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AMD yılın ilk çeyreğinde 146 milyon dolar zarar etti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD yılın ilk çeyreğinde 146 milyon dolar zarar etti

Hem işlemci hem de grafik kartı sektöründe pazar mücadelesine tanık olduğumuz AMD, yılın ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı.

Firmanın halen zarardan çıkamadığı görülse de geçen yıla göre zararlar azalma eğiliminde. Rapora göre firma yılın ilk çeyreğinde 1.09 milyar dolar gelir elde etti. Faaliyet zararı 98 milyon dolar olurken, net zarar ise 146 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hisse başı zarar ise 0.80$ oldu. 

Firmanın önceki yıl aynı dönemde net zararı 590 milyon dolar iken, bu çeyrekte büyük bir azalma görülüyor. Faaliyet zararı geçen yıl aynı dönemde 580 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Zarar konusunda firma iyileşme görse de satış ve gelirler de bir azalma sözkonusu. Geçen yıl aynı dönemde firma 1.59 milyar dolar gelir elde etmişti.

Sony'nin PS4 oyun konsolunda AMD çözümüne yer verecek olması firmanın gelecekte gelirlere en büyük katkı beklediği konulardan birisi. Firma ikinci çeyrekte ise gelirlerde iki veya üç puanlık artış bekliyor.


http://phx.corporate-ir.net/mobile.view?c=74093&v=203&d=1&id=1808428 Yorum Yaz
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semih861 6 yıl en beğenilen
artık çıkan her oyunda nvidia logosu değilde amd logosu görüyorum.tabi bunun için sağlam bir reklam gideri gitmiştir.amd candır.kara geçer hiç merak etmeyin.
1 Yanıt Yanıtla +29
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YasinCC 6 yıl
Rubisco


nVidia Kepler ile kart başına düşen maliyeti iyice düşürdü 670'in referans tasarımına bakarsan zaten anlarsın. Gerçi sen benden daha iyi biliyorsun.


40 yılda bir yorum yaparım muhalefet olacak biri illa olur.

Herkesin bildiği bir şey şuan piyasadaki kartlarda nVidia kartların maliyeti AMD ile eşit olsa bile daha yüksek fiyattan sattığı için birim başına kâr daha yüksek.
Gpu'ların kapladıkları alandan da tahitinin maliyetinin yüksek olduğu belli.
Daha başka birşey demeye gerek varmı ?

Bugün CPU alanında da başarısızlığının nedeni yine kendisi eğer İntel bugün bir işlemciye 1000 dolar fiyat çekebiliyor ise bunun sebebi AMD'dir. Umarım bu yeni gelecek olan CPU buldozer faciası olmazda fiyatlar düşer yoksa benim gibi sistem yenilemeyi düşünenler sıkışır.
RubisconVidia Kepler ile kart başına düşen maliyeti iyice düşürdü 670'in referans tasarımına bakarsan zaten anlarsın. Gerçi sen...
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Korkusuz Korkak 6 yıl
Yeni nesil konsollar çıktıktan sonra amd kara geçer bence.
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TURK-ŞAD 5 yıl
ne amd imiş arkadaş osmanlı gibi yediler yediler bitiremediler diye klişe bir laf vardır o geldi aklıma


kardan zarArdır o kardan
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nosfecagri 5 yıl
Esas karli sektorler olan workststion; hpc gibi alanlarda amd nin adi bile gecmiyor. Bu sistemler bizim kartlar gibi 300 500 dolar degil binlerce; onbinlerce dolar mertebesinde. Son kullaniciya 3 kurusa ekran karti satarak yine iyi bile para kazaniyor bence amd. Bakin mesela titan aslinda k20x diye bir kartin turevi ve o kartlar bilimsel arastirmalarda kullaniliyor. Ayni sekilde daha bir tane amd kullanan sunucu gormedim. Donanimhaber sunuculari acaba hangi marka islemci kullaniyor?
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Rubisco 5 yıl nosfecagri
nosfecagri

