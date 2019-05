88.Oscar Ödülleri'nin adayları ve favorileri

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok bilinen adıyla Oscar'lar, yarın gece düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS) üyelerinin oyları ile belirlenecek olan Akademi Ödülleri her daim sürprizlere açık olsa da, aylardır süren ödül sezonu sayesinde Oscar yarışında favoriler ortaya çıkmış durumda. 88.Oscar Ödülleri'nin sahiplerini bulmasına saatler kala Oscar yarışındaki son durum ve önemli kategorilerdeki favoriler şu şekilde:

En İyi Film

Bu yılın en iyi film kategorisi, son yılların, hatta belki de Oscar tarihinin en çekişmeli yarışlarından birine sahne oluyor. Genellikle, ödül sezonunda Akademi Ödülleri'nden önce gelen meslek birliği ödüllerine bakılarak Oscar yarışını kimin kazanacağı tahmin edilebiliyor, ancak bu yıl birlik ödülleri üç farklı film arasında dağılmış durumda.Yönetmenler Birliği Ödülleri'nde büyük ödül The Revenant'a giderken, Senaristler Birliği Ödülleri'nde büyük ödüller Spotlight ve The Big Short'a, Yapımcılar Birliği Ödülleri'nde ise büyük ödül The Big Short'a gitti.

Genelde Oscar'ı kazanacak filmin en iyi göstergesi olarak kabul edilen yapımcılar birliğinin tercihini The Big Short'tan yana kullanması, ödül sezonunun başlarında favori olarak görülen The Revenant'ın işinin beklendiği kadar kolay olmayacağını gösterdi. Bu noktada, en iyi film kategorisinde favori hala The Revenant olsa da, gecenin sonunda zarftan The Big Short çıktığında çok da büyük bir süpriz olduğunu söylemek mümkün olmayacak.

Sinemaseverler arasında The Revenant kadar popüler olmayan The Big Short yarışı kazanırsa, bunun en önemli sebebi Akademi'nin kazananı belirlemek için kullandığı sıralı oylama sistemi olacak. Şöyle ki, Akademi üyeleri ödülü kazanması için tek bir film belirlemiyorlar. Bunun yerine tercihlerini sıralı bir şekilde sunuyorlar.

Bu durum, hemen hemen herkes tarafından az çok sevilen The Big Short'un, sağlam bir destekçi kitlesi bulunan ama bazıları tarafından da pek beğenilmeyen The Revenant'a karşı üstünlük sağlamasını sağlayabilir. Yani The Revenant'ı ilk tercihi olarak seçen birçok Akademi üyesi listesinin devamına The Big Short'u yazarken, listesinin ilk sırasına The Big Short veya Spotlight'ı yazan birçok üye listesinde The Revenant'a yer vermeyebilir.

Tüm bunlara rağmen, en iyi film kategorisinde favori hala The Revenant.

En İyi Yönetmen

Alejandro G. Iñárritu - The Revenant

Adam McKay - The Big Short

Tom McCarthy - Spotlight

George Miller - Mad Max: Fury Road

Lenny Abrahamson - Room

Oscar tarihinde sadece iki yönetmen (John Ford ve Joseph L. Mankiewicz) iki yıl üst üste en iyi yönetmen kategorisinde Oscar kazanmış olsa da, Alejandro Gonzalez Inarritu zoru başaracak ve bu isimlerin yanına adını yazdıracak gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl Birdman ile en iyi yönetmen ödülünü kazanan Inarritu, bu yıl da The Revenant ile bu kategorinin favorisi.

The Revenant en iyi film kategorisinde The Big Short ve Spotlight ile kıyasa bir yarış içerisinde olsa da, söz konusu yönetmenlik olduğunda hemen hemen herkes Inarritu'nun usta işi yönetimiyle rakiplerine üstünlük sağladığı konusunda hemfikir görünüyor. Meksikalı yönetmen, bu yılki yönetmenler birliği ödülünü kazanmış durumda. Son 68 yılın 61'inde yönetmenler birliğinde kazanan ismin Oscar'ı da kazandığı göz önüne alındığında, Alejandro Gonzalez Inarritu'nun Oscar'ı kazanması neredeyse kesin diyebiliriz.

