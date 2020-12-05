7000 mAh batarya ile gelecek olan Samsung Galaxy M12 modelinin detayları belli oldu

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Gelen son bilgiler, uygun fiyatlı Samsung Galaxy M12 akıllı telefonun Bluetooth SIG ve Wi-Fi Alliance tarafından onaylandığı yönünde. Bu da cihazın resmi sunumunun önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşebileceği anlamına geliyor.

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İşlemcisi henüz belli değil

Cihazın kod adının SM-M127F ve SM-M127G olduğu belirtiliyor. Sertifika verileri, akıllı telefonun Bluetooth 5.0 ve 2.4GHz Wi-Fi desteği sunacağını gösteriyor. Ayrıca Samsung Galaxy M12'nin kutudan Android 11 işletim sistemi ile çıkacağını da belirtelim. Söylentilere göre akıllı telefon 6,55 inç diyagonal Infinity-V ekrana sahip olacak ve arka panelde ise dörtlü kamera yer alacak. Boyutlarını 163,9 x 75,9 x 8,9 mm. olduğu söylenen cihazın diğer özellikleri arasında parmak izi tarayıcısı, USB C Tipi bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık jakı yer alıyor.

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Cihazın en dikkat çeken özelliği ise pil kapasitesi diyebiliriz. Zira Samsung Galaxy M12, devasa olarak nitelendirilebilecek 7000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Ne yazık ki cihazda kullanılan işlemci hakkında hala net bir bilgi mevcut değil. Samsung Exynos veya Qualcomm Snapdragon yonga setlerinden hangisiyle geleceği henüz belli olmayan akıllı telefonun, hangi fiyat etiketiyle satılacağı da merak konusu.

https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-m12-name-confirmed/

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