Esas karli sektorler olan workststion; hpc gibi alanlarda amd nin adi bile gecmiyor. Bu sistemler bizim kartlar gibi 300 500 dolar degil binlerce; onbinlerce dolar mertebesinde. Son kullaniciya 3 kurusa ekran karti satarak yine iyi bile para kazaniyor bence amd. Bakin mesela titan aslinda k20x diye bir kartin turevi ve o kartlar bilimsel arastirmalarda kullaniliyor. Ayni sekilde daha bir tane amd kullanan sunucu gormedim. Donanimhaber sunuculari acaba hangi marka islemci kullaniyor?

Cuda çok daha önceden kullanılmaya başlandığından, AMD/ATI o zmanlar buna karşı ciddi bi karşı duruş sergilemediğinden (Stream / OpenCL gibi), çoğu yerde Cuda kullanılıyor. Okullarda unilerde Cuda ile ilgili dersler faln var. Geçmişte de OpenCL ile Cuda arasında perf farkı da vardı. Aynı zmanda mimari olarak belli işlere yatkınlığı yoktu AMD'nin. Bi 6950 mesela 8k x 8k matris çarpımında Tesla 2070'i geçerken, başka işlerde baya gerisinde kalabiliyor. Önemli olan en öncelikli olan istenilen işe göre sistem kurmak, ama HPC alanında da bu kadar basit değil. Eninde sonunda Cuda'nın üstünlüğü oldu.

Daha sonra yer yer akadmeik ortamlarda OpenCL kullanımı artış gösterdi. Ama Cuda kullananların bunu bırakıp OpenCL'e dönmelerini sağlıyacak miktarlarda değil. Görece az sayıda Süperbilgisayar AMD'nin GCN kartlarını kullanıyor, Japonyada Degima (79xx), Arabistandaki adını unuttuğum yer vs. gibi (S10000). Bunlar dışında süperbilgisayarlarda özellikle de 4soket sistemlerde AMD'nin çok iyi fiyatı var. AMD'de 2Soket için farklı 4 Soket için farklı fiyatlandırma yapmaması yüzünden, 2-4 soket sistemlerde aynı Opteronlar kullanılıyor, Intel gibi 2S için farklı E5, 4S için farklı E5 kullanma olayları yok. Buna benzer nedenlerden Cray Opteronları daha çok tercih ediyor kurduğu sistemlerde. Şu an dünyanın en hızlı Süperbilgisayarı Opteron kullanıyor mesela, Cray tarafından temellendirilen geliştrilen.

Hesaplama / hızlandırıcı olarak GPU kullanmak ve bunun için GCN kartları düşünmek çok çok iyi bi seçenek. ama dediğim gibi dünyada çok büyük bi cuda kullanan topluluk var. Insanları Cuda'dan >> OpenCL'e yönlendirmek kolay değil, çünkü tamamen sıfırdan başlanılması gerek. Anca yeni kurulan sistemler vs. için düşünülebilir. Adamlar Tesla 2090'lardan gk110 Teslalara (k20 20x) geçiş yapmıyorlar, mimari farkın getirdiği yeniden kodlama olaylarının getirdiği zorluklar yüzünden. Kepler Gk110'u veirmli çalıştırmak istiyorsan esasında kodun ayarların biraz farklı olması gerekiyor, Fermi'ye göre kodlanmış sistemler Keplerde hep aynı verimde çalışmayabiliyorlar. Tıpkıp 5xx kartların 6xx lerden compute işlerde daha iyi olabilmesi gibi.

Şu an varolan S10000 tarzı sistemler OpenCL üstünden iş yapmak sistem kurmak isteyenler için gayet iyi seçenek. Şifre kırmak için S10000 den oluşan sistemler var mesela.

HPC alanında para olsa da, yine getirisi kısıtlı. O yüzden önemli olan farklı tür pazarlar içn ürün uydurmak, çeşitlendirmek, yeni yönetm geldiğinden beri bunların peşinde yeniden yapılandırma planı çerçevesinde.