En İyi Erkek Oyuncu

Leonardo DiCaprio - The Revenant

Michael Fassbender - Steve Jobs

Eddie Redmayne - The Danish Girl

Bryan Cranston - Trumbo

Matt Damon - The Martian

Oscar yarışında bu yıl en iyi erkek oyuncu kategorisi ayrı bir anlam taşıyor. Oscar'ı bir türlü kazanamaması adeta memleket meselesi haline gelen Leonardo DiCaprio, şeytanın bacağını sonunda kıracak gibi görünüyor. The Revenant ile muhteşem performanslarına bir yenisini daha ekleyen yıldız oyuncu, bu yıl en iyi erkek oyuncu kategorisinde açık ara favori. Oyuncular Birliği, Altın Küre ve BAFTA'da ödülü kazanan Leonardo DiCaprio'nun Oscar'ı kazanamaması, Oscar tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olur.

En İyi Kadın Oyuncu

Brie Larson - Room

Saoirse Ronan - Brooklyn

Cate Blanchett - Carol

Charlotte Rampling - 45 Years

Jennifer Lawrence - Joy

En iyi kadın oyuncu kategorisinde DiCaprio kadar kesin bir favori olmasa da, bu kategoride de kazanan büyük ölçüde belli olmuş durumda. Room filmindeki anne rolüyle müthiş bir performansa imza atan Brie Larson'ın ödülü almasına kesin gözüyle bakılıyor. DiCaprio gibi Brie Larson da Oyuncular Birliği, Altın Küre ve BAFTA'da ödülü kazanmış durumda. Bu kategoride süpriz yapabilecek isim ise Brooklyn filmindeki performansıyla övgü toplayan Saoirse Ronan.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Mark Rylance - Bridge of Spies

Sylvester Stallone - Creed

Christian Bale - The Big Short

Mark Ruffalo - Spotlight

Tom Hardy - The Revenant

En iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisi her zaman olduğu gibi bu yıl da birbirinden iyi performanslarla dolu. Bu başarılı aktörler arasından ödüle en yakın görünen isim ise, Creed filmindeki performansı ile Rocky Balboa rolüyle ikinci Oscar adaylığını kazanan Sylvester Stallone. Oyuncu kategorilerinin en iyi göstergesi olarak görülen Oyuncular Birliği'nde ödülü Idris Elba kazanmış olsa da, bunun sebebi Creed'in oyuncular birliği adayları belirlendikten sonra vizyona girmiş olması. Bu yüzden Stallone oyuncular birliği ödüllerinde adaylar arasına giremedi.

Bu arada, oyuncular birliği tarafından ödüle layık görülen Idris Elba'nın Oscar ödüllerinde adaylar arasına girememesi, Afrika kökenli oyuncu ve yönetmenlerin Akademi'ye tepki göstermesinin en önemli nedenlerinden biri.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Alicia Vikander - The Danish Girl

Kate Winslet - Steve Jobs

Jennifer Jason Leigh - The Hateful Eight

Rooney Mara - Carol

Rachel McAdams - Spotlight

Bu yıl oyuncu kategorilerinde sürprize en açık olanı, en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisi. Bu yıl hem The Danish Girl hem de Ex-Machina filmlerindeki performanslarıyla övgü toplayan İsveçli genç oyuncu Alicia Vikander favori olsa da, Rooney Mara ve Kate Winslet'ın da şansı bulunuyor. Winslet hem BAFTA'da hem de Altın Küre'de ödülü kazandı, ancak her iki ödülde de Vikander yardımcı kadın oyuncu kategorisinde The Danish Girl ile değil Ex-Machina filmindeki rolü ile aday gösterilmişti. Alicia Vikander'ın The Danish Girl ile aday gösterildiği Oyuncular Birliği Ödülleri'nde rakiplerini geride bırakması, genç oyuncunun bu kategoride Oscar'a en yakın isim olduğunu gösteriyor.

Bunların yanı sıra önemli kategorilerdeki favoriler şu şekilde:

En İyi Orijinal Senaryo: Spotlight

En İyi Uyarlama Senaryo: The Big Short

En İyi Animasyon Film: Inside Out

En İyi Belgesel: Amy

Yabancı Dilde En İyi Film: Son of Saul (Macaristan)

En İyi Görüntü Yönetimi: The Revenant

En İyi Orijinal Müzik: The Hateful Eight

