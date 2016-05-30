ARM Mali-G71: Giriş seviyesine 16 çekirdek desteği geliyor

Sanal gerçeklik konseptine farklı sektörlerden firmaların yatırım yaptığınız görüyoruz. Grafik tarafında Nvidia ve AMD’nin ardından, mobil grafik tarafında da ARM’dan büyük bir sanal gerçeklik hamlesi geldi.

Bugüne kadar ARM’ın grafik birimlerini Mali-T serisi şeklinde piyasaya çıkarken görüyorduk. Şimdi ise ARM’ın yeni bir mimari üzerinde şekillendirdiği Mali-G71 adındaki amiral gemi çözümü ile karşı karşıyayız. ARM ilk kez, grafik birimlerinde doğrudan sanal gerçekliği hedefliyor.

Firmanın grafik pazarındaki ilk hamlesi Utgard mimarisi ile olmuştu. Daha sonra ise gelişmiş grafik birimlerine ev sahipliği yapan Midgard mimarisi ortaya çıkmıştı. Bifrost mimarisi ise şimdiye kadar ki en güçlü Mali grafik birimlerine ev sahipliği yapacak.

İşlemci tarafı olsun, grafik tarafı olsun her yeni mimari demek, yeni teknolojilerin adapte edildiği ve performans ile enerji verimliliği konusunda da önemli adımların atıldığı yapılar anlamına geliyor. Bifrost mimarisi de, ARM Mali ailesi içinde büyük değişikliklere işaret ediyor.

Bifrost

Bifrost mimarisindeki en önemli değişiklik komut seti seviyesinde gerçekleşiyor. Mevcut mimarilerde, komutların yürütülmesi sırasında kaçınılmaz bir dezavantaj ortaya çıkıyor. Her komut yürütülürken, ortaya çıkan verilerin grafik birimindeki kayıt dosyasına yazılması için planlama yapılıyor. Tek tek her komutta olan bu işlemin yanı sıra, yazma-silme işlemleri de sisteme yük ve enerji tüketimi olarak geri dönüyor.

Bifrost mimarisinde ise, şarta bağlı shader olarak adlandırabileceğimiz bir yöntem kullanılıyor. Bu yöntemde, komut setleri gruplanıyor ve böylece bunların planlaması ile yazma-silme döngüleri azalıyor. Ayrıca, geçici bir küçük kayıt dosyası oluşturarak, hataların da önüne geçiliyor. İşte komut setindeki bu optimizasyon, agresif bir enerji verimliliği ortaya çıkarıyor.

Yine 32-bitlik kayar nokta hassasiyetine ve iş hattı sıralarına yapılan bir takım optimizasyonlar da söz konusu. Bu da performansı olumlu yönde etkiliyor.

Ölçekleme

Mali-G71 grafik birimi, bu yenilikler ile birlikte önceki nesillere göre yüzde 50 performans artışı ve yüzde 20 civarında enerji tasarrufu elde ediyor. Ayrıca 32 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor ki, Mali-T880 grafik birimi 12 çekirdekli yapısıyla Adreno 530 grafik biriminin yüzde 30-40 gerisinde kalıyordu. Yeni dönemde Mali biriminin Adreno birimini geride bıraktığına şahit olabiliriz.

Enerji verimliliği sayesinde, 32 çekirdeği birden kullanmak bataryaya çok fazla yük bindirmeyecek ve alt seviye grafik birimlerinde de 16 çekirdeğe kadar ölçeklendirme yapılabilecek. Böylece, alt seviye cihazlarda da en iyi oyun tecrübesini yaşayabileceğiz. Yine bant genişliği konusunda da yüzde 20 civarında artış söz konusu. Son dönemin popüler Vulkan programlama arayüzünün unutulmadığı grafik birimi, heterojen çalışma sistemine de tam destek sunuyor.

Mali-G71 grafik biriminin asıl vurucu noktası sanal gerçeklik olacak demiştik. Akıcı bir içerik deneyimi için, grafik tarafında yoğun işlemlerin kolayca halledilmesi gerekiyor. Bu bakımdan, Mali-G71 grafik birimi bu iş için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Hatta alt seviyedeki cihazların bile belirli bir akıcılık seviyesine kadar sanal gerçeklik tecrübesi sunması mümkün olacak. 120Hz tazeleme hız desteği, 4K ekran desteği ve 4ms iş hattı gecikme süresi de önemli avantajlar getirecek.

Ayrıca Bkz.

"ARM Cortex-A73: Tüm zamanların en küçük boyutlu üst seviye mobil işlemci çekirdeği"

Cortex-A73 çekirdeği ile birlikte tanıtıldığı için muhtemelen gelecek yılın ilk aylarında kullanıma sunulacak. Üretim tarafında ise yine 10nm fabrikasyon sürecini görebileceğiz. Şimdiden Samsung, Huawei, MediaTek gibi tasarımcılar lisans almış durumda.