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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD Hava Kuvvetleri füzeleri yok etmek için kamikaze dronlar kullanacak

ABD Hava Kuvvetleri, karadan havaya füzeleri etkisiz hale getirmek ve hava operasyonlarını daha düşük maliyetle yürütebilmek için kamikaze dronları kullanmak istiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,9b
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21
Savunma Sanayi
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Gökyüzünde geleceğin savaşları henüz başlamadı. Hava savaşları Birinci Dünya Savaşı'nda gelişimine başladı ve o zamanlardan günümüze dek biçimsel olarak çok da değişiklik göstermedi: hedefleri tespit eden casus uçaklar, hedef uçaklara saldıran savaş uçakları ve yeryüzünü cehenneme çeviren bombardıman uçakları. Yüz yıllık bir gelişme sürecine rağmen bu düzen, alanlarında özelleşen hava araçları dışında, çok da değişmiş sayılmaz. Geleceğin savaşlarında ise hava savaşlarının önemli bir yer tutacağı kesin. Geçtiğimiz hafta New Orleans'ta Uluslararası İnsansız Hava Aracı Derneği tarafından düzenlenen fuarda (Xponential 2016), bir ABD Hava Kuvvetleri mensubunun yaptığı açıklamaya göre gelecekte avcı ve bombardıman uçaklarının yanı sıra binlerce dronun da savaşlarda yer almasına şahit olabiliriz.
Flight Global'ın haberine göre Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nden Albay Travis Burdine şunları ifade etti: "Karadan havaya füzelere karşı yem olacak, sinyal karıştırıcı görev üstlenecek ve istihbarat/keşif/gözetleme yapabilecek bir grup dronu taşıyabilen ve gerektiği yerde bırakabilen bir hayalet bombardıman uçağına ihtiyacım var. Bu dronlardan bazıları kamikaze uçakları olacaklar ve havadan kara füzelere kamikaze yapacaklar; aynı zaman da ucuz da olacaklar. 100 veya belki 1000 tane havadan karaya füzeniz olabilir ancak bizim de 10.000 tane küçük dronumuz olacak. 10.000 tane MQ-9'dan bahsetmiyorum. Bu yüzden küçük istiyoruz."

Daha pahalı uçaklara daha ucuz uçaklar ile saldırılacak 

Karadan havaya füzeler, ABD Hava Kuvvetleri'nin hayalet teknolojiye çok fazla yatırım yapmasının nedenlerinden bir tanesi çünkü füze uçağı göremezse, uçağı vuramaz. Sorun ise ekonomik sistemin nasıl işlediği. Bir önceki nesil füzenin yenisini veya daha iyisini yapmak, tedavülde olan bir uçağın daha gizli uçabilen bir versiyonunu geliştirmekten daha kolay. Özellikle modern avcı uçaklarının 30 yıl civarında, bombardıman uçaklarının ise daha uzun yıllar boyunca hava kuvvetlerine hizmet ettiği düşünülürse, operasyonun boyutları daha iyi anlaşılacaktır. Ayrıca füzeler, uçaklardan genelde daha ucuzdurlar. Dolayısıyla bir hava saldırısına karşı savunma sistemi geliştirmek isteyen ülkelerin ihtiyacı füzelere bolca yatırım yapmaktır.
Tabii bu durum, füzelerin yolunu kesecek dronlar işin içine girdiği zaman değişiyor. ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve DARPA, düşman füzelerinin yolunu kesecek ve onları etkisiz hale getirecek, maliyeti düşük, ölümcül dronlardan oldukça fazla sayıda üretmek istiyor. İsrail halihazırda bu amaçla üretilmiş kamikaze dronlarına sahip. Bu dronlar anti hava füzelerini tespit edip, yok edebiliyorlar ve eğer kayda değer bir hedef bulamazlarsa bir sonraki görev için hazır hale gelmek amacıyla güvenli bir şekilde iniş yapabiliyorlar. Dronlar aktif olarak kullanılmadan önce üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve dronların savaş başlamadan savaş alanına götürülmeleri, çözülmesi gereken iki önemli sorun. On yıllardır füzelere karşı koymak için çeşitli fikirler üretiliyor ve bu fikirlerin çoğu havada kalmış durumda. Ancak bu sefer Pentagon, dronların etkin hale gelebilmesi için gerçekten yoğun bir çaba harcıyor gibi görünüyor.
Eğer bu hayal gerçekleşirse geleceğin savaşları şöyle görünecek: Kendilerinden daha pahalı olan hayalet uçakların önünde uçan, bombardıman uçakları ve birlik transferleri için alanı temizleyen küçük ve ölümcül dronlardan oluşan bir ordu. Gelecekteki savaşların, gökyüzü cephelerini çok daha kalabalık hale getireceği kesin. 

