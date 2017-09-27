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ABD ve Rusya birleşti: İnsanoğlu Ay'a geri dönüyor!

Bir dönem Ay'a ulaşmak için birbirleriyle yarışa giren iki ülke ABD ve Rusya, bugünse aynı görev için güçlerini birleştirme kararı aldı. NASA ve Roskosmos Ay yörüngesine uzay istasyonu kuracak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,3b
1
30
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amerikan ve Rus uzay ajansları NASA ve Roskosmos bugün Ay yörüngesinde kurulacak bir uzay istasyonu için iş birliği yapma kararı aldıklarını açıkladı. NASA'nın insanlı Mars görevleri için bir sıçrama noktası olarak kullanmayı planladığı bu uzay istasyonunun, 2020'li yılların ortasında tamamlanması bekleniyor.

Roskosmos'un henüz birkaç saat önce açıkladığı iş birliği anlaşması, bu hafta Avustralya'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde (International Astronautical Congress) imzalandı. Ay'da bir uzay istasyonu kurmak için iki tarafın güçlerini birleştirerek uzun bir sürece gireceklerini belirten Roskosmos yetkilileri, geliştirilecek olan teknolojilerin sonraki dönemlerde Ay yüzeyine astronot indirmek veya 2030'lu yıllarda planlanan Mars yolculuklarında da kullanılabileceğini ifade ediyor.

NASA ve Roskosmos'un öncülük edeceği projeye aynı zamanda Dünya'nın her tarafından birçok uzay ajansının da destek vermesi bekleniyor. Bu konuda Uluslararası Uzay İstasyonu'nu örnek göstererek ülkelerin bir araya geldiklerinde çok büyük işler başarabileceğini söyleyen Roskosmos başkanı Igor Komarov, "Çin, Güney Kore, Hindistan ve Brezilya gibi Dünya'nın her tarafından birçok ülke şimdiden projeye katkı vermek istediklerini açık bir dille ifade ettiler." sözlerini kullanıyor.

Ay yörüngesinde kurulacak olan bir uzay istasyonu aynı zamanda artık yavaş yavaş emekliye ayrılma vakti gelen Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da yerini alabilir. 20 Kasım 1998 tarihinde uzaya fırlatılan Uluslararası Uzay İstasyonu, bugüne kadar birçok bilimsel araştırmaya ev sahipliği yapmış ve geride bıraktığımız yıllar içerisinde bünyesinde toplam 17 farklı milletten astronot ve kozmonot barındırmıştı. Toplam 100 milyar dolara mal olan ISS, 2024 yılı itibariyle tamamiyle emekliye ayrılacak.

Proje hakkında detaylar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.rt.com/news/404733-russia-us-new-space-station/ Yorum Yaz
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FRAPS_TR 2 yıl en beğenilen koyunsavar
tstctstc

Bu ikisi Kurdistan ı kurmak konusunda da oldukça uyumlular.

Haklısın fakat Bop eşbaşkanını unutmuşsun
1 Yanıt Yanıtla +34
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Foxin 2 yıl
İki büyük düşman bile birleşti. Bizim çöl bedevileri hala birbiriyle savaşta.
1 Yanıt Yanıtla +25
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blackzeros 2 yıl koyunsavar
tstctstc
Kaçanlar eğitimli cahil. 1 iPhone a memleketi stabilecek tipler anladınmi? ggwp

yok anlayamadım sendeki büyük resmi gören zeka yok bende , demek 1 iphone'a memleketi satacaklar...
tstctstcKaçanlar eğitimli cahil. 1 iPhone a memleketi stabilecek tipler anladınmi? ggwpyok anlayamadım sendeki büyük resmi gör...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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xamaximax 2 yıl
inanmıyorum aya gidildiğine
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extinct 2 yıl
Millet aya gider biz yaya hala
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likeablex 2 yıl
Biz dünyadan izlemekle meşgulüz :) youtube.com/...
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huseyincarnege 2 yıl
BU başlığa göre insan oğlu aydan gelme :)
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extinct 2 yıl
mtv den haber verin
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sniper23 2 yıl extinct
Orijinalden alıntı: extinct
mtv den haber verin

