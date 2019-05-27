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ARM Cortex-A77 çekirdeği duyuruldu

Gelecek yılın amiral gemilerine hayat verecek ARM Cortex-A77 çekirdeği duyuruldu. Mimari seviyede optimizasyonlarla üretim süreci değişmeden yüzde 20 üzerinde performans artışı yakalanmış.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM Cortex-A77 çekirdeği duyuruldu

Mobil dünyanın artık tek hâkim mimarisi konumunda olan Softbank iştiraki ARM,  şimdiye kadarki en güçlü çekirdeği Cortex-A77’yi duyurdu. ARM Cortex-A77 çekirdeği Austin ekibinin elinde çıkan ikinci en güçlü mimari.

ARM Cortex-A77 özellikleri

Austin ekibine ait olduğu için yeni çekirdek Cortex-A76 mimarisinin üzerinde şekilleniyor. ARM bu noktada ortakların çok fazla efor sarf etmeden yonga setini güncellemesi amacını güdüyor. Bu bakımdan Cortex-A77 çekirdeği ARMv8.2 mimarisini temel alıyor ve yapay zekâ işlemlerde Cortex-A55 çekirdeği ile eşleşiyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei bir yıllık işlemci stoğu yaptı"

Cortex-A77 çekirdeği önceki neslin ön bellek değerlerini devam ettiriyor. Seviye 1 ön bellek 64KB olurken Seviye 2 ön bellek de 256KB veya 512KB oluyor. Maksimum frekans değeri de yine 3GHz seviyelerinde.

Ön bellek ve frekans değerleri hatta 7nm üretim süreci değişmemesine rağmen Cortex-A77 çekirdeği yüzde 20 civarında bir performans artışı elde etmeyi başarmış. Bunun sebebi de mimari seviyede yapılan çeşitli optimizasyonlar olarak gösteriliyor. Bu optimizasyonlarla tam sayı yüklerinde yüzde 23, kayar nokta performansında ise yüzde 30-35 artış elde edilmiş.

ARM Cortex-A77 çekirdeği duyuruldu
 

Cortex-A77 çekirdeği önceki nesle göre sadece yüzde 17 daha fazla yer kaplıyor. Bununla birlikte enerji tüketimi anlamında Cortex-A76 ile hemen hemen aynı. Yine de artık güçlü çekirdekler daha fazla enerji tüketmeye başladı. Bu bakımdan artık üreticiler güçlü çekirdekleri tekli kümede kullanırken hızı düşürülmüş diğer çekirdekleri ise çoklu kümede kullanıyor.

Cortex-A77 mimarisi yine üreticiler tarafından amiral gemi yongalarında benimsenecek. Bununla birlikte Samsung, Qualcomm ve Apple mimariyi özelleştirerek kendi markaları altında pazarlıyor. Bu nedenle Cortex-A77 bir nevi de olsa bu markalarla rekabete girmiş oluyor. Mimariyi standart olarak kullanan ise genelde HiSilicon ancak Huawei ile olan ilişkilerin koparılması nedeniyle Kirin yonga setlerinde bu mimariyi görecek miyiz bilinmiyor. Eğer anlaşma yasaklamalar öncesinde yapıldıysa Kirin 990 yonga setini görmemiz mümkün olur.

 

https://www.anandtech.com/show/14384/arm-announces-cortexa77-cpu-ip/4 Yorum Yaz
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kotukoylu 1 hf. en beğenilen
Dünya artık ABD tekelinden ya da sermayesinin bağlı bulunduğu para sisteminden çıkmalıdır.Asya ve afrika ülkeleri Abd-İngiliz ve İsraile karşı yeni bir cephe oluşturmak zorundadır.Kendi işlemcilerini işletim sistwmlerini çiplerini kendi para birimlerini vs uygulamaya koymalılar.İnsanlığı değilse çok acı günler bekliyor.
Dünya artık ABD tekelinden ya da sermayesinin bağlı bulunduğu para sisteminden çıkmalıdır.Asya ve afrika ülkeleri Abd-İngiliz ve İsraile karşı yeni bir cephe ol...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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DoğuhanKurada 1 hf.
512GB yazilmis hatali sanirsam.
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bayraak 1 hf.
512GB önbellek ha, RAM devri bitti yani :D
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DH Misafiri 1 hf.
Bize okadar uzak ki bu teknolojiler Amerikali Avrupalai keyfini sürecek alacagin olsun Dünya turkiyede dogmanin dez avantajlari ne diyim
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Mr. Jingles 1 hf.
Üretim mimarisi 5 nm’ye düşürülse yüzde 20’lik makasın daha da açılacağı ortada. Yeni gelecek olan A13 ve SDM865 de herhalde bu mimari üzerinde şekillenecek.
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SEO-Uzmanı 1 hf.
KB ile GB ı bir birine karşıtırmış !
ben bu haberin neyine inanayım ! şimdi ?
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bayraak 1 hf.
512GB önbellek ha, RAM devri bitti yani :D
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ecs_elite_group 1 hf.
Mobilhaber? Ryzen 3000ler duyuruldu dünyanın ilk 7nm masa üstü işlemcileri tanıtıldı. Haber değeri yokmu bunun
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kotukoylu 1 hf. en beğenilen
Dünya artık ABD tekelinden ya da sermayesinin bağlı bulunduğu para sisteminden çıkmalıdır.Asya ve afrika ülkeleri Abd-İngiliz ve İsraile karşı yeni bir cephe oluşturmak zorundadır.Kendi işlemcilerini işletim sistwmlerini çiplerini kendi para birimlerini vs uygulamaya koymalılar.İnsanlığı değilse çok acı günler bekliyor.
2 Yanıt Yanıtla +14
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koyunsayar 1 hf. kotukoylu
Çin in ve hiawei nın arkasında da o malum sermaye gurubu var
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AqRaMa 1 hf. kotukoylu
Çin e destek veren zaten endünyanın en zengin aileleri, onlar olmasa Çin bu hale gelebilir mi sanıyorsunuz
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DoğuhanKurada 1 hf.
512GB yazilmis hatali sanirsam.
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