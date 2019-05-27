ARM Cortex-A77 çekirdeği duyuruldu

Mobil dünyanın artık tek hâkim mimarisi konumunda olan Softbank iştiraki ARM, şimdiye kadarki en güçlü çekirdeği Cortex-A77’yi duyurdu. ARM Cortex-A77 çekirdeği Austin ekibinin elinde çıkan ikinci en güçlü mimari.

ARM Cortex-A77 özellikleri

Austin ekibine ait olduğu için yeni çekirdek Cortex-A76 mimarisinin üzerinde şekilleniyor. ARM bu noktada ortakların çok fazla efor sarf etmeden yonga setini güncellemesi amacını güdüyor. Bu bakımdan Cortex-A77 çekirdeği ARMv8.2 mimarisini temel alıyor ve yapay zekâ işlemlerde Cortex-A55 çekirdeği ile eşleşiyor.

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Cortex-A77 çekirdeği önceki neslin ön bellek değerlerini devam ettiriyor. Seviye 1 ön bellek 64KB olurken Seviye 2 ön bellek de 256KB veya 512KB oluyor. Maksimum frekans değeri de yine 3GHz seviyelerinde.

Ön bellek ve frekans değerleri hatta 7nm üretim süreci değişmemesine rağmen Cortex-A77 çekirdeği yüzde 20 civarında bir performans artışı elde etmeyi başarmış. Bunun sebebi de mimari seviyede yapılan çeşitli optimizasyonlar olarak gösteriliyor. Bu optimizasyonlarla tam sayı yüklerinde yüzde 23, kayar nokta performansında ise yüzde 30-35 artış elde edilmiş.

Cortex-A77 çekirdeği önceki nesle göre sadece yüzde 17 daha fazla yer kaplıyor. Bununla birlikte enerji tüketimi anlamında Cortex-A76 ile hemen hemen aynı. Yine de artık güçlü çekirdekler daha fazla enerji tüketmeye başladı. Bu bakımdan artık üreticiler güçlü çekirdekleri tekli kümede kullanırken hızı düşürülmüş diğer çekirdekleri ise çoklu kümede kullanıyor.

Cortex-A77 mimarisi yine üreticiler tarafından amiral gemi yongalarında benimsenecek. Bununla birlikte Samsung, Qualcomm ve Apple mimariyi özelleştirerek kendi markaları altında pazarlıyor. Bu nedenle Cortex-A77 bir nevi de olsa bu markalarla rekabete girmiş oluyor. Mimariyi standart olarak kullanan ise genelde HiSilicon ancak Huawei ile olan ilişkilerin koparılması nedeniyle Kirin yonga setlerinde bu mimariyi görecek miyiz bilinmiyor. Eğer anlaşma yasaklamalar öncesinde yapıldıysa Kirin 990 yonga setini görmemiz mümkün olur.