en dikkat çeken özelliği ise pil kapasitesi diyebiliriz. Zira Samsung Galaxy M12, devasa olarak nitelendirilebilecek 7000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Ne yazık ki cihazda kullanılan işlemci hakkında hala net bir bilgi mevcut değil. Samsung Exynos veya Qualcomm Snapdragon yonga setlerinden hangisiyle geleceği henüz belli olmayan akıllı telefonun, hangi fiyat etiketiyle satılacağı da merak konusu.



    https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-m12-name-confirmed/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen ÖzdalDoğru
    eğer mükemmel bir telefon yapsalardı yenisini alacak müşteri olmazdı.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) ugacomtr
    Mükemmel telefon çıksa da her zaman bir tık daha mükemmelini yapacaklar. Onu da alacak müşteri her zaman olacak. Bu döngü bitmez bence.
    Diğer bir konu benim gibi büyük pil kapasitelerini isteyen kullanıcıları da kazanmış olurlar. Bu da ayrıca pazar payı kazandırır diye düşünüyorum.
    Mükemmel telefon çıksa da her zaman bir tık daha mükemmelini yapacaklar. Onu da alacak müşteri her zaman olacak. Bu döngü bitmez bence. Diğer bir konu benim...
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    Yanıtla +5
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu pil kapasitelerini tepe modellerde de görsek fena olmaz mıydı?

    Mesela Note modelleri gayet büyük cihazlar. 1 milim daha kalın olsun 7000 mah pili olsun.
    Şu pil kapasitelerini tepe modellerde de görsek fena olmaz mıydı? Mesela Note modelleri gayet büyük cihazlar. 1 milim daha kalın olsun 7000 mah pili ols...
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    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Klise Adam (Girayhan Ç.) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    M51 alacaktım ama bunu mu beklesem ne yapsam ekran büyüklüğünden çok ekran süresi ve kamera benim için daha önemli.Hatta s10e gibi küçük modeller daha çok hoşuma gidiyor.

    Edit: Gsmarena'dan baktım çöp bir modele benziyor.
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    manesnuc (Fırat Küçük) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Klise Adam
    Model numarası düşük olduğu için bu telefon her bakımdan m51'den güçsüz olacaktır net bir şekilde.
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    RaptorFX 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    M51 var. 2 tam gün gidiyor. Gönül rahatlığıyla kurcalıyorum.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ram sanki çok önemsiz birşeymiş gibi son dönem telefonlarda pek bahsedilmeyen birşey oldu. İyi güzel de androidte ram bildiğin en ihtiyaç şey bence ram ne kadar çoksa performan o kadar artıyor testlerde bunu kanıtlıyor onu geçtim 4 gb ram şu an ölü yatırım bütün yeni sorunsuz telefonlar en az 6gb ram e sahip, son dönem incelediğim çoğu telefonda ramden sanki çok önemsizmiş gibi ya hiç bahsedilmiyor yada ortalarda sırf olsun diye düz bahsediliyor ram yongasından bahsetmek hak getire
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung M31 ve samsung s10 plus kullanan biri olarak şarj konusunda m serisinde samsung olayı çözdü.Şirket hattında kullandığım m31 6000mah batarya ile 4 günü bitiriyorum.Sadece telefon görüşmesi ve what sapp yazışması yapılanlar.Samsung s10plus da 4100mah batarya ile tüm gün sosyal medya kullanmama rağmen kafama yastığa koyduğumda %35-40 şarj oluyor.
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    CoreXXX (fatih tat) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yüzde 50 bile olsa yatarken sarja takıyorum . Yani tuğla gibi olacaksa bu kadar büyük pile ne gerek. Hem 7.8 mm hem 6000 mha olursa tamam
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    corpixx (Yiğit Can) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Her malın bir alıcısı olur kötü çirkin güzel fark etmez kimisi boyutuna önem verir kimisi hızına kimisi görselliğine kimisi şarj kapasitesine
    ama bu samsung sürekli telefon çıkarıyor ben anlamıyorum bu kadar geniş yelpazeye sahip ürünleri de çok da kaliteli olmuyor malesef
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok kaba ve kalın olmuş
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    dodofran 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    samsung bu batarya olayının, akıllı telefon dünyasının kanayan yarası olduğunu gördü ve buraya oynayarak çok doğru hamleler yapıyor.
    kimse ayın fotoğrafını ilk birkaç sefer hevesle çektikten sonra a ne iyi çekiyor diye telefonu kullanmıyor.
    4lü 5 li kameralara abuk subuk modlara gerek yok. ama batarya süresi doğrudan cihazı kullanmanı etkileyen en önemli faktör. üstelik fotoğraf çeksen de çekmesen de oyun da oynasan ne yaparsan yap (yani her türllü kullanıcı için) hayatı değer taşıyor.
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    V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Enerji verimliliği / performans dengesinde güzel bir yere oturan bir işlemci ve en az 33W hızlı şarj özelliği ile gelirse, kaliteli işler başarabilir.
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    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resimlerdeki gibiyse inceliğini sevdim
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    5214 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Samsung Galaxy M12, akıllı telefon ve
    3 etiket daha teknik özellikler sızıntı Mobil Teknolojiler
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