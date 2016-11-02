ASELSAN, Kazakistan ordusuna SARP silah sistemi satacak

Haber Müdürü
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunan SARP Uzaktan Kumandalı Otomatik Silah Sistemi için ASELSAN, 3 milyon 570 bin dolarlık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kazakistan ordusunun ihtiyaçları ölçeğinde imzalanan sözleşmeye göre teslimatlar 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olacak.
SARP sisteminin, üzerine yerleştirilerek teslim edileceği araçları ise Otokar’ın Savunma Sanayi araçları üreten departmanı üretecek. SARP sistemi kesinlik kazanmamış olsa da muhtemelen Cobra II araçlara monte edilerek gönderilecek.Ayrıca Bkz. "Tesla Glass işinin başında Apple kökenli bir mühendis"
SARP, farklı ihtiyaçlara göre silahlarla donatılarak uzaktan kontrol edilen bir otomatik silah. Sisteme eklenebilen silahlar arasında 12.7mm makinalı tüfek, 7.62mm makinalı tüfek ve 40mm otomatik bomba atar bulunuyor. Sistem sağa ve sola 360 derecelik dönüş açısıyla hareket edebiliyor. Gece ve gündüz görüş sistemleri ile desteklenen teknoloji, otomatik hedef takibi, mesafe ölçme gibi entegrasyonlara da sahip.
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elin adamı bir kalemde 4milyarlık silah satışı yapıyor körfez ülkelerine...
Senin gibilere aciyorum
Millete laf attigini sanarken aslinda perisan olan halini bastirmaya calisiyorsun . Hadi otokar Cobra yi gectim de cogu sistemleri yabanci olan Araplarin parayi basip aldigi gibi olan seylere bile yerli diyorsun
Sana sorsak egea bile yerlidir . Size yapilavak yerli arac bile Cadillac Saab platformundan yapilma biz olmasak onu bile yedireceklerdi size .
Gercekten aciyorum su dunyaya 80 milyon olarak 1 gram yararimiz dokunmuyor sayenizde .
Esas vatana faydasi olmayan tayfa sizsiniz bir de istemezukculer diyorsun . Yerli motor yerli şasi kullandin da motorun beynini kendin programladin da biz mi istemedik ?
Carpisma testlerinde batiran egea ya yerli deyip al sen hadi
Yillarin Tubitak ini bitirdiniz , 2 fizik neti olan İmam hatipleri medrese diye yedirmeye calisiyorsunuz
Bu ulke gram ilerlemiyorsa sizin gibi kitap okumayan tayfa yuzunden .