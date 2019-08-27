ABD ordusunun 'amacı gizli tutulan' uzay aracı, 720 gündür yörüngede

ABD Hava Kuvvetleri'nin gizli uzay uçağı X-37B, tam 720 gündür yörüngede görev yapıyor. Hava Kuvvetleri, X-37B'nin görev yükü konusunda şu ana kadar yıllardır hiçbir açıklama yapmadı.