ASELSAN, Kazakistan ordusuna SARP silah sistemi satacak

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Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunan SARP Uzaktan Kumandalı Otomatik Silah Sistemi için ASELSAN, 3 milyon 570 bin dolarlık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kazakistan ordusunun ihtiyaçları ölçeğinde imzalanan sözleşmeye göre teslimatlar 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olacak.

SARP sisteminin, üzerine yerleştirilerek teslim edileceği araçları ise Otokar’ın Savunma Sanayi araçları üreten departmanı üretecek. SARP sistemi kesinlik kazanmamış olsa da muhtemelen Cobra II araçlara monte edilerek gönderilecek.

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SARP, farklı ihtiyaçlara göre silahlarla donatılarak uzaktan kontrol edilen bir otomatik silah. Sisteme eklenebilen silahlar arasında 12.7mm makinalı tüfek, 7.62mm makinalı tüfek ve 40mm otomatik bomba atar bulunuyor. Sistem sağa ve sola 360 derecelik dönüş açısıyla hareket edebiliyor. Gece ve gündüz görüş sistemleri ile desteklenen teknoloji, otomatik hedef takibi, mesafe ölçme gibi entegrasyonlara da sahip.