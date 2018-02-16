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ARM yapay zekâ alanına el attı

Mobil cihazlarda yakın zamanda daha fazla yapay zekâ işlemcisi görebileceğiz. ARM tasarladığı yeni yongalarla yapay zekanın yaygınlaşması yolunda önemli bir adım atıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yapay zekâ teknolojileri bugün büyük bir öneme sahip ve yatırımlar çığ gibi büyüyor. Intel, AMD, Nvidia gibi yonga devleri yapay zekâ tarafında iyi bir pazar payı için kapışma halinde. Mobil tarafta ise Apple, Huawei, Samsung ciddi yatırımlar yapıyor. Şimdi ARM da bu işe el attı.

Project Trillium neler sunuyor?

İyi bir sermaye gerektiren yapay zekâ yatırımları ayrıca uzun bir süreç de gerektiriyor. Apple ve Huawei bu işe erken girmenin meyvelerini toplamaya başladı. MediaTek ve Samsung ise onlara yetişmeye çalışıyor.

Bununla birlikte mobil tarafta ortak bir çözüme ihtiyaç var. Üreticiler genelde kendi çözümlerini dışarıya açmıyor. Bu da kullanım alanını sınırlı tutuyor. ARM bu noktada önemli bir hamle yapmak niyetinde.

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Project Trillium projesiyle mobil yapay zekâ tasarımları üzerinde çalışmaya başladığını duyuran ARM, en erken Nisan ayında ilk örnekleri üretici ortaklarına sunmayı planlıyor. Project Trillium hem donanım hem de yazılımı bir arada sunmayı amaçlıyor. Ayrıca verilerin lokal olarak saklanmasını da sağlıyor.

Proje kapsamında geliştirilen ilk tasarım ARM ML. Bu tasarım makine öğrenme işlemlerini enerji verimliliğini ön planda tutarak yapmayı amaçlıyor. Standart işlemci veya grafik birimine göre çıktı verirken iki veya 4 kat daha fazla enerji verimliliği sunabilecek.

ARM OD ise performansa odaklanıyor. Nesne tanıma temelinde tasarlanan ARM OD, gerçek zamanlı olarak sınırsız sayıda nesneyi Full HD 60 kare/saniye hızında tespit edebiliyor. Elbette ağırlık insan yüzleri, hareketleri ve mimikleri üzerine.

Yazılım tarafında ise ARM NN geliştirilmiş. Bu çerçeve yazılım Google TensorFlow veya Facebook Caffe gibi yapay zekâ platformları ile ARM tabanlı işlemcilerin arasında uyum görevi görecek.

2018 sonlarına doğru Project Trillium altında ilk işlemci ve cihaz örneklerinin piyasaya çıkması hedefleniyor. Böylece daha çok cihaz, yapay zekâ teknolojilerinden faydalanacak ve veriler de lokal olarak depolanarak izinsiz erişimlere karşı korunacak. Ayrıca akıllı ev aletleri ve otomotiv sektörüne de bu yongaların sunulacağı belirtiliyor.

 

https://www.engadget.com/2018/02/13/arm-machine-learning-processors/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
burakk, 1 yıl
Hem donanım hem de yazılım ne zaman nerde bir araya çıksa, geliştiriciler için ayrı sıkıntı oluyor.
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INumber1OneI 1 yıl
yapay zeka konusunda teslaya rakip çıkmaz
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buraoca2 1 yıl
Bakalim Qualcomm SD 855 yonga setinde Kendi Yapay Zeka birimlerine ek olarak Arm in çözümüne de yer verecek mi 2019da.
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