AMD yılın ilk çeyreğinde 146 milyon dolar zarar etti

Haber Editörü
Hem işlemci hem de grafik kartı sektöründe pazar mücadelesine tanık olduğumuz AMD, yılın ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı.
Firmanın halen zarardan çıkamadığı görülse de geçen yıla göre zararlar azalma eğiliminde. Rapora göre firma yılın ilk çeyreğinde 1.09 milyar dolar gelir elde etti. Faaliyet zararı 98 milyon dolar olurken, net zarar ise 146 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hisse başı zarar ise 0.80$ oldu.
Firmanın önceki yıl aynı dönemde net zararı 590 milyon dolar iken, bu çeyrekte büyük bir azalma görülüyor. Faaliyet zararı geçen yıl aynı dönemde 580 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Zarar konusunda firma iyileşme görse de satış ve gelirler de bir azalma sözkonusu. Geçen yıl aynı dönemde firma 1.59 milyar dolar gelir elde etmişti.
Sony'nin PS4 oyun konsolunda AMD çözümüne yer verecek olması firmanın gelecekte gelirlere en büyük katkı beklediği konulardan birisi. Firma ikinci çeyrekte ise gelirlerde iki veya üç puanlık artış bekliyor.
http://phx.corporate-ir.net/mobile.view?c=74093&v=203&d=1&id=1808428 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
nVidia Kepler ile kart başına düşen maliyeti iyice düşürdü 670'in referans tasarımına bakarsan zaten anlarsın. Gerçi sen benden daha iyi biliyorsun.
40 yılda bir yorum yaparım muhalefet olacak biri illa olur.
Herkesin bildiği bir şey şuan piyasadaki kartlarda nVidia kartların maliyeti AMD ile eşit olsa bile daha yüksek fiyattan sattığı için birim başına kâr daha yüksek.
Gpu'ların kapladıkları alandan da tahitinin maliyetinin yüksek olduğu belli.
Daha başka birşey demeye gerek varmı ?
Bugün CPU alanında da başarısızlığının nedeni yine kendisi eğer İntel bugün bir işlemciye 1000 dolar fiyat çekebiliyor ise bunun sebebi AMD'dir. Umarım bu yeni gelecek olan CPU buldozer faciası olmazda fiyatlar düşer yoksa benim gibi sistem yenilemeyi düşünenler sıkışır.