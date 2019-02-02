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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AB, Huawei'nin 5G ekipmanı kurmasını yasaklayabilir

Avrupa Birliği, yeni nesil mobil ağ altyapısını olan 5G teknolojisini Avrupa topraklarına kurmak için çalışmalar yapıyor ancak Huawei bu çalışmaların dışında kalabilir.
3 ay
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5
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Avrupa Birliği'nin dört yetkilisi Çinli telekominikasyon şirketi Huawei'nin üzerindeki baskıyı arttıdı. Huawei son zamanlarda casusluk haberleri ile gündemi meşgul ediyor ve şirketin ABD'nin ardından Avrupa'daki konumu da tehlikeye girmiş durumda.

ABD'nin kararıyla paralel

Avrupa Birliği yöneticileri henüz istişare aşamasında olsalar da, Avrupa'yı kapsayacak olan 5G altyapısının kurulumu için Huawei'yi oyunun dışında bırakabilirler. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına bir destek olarak da değerlendirilebilecek bu durum sonucunda Huawei'nin Avrupa çapındaki pozisyonu da değişecek gibi görünüyor.
ABD'nin, Huawei'nin Çin hükümeti adına casusluk yaptığı iddiasıyla Çinli şirketin ABD'de iş yapmasını istememesi, Avrupa Birliği yetkililerini de etkilemiş durumda. Huawei casusluk iddialarını şiddetle reddederken, sektöre yakın isimler ise Huawei'nin Avrupa kurumlarıyla çalışıp çalışmayacağının Mart ayında kesinlik kazanacağı görüşündeler.

https://www.reuters.com/article/us-usa-china-huawei-tech-europe-exclusiv/exclusive-eu-considers-proposals-to-exclude-chinese-firms-from-5g-networks-idUSKCN1PO2MN Yorum Yaz
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smart1978 3 ay en beğenilen
Turkiye gibi guclu olmayan ulkelerde Huawei cazip sekilde yillardir Turkiye de ozellikle altyapi olarak . Internet ve Elektrik gibi alanlarda istihbarat aciklari nasil oluyor derseniz Huawei in altyapisindan olmadigini kim iddia edebilir ki ?
Avrupa dogru olani yapiyor....
Turkiye de bu karari alinsa ozel ve devlet kurumlarina cok uyguna vs verilmis altyapi ve modemler dahil alternatif firmalarinki epey masrafli olacagindan bu kriz Turkiye sinde Turkiye gereken adimlari kokten esasli atamayacaktir.
Cin ve arkasindaki Hanedanlik ASIL mesele bu ...
Turkiye gibi guclu olmayan ulkelerde Huawei cazip sekilde yillardir Turkiye de ozellikle altyapi olarak . Internet ve Elektrik gibi alanlarda istihbarat aciklar...
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swat882 3 ay
Hangi firmanın alt yapısını kullanıyor isek onlar zaten bu bilgi yürütme işini yapıyor. Çin hükumeti abd hükumeti ab hükumeti farketmez.
Buradaki asıl mesele abd nin rahatsız olması. Neden acaba bir düşünün.
Bknz: nokia nin ve blackberry nin batırılması
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Mihrali Bey 3 ay
Devletler bu tür keyfi kararlar alamamalı. Eğer ellerinde kanıt varsa mahkemeye başvursunlar.
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Guest-6B5A59FD1 3 ay Mihrali Bey
Toprak onların altyapı onların istediği firmaya verir. Batılılar, komünist ve solcu olan dev bir ülke yarattılar farkına şimdi vardılar geç olsun güç olmasın diyeyim başka ne diyebilirim ki...
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smart1978 3 ay en beğenilen
Turkiye gibi guclu olmayan ulkelerde Huawei cazip sekilde yillardir Turkiye de ozellikle altyapi olarak . Internet ve Elektrik gibi alanlarda istihbarat aciklari nasil oluyor derseniz Huawei in altyapisindan olmadigini kim iddia edebilir ki ?
Avrupa dogru olani yapiyor....
Turkiye de bu karari alinsa ozel ve devlet kurumlarina cok uyguna vs verilmis altyapi ve modemler dahil alternatif firmalarinki epey masrafli olacagindan bu kriz Turkiye sinde Turkiye gereken adimlari kokten esasli atamayacaktir.
Cin ve arkasindaki Hanedanlik ASIL mesele bu ...
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Periah 3 ay
Umarım bizdekiler de donumuza kadar herşey çalınmadan uyanır...
Bizde özellikle askeri sanayiden Çinliler uzak tutulmalı çünkü bizde orjinal bir fikri mülk varsa ancak orada vardır.
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