Aydaki arabalara vergi yok, dostum
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dere.beyi 2 yıl
bence zombi tarzı virüs denemeleri yapıyolar :)
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muroooo19 2 yıl
yine özeleştiri yapmamışsın! Cahil yorum atmayı cevap yazmayı öğren önce. Özeleştri kendi adına yapılır benim ahmetin mehmetin adına özeleştiri olmaz. Sen putperest misin onu de hele bi? Sen yaptığın hataları anlat burda. Özeleştiri odur. Bende zaamnında şunu şunu yaptım dersin özeleştiri olur. Atatürkçü kesime putperest diye sallamak özeleştiri değil. Taptığın cemaatleri anlat o zaman özeleştiri yapmış olursun. Harbi merak ettim hangi cemaate taptın ya da tapıyor?
1 Yanıt Yanıtla
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FRAPS_TR 2 yıl muroooo19
muroooo19
yine özeleştiri yapmamışsın! Cahil yorum atmayı cevap yazmayı öğren önce. Özeleştri kendi adına yapılır benim ahmetin mehmetin adına özeleştiri olmaz. Sen putperest misin onu de hele bi? Sen yaptığın hataları anlat burda. Özeleştiri odur. Bende zaamnında şunu şunu yaptım dersin özeleştiri olur. Atatürkçü kesime putperest diye sallamak özeleştiri değil. Taptığın cemaatleri anlat o zaman özeleştiri yapmış olursun. Harbi merak ettim hangi cemaate taptın ya da tapıyor?

Boşver şu elemanı kardeşim , bunlar inkarcı ve iftiracı tayfadan , vatan satılsa parçalansa , satıldı ama iyi fiyata satıldı diye savunacak elemanla tartışmana değmez .
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fxmaster 2 yıl
Şuanda nüfusu 80 milyon olan Türkiye nin halen uzaya, aya, marsa kendi imkanlarıyla ulaşamaması ve hala kendi ülkemizden yerli imkanlarla yörüngeye uydu gönderilmesi aya çıkılması diğer gezegenlere ulaşılması gibi konularda bir hedef koyulmaması yol haritası olmaması üzücü bir durum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Serdar3121 2 yıl fxmaster
fxmaster
Şuanda nüfusu 80 milyon olan Türkiye nin halen uzaya, aya, marsa kendi imkanlarıyla ulaşamaması ve hala kendi ülkemizden yerli imkanlarla yörüngeye uydu gönderilmesi aya çıkılması diğer gezegenlere ulaşılması gibi konularda bir hedef koyulmaması yol haritası olmaması üzücü bir durum.

80 milyon değil, 800 milyon olsa ne yarar. Bizde hala dünyanın düz olduğunu iddia eden siyasiler bide bu zeka kapasitesine oy verip homosaphien olup olmadığı ayrıca sorgulanması gereken vatandaşlar var
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tahir40 2 yıl
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini alması zor. ISS alçak yörünge'de, yani mesafe olarak oldukça yakın ve daha önemlisi Dünya'nın atmosferi ciddi anlamda radyasyon kalkanı sağlamakta. Ay yörünge üssü hem taşıma maliyetini(dünya yörüngesine her 1kg yük için 1000$ harcanmakta) katlar hem de yüksek radyasyone çare bulmaları gerekir...
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tobepeople 2 yıl
Ticaret gibi düşünün bunu yani diğer ülkelerin öne geçmesinden ise iki düşman birleşip değerli elementleri kaptırmak istemiyorlar. Uzay istasyonu hikaye olay çıkarılan madenlerin paylaşılması kanımca
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mementopolis 2 yıl tobepeople
Orijinalden alıntı: tobepeople

Ticaret gibi düşünün bunu yani diğer ülkelerin öne geçmesinden ise iki düşman birleşip değerli elementleri kaptırmak istemiyorlar. Uzay istasyonu hikaye olay çıkarılan madenlerin paylaşılması kanımca

Ülkeler Birlesmedi, "NASA ve Roskosmos" bir amac uguruna bir araya geldi.

Amerikan ve Rus uzay ajansları NASA ve Roskosmos bugün Ay yörüngesinde kurulacak bir uzay istasyonu için iş birliği yapma kararı aldıklarını açıkladı.


Hâli hazirda böylebirseyin oldugunu söylüyor haberde.

Bu konuda Uluslararası Uzay İstasyonu'nu örnek göstererek ülkelerin bir araya geldiklerinde çok büyük işler başarabileceğini söyleyen Roskosmos başkanı Igor Komarov, "Çin, Güney Kore, Hindistan ve Brezilya gibi Dünya'nın her tarafından birçok ülke şimdiden projeye katkı vermek istediklerini açık bir dille ifade ettiler." sözlerini kullanıyor.
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mementopolis 2 yıl tobepeople
tobepeople

Ticaret gibi düşünün bunu yani diğer ülkelerin öne geçmesinden ise iki düşman birleşip değerli elementleri kaptırmak istemiyorlar. Uzay istasyonu hikaye olay çıkarılan madenlerin paylaşılması kanımca


sana katiliyorum daha önce bende bunu demistim. Onlar icin büyük bir Magaden den baska birsey degil diger gezegenler. Bildigin kanser hücresi oluyoruz.
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