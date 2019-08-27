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ABD ordusunun 'amacı gizli tutulan' uzay aracı, 720 gündür yörüngede

ABD Hava Kuvvetleri'nin gizli uzay uçağı X-37B, tam 720 gündür yörüngede görev yapıyor. Hava Kuvvetleri, X-37B'nin görev yükü konusunda şu ana kadar yıllardır hiçbir açıklama yapmadı.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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ABD ordusunun 'amacı gizli tutulan' uzay aracı, 720 gündür yörüngede
ABD Hava Kuvvetleri'nin gizli uzay görevi X-37B'de yeni bir rekora imza atıldı. Tam 720 gündür yörüngede görev yapan X-37B uzay uçağı, bir önceki rekoru olan 718 günlük görev süresini geride bırakmayı başardı. ABD Hava Kuvvetleri, Boeing tarafından geliştirilen X-37B'nin asıl amacını uzun yıllardır tamamıyla gizli tutuyor.

X-37B uzay uçağı şu anki görevine Eylül 2017'de başlamıştı. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan araç, geride bıraktığımız yaklaşık iki yıllık süreçte yörüngede mürettebatsız olarak görev yaptı. Hava Kuvvetleri, detayları gizli tutulan bu ilginç görev için,"X-37B görevinde iki farklı amacımız var; Amerika'nın uzaydaki geleceği için tekrar kullanılabilir teknolojiler geliştirmek ve uzayda daha sonra Dünya'ya getirip inceleyebileceğimiz bazı deneyler gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.

Gücünü güneş enerjisinden alan X-37B, görünüş anlamında NASA'nın geçmişte yörüngeye astronot taşımak için kullandığı efsanevi uzay mekiklerine benziyor. Mürettebatsız görevler için tasarlanan X-37B, uzay mekiklerine oranla çok daha küçük boyutlara sahip. Uzay uçağının 8,8 metre uzunluğa ve 2,9 metre yüksekliğe sahip olduğu belirtilmiş.

Falcon 9 benzeri roketlerle yörüngeye fırlatılabilen X-37B, bugünkü haberimizden de anlaşıldığı üzere uzayda en az iki yıl gibi uzun bir süre görev yapabilme kapasitesine sahip. Uzay aracı tekrar Dünya'ya dönmek istediğinde ise geri dönüşte tıpkı bir uçak gibi hareket edip karadaki bir piste otonom bir şekilde iniş gerçekleştirebiliyor.

X-37 programını ilk olarak 1999 yılında NASA başlatmıştı. Daha sonra ise 2014'te proje DARPA ve Hava Kuvvetleri'ne geçti. X-37B uzay uçağı şu ana kadar dört farklı göreve çıktı ve yörüngede toplam 2060 gün geçirdi.

ABD ordusu kendisine ait uzay görevlerinde genelde detay vermekten kaçınıyor. X-37B programında da durum farklı değil. Ancak burada, iki yıl gibi bir süre boyunca kesintisiz yörüngede çalışabilen ve istenildiği an tekrar atmosfere giriş yapıp otonom bir şekilde yüzeye iniş yapabilen epey yetenekli bir uzay aracından bahsediyoruz. Yani ABD ordusu, uzayda çok farklı alanlarda kullanabileceği oldukça değerli bir teknolojiye sahip diyebiliriz.

X-37B'nin görev yükü konusunda bugüne kadar hiçbir açıklama yapılmadı. Kâr amacı gütmeyen bir uzay güvenlik organizasyonu olan Secure World Foundation, 2017 yılında gerçekleştirdiği bir araştırmada X-37B'nin büyük bir ihtimalle yeni casusluk/keşif teknolojileri test ettiğini söyledi. Secure World Foundation, X-37B'nin, yörüngesini kolaylıkla değiştirip uzayda öngörülemeyen rotalarda hareket edebilme gibi ilginç bir özelliğe sahip olduğunu belirtiyor.


https://www.engadget.com/2019/08/26/air-force-space-plane-new-record/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
antigravity74100 52 dk.
Bana inanılsın veya inanılmasın, çok da umursamıyorum, uzay çağı ve itki teknolojisini değiştirmeye kararlıyım. Yukarı hava üflediğinde yukarı hareket sağlayan kinetik enerjinin kullanılmasının yolu açıldı. Bundan sonra dünya UFO'larını görmeye hazırlanın.
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KaleyDeskop 1 sa.
elon musk insanlık vs diyor ama devletin askeri amaçlarınada hizmet ediyor. Gerçi etmezse de adamı anında batırırlar iş yapamaz.
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