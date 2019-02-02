AB, Huawei'nin 5G ekipmanı kurmasını yasaklayabilir

Teknoloji Editörü
Avrupa Birliği'nin dört yetkilisi Çinli telekominikasyon şirketi Huawei'nin üzerindeki baskıyı arttıdı. Huawei son zamanlarda casusluk haberleri ile gündemi meşgul ediyor ve şirketin ABD'nin ardından Avrupa'daki konumu da tehlikeye girmiş durumda.
ABD'nin kararıyla paralel
Avrupa Birliği yöneticileri henüz istişare aşamasında olsalar da, Avrupa'yı kapsayacak olan 5G altyapısının kurulumu için Huawei'yi oyunun dışında bırakabilirler. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına bir destek olarak da değerlendirilebilecek bu durum sonucunda Huawei'nin Avrupa çapındaki pozisyonu da değişecek gibi görünüyor.ABD'nin, Huawei'nin Çin hükümeti adına casusluk yaptığı iddiasıyla Çinli şirketin ABD'de iş yapmasını istememesi, Avrupa Birliği yetkililerini de etkilemiş durumda. Huawei casusluk iddialarını şiddetle reddederken, sektöre yakın isimler ise Huawei'nin Avrupa kurumlarıyla çalışıp çalışmayacağının Mart ayında kesinlik kazanacağı görüşündeler.
https://www.reuters.com/article/us-usa-china-huawei-tech-europe-exclusiv/exclusive-eu-considers-proposals-to-exclude-chinese-firms-from-5g-networks-idUSKCN1PO2MN Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Avrupa dogru olani yapiyor....
Turkiye de bu karari alinsa ozel ve devlet kurumlarina cok uyguna vs verilmis altyapi ve modemler dahil alternatif firmalarinki epey masrafli olacagindan bu kriz Turkiye sinde Turkiye gereken adimlari kokten esasli atamayacaktir.
Cin ve arkasindaki Hanedanlik ASIL mesele bu ...