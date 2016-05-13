ABD Hava Kuvvetleri füzeleri yok etmek için kamikaze dronlar kullanacak

Gökyüzünde geleceğin savaşları henüz başlamadı. Hava savaşları Birinci Dünya Savaşı'nda gelişimine başladı ve o zamanlardan günümüze dek biçimsel olarak çok da değişiklik göstermedi: hedefleri tespit eden casus uçaklar, hedef uçaklara saldıran savaş uçakları ve yeryüzünü cehenneme çeviren bombardıman uçakları. Yüz yıllık bir gelişme sürecine rağmen bu düzen, alanlarında özelleşen hava araçları dışında, çok da değişmiş sayılmaz. Geleceğin savaşlarında ise hava savaşlarının önemli bir yer tutacağı kesin. Geçtiğimiz hafta New Orleans'ta Uluslararası İnsansız Hava Aracı Derneği tarafından düzenlenen fuarda (Xponential 2016), bir ABD Hava Kuvvetleri mensubunun yaptığı açıklamaya göre gelecekte avcı ve bombardıman uçaklarının yanı sıra binlerce dronun da savaşlarda yer almasına şahit olabiliriz.

Flight Global'ın haberine göre Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nden Albay Travis Burdine şunları ifade etti: "Karadan havaya füzelere karşı yem olacak, sinyal karıştırıcı görev üstlenecek ve istihbarat/keşif/gözetleme yapabilecek bir grup dronu taşıyabilen ve gerektiği yerde bırakabilen bir hayalet bombardıman uçağına ihtiyacım var. Bu dronlardan bazıları kamikaze uçakları olacaklar ve havadan kara füzelere kamikaze yapacaklar; aynı zaman da ucuz da olacaklar. 100 veya belki 1000 tane havadan karaya füzeniz olabilir ancak bizim de 10.000 tane küçük dronumuz olacak. 10.000 tane MQ-9'dan bahsetmiyorum. Bu yüzden küçük istiyoruz."

Daha pahalı uçaklara daha ucuz uçaklar ile saldırılacak

Karadan havaya füzeler, ABD Hava Kuvvetleri'nin hayalet teknolojiye çok fazla yatırım yapmasının nedenlerinden bir tanesi çünkü füze uçağı göremezse, uçağı vuramaz. Sorun ise ekonomik sistemin nasıl işlediği. Bir önceki nesil füzenin yenisini veya daha iyisini yapmak, tedavülde olan bir uçağın daha gizli uçabilen bir versiyonunu geliştirmekten daha kolay. Özellikle modern avcı uçaklarının 30 yıl civarında, bombardıman uçaklarının ise daha uzun yıllar boyunca hava kuvvetlerine hizmet ettiği düşünülürse, operasyonun boyutları daha iyi anlaşılacaktır. Ayrıca füzeler, uçaklardan genelde daha ucuzdurlar. Dolayısıyla bir hava saldırısına karşı savunma sistemi geliştirmek isteyen ülkelerin ihtiyacı füzelere bolca yatırım yapmaktır.

Tabii bu durum, füzelerin yolunu kesecek dronlar işin içine girdiği zaman değişiyor. ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve DARPA, düşman füzelerinin yolunu kesecek ve onları etkisiz hale getirecek, maliyeti düşük, ölümcül dronlardan oldukça fazla sayıda üretmek istiyor. İsrail halihazırda bu amaçla üretilmiş kamikaze dronlarına sahip. Bu dronlar anti hava füzelerini tespit edip, yok edebiliyorlar ve eğer kayda değer bir hedef bulamazlarsa bir sonraki görev için hazır hale gelmek amacıyla güvenli bir şekilde iniş yapabiliyorlar. Dronlar aktif olarak kullanılmadan önce üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve dronların savaş başlamadan savaş alanına götürülmeleri, çözülmesi gereken iki önemli sorun. On yıllardır füzelere karşı koymak için çeşitli fikirler üretiliyor ve bu fikirlerin çoğu havada kalmış durumda. Ancak bu sefer Pentagon, dronların etkin hale gelebilmesi için gerçekten yoğun bir çaba harcıyor gibi görünüyor.

Eğer bu hayal gerçekleşirse geleceğin savaşları şöyle görünecek: Kendilerinden daha pahalı olan hayalet uçakların önünde uçan, bombardıman uçakları ve birlik transferleri için alanı temizleyen küçük ve ölümcül dronlardan oluşan bir ordu. Gelecekteki savaşların, gökyüzü cephelerini çok daha kalabalık hale getireceği kesin.

http://www.popsci.com/air-force-wants-thousands-small-drones-to-defeat-missiles