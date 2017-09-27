ABD ve Rusya birleşti: İnsanoğlu Ay'a geri dönüyor!

Amerikan ve Rus uzay ajansları NASA ve Roskosmos bugün Ay yörüngesinde kurulacak bir uzay istasyonu için iş birliği yapma kararı aldıklarını açıkladı. NASA'nın insanlı Mars görevleri için bir sıçrama noktası olarak kullanmayı planladığı bu uzay istasyonunun, 2020'li yılların ortasında tamamlanması bekleniyor.

Roskosmos'un henüz birkaç saat önce açıkladığı iş birliği anlaşması, bu hafta Avustralya'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde (International Astronautical Congress) imzalandı. Ay'da bir uzay istasyonu kurmak için iki tarafın güçlerini birleştirerek uzun bir sürece gireceklerini belirten Roskosmos yetkilileri, geliştirilecek olan teknolojilerin sonraki dönemlerde Ay yüzeyine astronot indirmek veya 2030'lu yıllarda planlanan Mars yolculuklarında da kullanılabileceğini ifade ediyor.

Proje hakkında detaylar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.rt.com/news/404733-russia-us-new-space-station/

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NASA ve Roskosmos'un öncülük edeceği projeye aynı zamanda Dünya'nın her tarafından birçok uzay ajansının da destek vermesi bekleniyor. Bu konudaülkelerin bir araya geldiklerinde çok büyük işler başarabileceğini söyleyen Roskosmos başkanı Igor Komarov, "Dünya'nın her tarafından birçok ülke şimdiden projeye katkı vermek istediklerini açık bir dille ifade ettiler." sözlerini kullanıyor.Ay yörüngesinde kurulacak olan bir uzay istasyonu aynı zamanda artık yavaş yavaş emekliye ayrılma vakti gelen20 Kasım 1998 tarihinde uzaya fırlatılan Uluslararası Uzay İstasyonu, bugüne kadar birçok bilimsel araştırmaya ev sahipliği yapmış ve geride bıraktığımız yıllar içerisinde bünyesinde toplam 17 farklı milletten astronot ve kozmonot barındırmıştı. Toplam 100 milyar dolara mal olan ISS, 2024 yılı itibariyle tamamiyle emekliye ayrılacak.