Bobcatler mesela, senede yaklaşık 20 milyon civarında sattılar, şimdiye kdar 50 milyondan fazla satmış olmaları lazım. Sırf Bobcat'in getirdiği gelir, bütün server departmanının getirdiği gelir ile karşılaştırılabilecek kadar çok. Şimdi bu çıkarttıkları Jaguar temelli sistemlerden olan Kabini Bobcatin yerini gümbür gümbür alıyor. Eğer Kabini'ye de en az Bobcat kadar talep olursa baya bi para kazanacak.
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N. Chomsky 6 yıl
Daha intel'in orta seviye işlemcileri ile doğru düzgün rekabet edemiyorlarken yine az zarar etmiş.
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Rubisco 6 yıl
650ti boost 250tl ye satılsın ben sokakta satarım seyyar satıcı gibi lol.


Yeni driverlar ile A10 APU + GCN (7750) oc edilebiliyor ama getirisi çok az 2-5 fps gibi idi.

7790'dan niye başından beri farklı bişey bekleyenler vardı onu da hiç anlamıyorum. 7850'nin dibinde bi performansı olmamalıydı ki zaten öyle. 7770'e yeterince fark atacak konumda. Fiyatı uygun olrsa TR'de ne ala, alacak olan alır. Esas 650ti boost'un ayarı fazla kaçık. Ama fiyatı da uygun olmaz TR için.
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WonLt 6 yıl
Yakin zamanda Fx-8350 alicam. Zararini kapatsin biraz
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Ceppo 6 yıl
Üzücü bir durum.
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müntekim 6 yıl
Amd kendi merkez binasını bile satıyor ve buna rağmen hala zarar ediyor muhasebeciye göre satış geliri olsa bile mantıken bir gelir değildir bu, cepten yemektir ve amd tamamını yemiş durumda , zarar 146 milyon dolar değil o zaman zarar 300 milyon dolar civarında hesaplanabilir.
İyi haber ise Amd eski bir çalışanını Raja Koduri'yi Apple'dan geri aldı grafik konusundaki uzman bu kişi fayda sağlayacaktır.
1,5 yıl önesine göre amd iyi durumda artık en azından mal satabiliyor, piyasada en azından ülkemizde malı bulunuyor, çarklar dönüyor yavaşta olsa.Konsolların çıkmasıyla birlikte amd kar etmeye başlar , ama artık amd eskinin onda biri büyüklükteki bir firmadır , intelin rakibi değil alternatifi olacaktır maalesef.
2014 yılı apularından önce amd'den müthiş bir performans patlaması beklememek gerekiyor.
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SystemApps 6 yıl
bir amd kullanıcısı olarak üzülmedim.
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MALTHAEL 6 yıl
AMD toplar kendini görürüsünüz bu sene sonunda hiç olmadığı kadar zengin olmaya başlayacak . PS4 ve Xbox 720 ler peynir ekmek gibi satılacağı için APU başına sakalı alacaktır
Az biraz tökezledi AMD ekran kartlarının fiyatı uçtu şimdi biraz kasayı doldursun uygun fiyata üst seviye kartları almaya başlarız
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KANUNI61 6 yıl
bu firma sadece zarar icin kurulmuş sanki adamgibi bir ceo su siosu başkanı ws bulamıdılar tayip erdoğana söyleyelimde birini atasın buraya batacak bunlar yoksa
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carter 6 yıl
Intel'e inat ayakta kal AMD. I am AMD
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PinHim 6 yıl
depeche35
Ben profesyonel Müzik yazılım programları kullanıyorum. ( Vst,vsti .... Omnisphere... gibi ) i7 nin nesli bile önem taşıyor . Ramim 32gb keşke olsa da daha çok kanal açabilsem...

katılıyorum dostum, ayrıca keşke müzisyenleri hedef alan laptoplar yapılsa da masaüstü derdinden kurtulsak.
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