http://www.popsci.com/air-force-wants-thousands-small-drones-to-defeat-missiles Yorum Yaz
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BatuhanXxX 3 yıl en beğenilen
İnsanoğlunun işi gücü savaşmak, silah üretmek, öldürmek... Sevmediklerimizi yoketmek için, yönetmek için, sömürmek için ve bazende zevk için öldürüyor insanoğlu
İnsanoğlunun işi gücü savaşmak, silah üretmek, öldürmek... Sevmediklerimizi yoketmek için, yönetmek için, sömürmek için ve bazende zevk için öldürüyor insan...
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Elin adamı nelerle uğraşır biz nelerle uğraşıyoz bir arkadaşın dediği gibi bizde de böyle sistemler üretecek beyinler var ama destek olmayınca adamlar gidiyor amerikalıya çalışıyor.
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Tensi 3 yıl
RaptorFX
Eski bir uzay filminde vardı aynı senaryo. İnsansız bir sürü küçük uzay gemisi arkasında orta boy savaş gemileri, onların arkasında merkez komuta gemileri ve bir devasa son vuruşu yapan gezegen yok eden gemi. Aynı mantıkla şimdiki savaş senaryoları olacak gibi.

Siralama ayni sekilde olur ama insani tamamen devreden cikartmayi istiyorlar. F35 projesinin son insanli ucak oldugunu soyluyorlar. O proje de zaten Amerikalilarin kendi ar-geleri icin kaynak bulma amacli balon bir proje. ABD F22'yi kimseye satmiyor ama masallah F35'e 16 ortak aldi. Maliyet 10'a katlandi. Hala cozulemeyen sorunlar var. Ustelik kaynak kodlari da vermeyecek. Avrupalilar tum ar-ge teknolojileri ve kaynak kodlari paylasimi dahil Eurofighter'e davet ettiler ama biz mal gibi F35 aliyoruz. Ondan sonra Avrupa niye bize karsi. Adam seni dahil etmek istese de biz gitmiyoruz, sonra da sizlaniyoruz.
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Phantom II 3 yıl Tensi
Tensi
RaptorFX
Eski bir uzay filminde vardı aynı senaryo. İnsansız bir sürü küçük uzay gemisi arkasında orta boy savaş gemileri, onların arkasında merkez komuta gemileri ve bir devasa son vuruşu yapan gezegen yok eden gemi. Aynı mantıkla şimdiki savaş senaryoları olacak gibi.

Siralama ayni sekilde olur ama insani tamamen devreden cikartmayi istiyorlar. F35 projesinin son insanli ucak oldugunu soyluyorlar. O proje de zaten Amerikalilarin kendi ar-geleri icin kaynak bulma amacli balon bir proje. ABD F22'yi kimseye satmiyor ama masallah F35'e 16 ortak aldi. Maliyet 10'a katlandi. Hala cozulemeyen sorunlar var. Ustelik kaynak kodlari da vermeyecek. Avrupalilar tum ar-ge teknolojileri ve kaynak kodlari paylasimi dahil Eurofighter'e davet ettiler ama biz mal gibi F35 aliyoruz. Ondan sonra Avrupa niye bize karsi. Adam seni dahil etmek istese de biz gitmiyoruz, sonra da sizlaniyoruz.

