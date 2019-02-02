AB, Huawei'nin 5G ekipmanı kurmasını yasaklayabilir

Avrupa Birliği'nin dört yetkilisi Çinli telekominikasyon şirketi Huawei'nin üzerindeki baskıyı arttıdı. Huawei son zamanlarda casusluk haberleri ile gündemi meşgul ediyor ve şirketin ABD'nin ardından Avrupa'daki konumu da tehlikeye girmiş durumda.

ABD'nin kararıyla paralel

Avrupa Birliği yöneticileri henüz istişare aşamasında olsalar da, Avrupa'yı kapsayacak olan 5G altyapısının kurulumu için Huawei'yi oyunun dışında bırakabilirler. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına bir destek olarak da değerlendirilebilecek bu durum sonucunda Huawei'nin Avrupa çapındaki pozisyonu da değişecek gibi görünüyor.

https://www.reuters.com/article/us-usa-china-huawei-tech-europe-exclusiv/exclusive-eu-considers-proposals-to-exclude-chinese-firms-from-5g-networks-idUSKCN1PO2MN

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ABD'nin,'nin Çin hükümeti adınayaptığı iddiasıyla Çinli şirketin ABD'deistememesi, Avrupa Birliği yetkililerini de etkilemiş durumda. Huawei casusluk iddialarını şiddetlesektöre yakın isimler ise Huawei'nin Avrupa kurumlarıyla çalışıp çalışmayacağınınayında kesinlik kazanacağı görüşündeler.