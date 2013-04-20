AMD yılın ilk çeyreğinde 146 milyon dolar zarar etti





Hem işlemci hem de grafik kartı sektöründe pazar mücadelesine tanık olduğumuz AMD, yılın ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı.





Firmanın halen zarardan çıkamadığı görülse de geçen yıla göre zararlar azalma eğiliminde. Rapora göre firma yılın ilk çeyreğinde 1.09 milyar dolar gelir elde etti. Faaliyet zararı 98 milyon dolar olurken, net zarar ise 146 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hisse başı zarar ise 0.80$ oldu.





Firmanın önceki yıl aynı dönemde net zararı 590 milyon dolar iken, bu çeyrekte büyük bir azalma görülüyor. Faaliyet zararı geçen yıl aynı dönemde 580 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Zarar konusunda firma iyileşme görse de satış ve gelirler de bir azalma sözkonusu. Geçen yıl aynı dönemde firma 1.59 milyar dolar gelir elde etmişti.





Sony'nin PS4 oyun konsolunda AMD çözümüne yer verecek olması firmanın gelecekte gelirlere en büyük katkı beklediği konulardan birisi. Firma ikinci çeyrekte ise gelirlerde iki veya üç puanlık artış bekliyor.





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