Geç olcak ama yaziyim yine de.Eurofighter almamamizin sebebi astarının yüzünden pahali olmasi.Suan Hava Kuvvetleri'nin altyapisi ABD sistemine göre.En basitinden Eurofighter alirsak havada yakit ikmal icin sepet sistemi bulunan ikmal tankeri almamiz gerekir.ABD ve Avrupa havada yakit ikmal icin farkli sistem kullaniyor.Şimdi biz envanterdeki bi tanker ucagina avrupa sistemini uygularsak bu sefer F-16 ve F-4'lere yakit veremez.Typhoon,F-16 ve F-4 paketinin katildigi bi operasyonda sizin 2 tane tanker ucak kaldirmaniz gerekir.Bu da ekstra masraf.
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tobepeople 3 yıl
joven
Ülkemizde yürütülen terör operasyonlarındada bu ve benzeri yöntemler kullanılabilir özellikle güvenlik güçlerimizin batlayıcı şüphesi olan binaları bu yöntemle yok edebilir

Ne gerek var , gazi maaşı 400 lirayken niye gidip de bu teknolojiye para harcasın ki devlet ayrıca bu robotları yapmak çocuk oyuncağı aslında daha ben meslek lisesinde okurken 2002 de robot eli üretilmişti onu kontrol edecek kumanda ve altına da hareket ettirilecek bir araç yapmak zor değildir bu kadar yıl geçmiş ancak devlet destek vermiyor yani kendim üretirim arkadaş odtü mezunu elektronik teknikeriyim kendim bile yaparım her yöne gidebilen araç ve robot kolu projesini ancak bunu geliştirmek için paraya ihtiyaç var bütün sistemi çizip autocad üzerinde sunmak lazım bunu kendim çizemem hem 3 boyutlu çizimi lazım çalıştığına dair hem de elektronik devre çizimleri sonra da diyelim ki başardın maliyeti hesap ettiğinde cidden profesyonelce ve patlamalardan hasar almayacak bir sistemin komple maliyeti toplam 5 personel, donanım ,yazılım, test dahil en azından 300-500 bin lira tutar 6 aylık bir çalışma süreci ile prototipi teslim edilebilir. Ancak bu projeyi götürdüğünde bu kadar maliyetli bir şeye asla izin verilmez sana verecekleri 100 bin lira bu parayla anca plastik, tahta demir kullanarak 200 bin liraya yapılabilir yarısı zaten 6 aylık personel maaşı tutar 5 kişi için saray yapımına neleri harcarlar ancak böylesi projelere kimse el uzatmaz yani uzatsa zaten gazi maaşına uzatırdı bomba imha etmeye çalışan ya da mayın sakat kalan askerlere bile maaş bağlamaktan aciziz ama mültecilere değiliz...
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TaymekHoldem 3 yıl
amerikanın oyunları bunlar
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OverClocK1ng 3 yıl
Fire_67
Kamikaze olayını japonlardan beklerdim

Belki de Japon drone'lar kullanırlar. Daha tecrübeli dronelar diye

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gun 3 yıl
Bir an aklıma denizaltından uçak gemisine doğru atılan torpidoyu durdurmak için araya giren destroyerler aklıma geldi.
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1BilimAdamı 3 yıl
Kamikaze olayını japonlardan beklerdim
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siakawa 3 yıl
Filmlerde ki Vampirler bile bu dönem insanının eline su dokemez kana susamışlıkta
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BatuhanXxX 3 yıl en beğenilen
İnsanoğlunun işi gücü savaşmak, silah üretmek, öldürmek... Sevmediklerimizi yoketmek için, yönetmek için, sömürmek için ve bazende zevk için öldürüyor insanoğlu
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Krone 3 yıl BatuhanXxX
BatuhanXxX
İnsanoğlunun işi gücü savaşmak, silah üretmek, öldürmek... Sevmediklerimizi yoketmek için, yönetmek için, sömürmek için ve bazende zevk için öldürüyor insanoğlu

İnsanoğlu birbirini yoketmek için yarışıyor. Çok trajik değil mi ?
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napolyon94 3 yıl
Japonya ya yaptırsınlar, malum tecrübeliler
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Dansedenkirpi 3 yıl napolyon94
Uzamanımız konuştu herkes dağılsın gerek kalmadı muhabbete.
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iha, ABD ve
13 etiket daha usaf hava kuvvetleri abd hava kuvverleri dronlar insansız hava araçları kamikaze füzeler askeri savunma sistemleri havacılık Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Popüler
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