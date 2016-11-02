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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASELSAN, Kazakistan ordusuna SARP silah sistemi satacak

ASELSAN, Kazakistan ordusu ile bir anlaşma yapıldığını duyurdu. Şirket, Kazakistan ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda ülkeye SARP silah sistemi satışı yapacak.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ASELSAN, Kazakistan ordusuna SARP silah sistemi satacak
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Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunan SARP Uzaktan Kumandalı Otomatik Silah Sistemi için ASELSAN, 3 milyon 570 bin dolarlık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kazakistan ordusunun ihtiyaçları ölçeğinde imzalanan sözleşmeye göre teslimatlar 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olacak.

SARP sisteminin, üzerine yerleştirilerek teslim edileceği araçları ise Otokar’ın Savunma Sanayi araçları üreten departmanı üretecek. SARP sistemi kesinlik kazanmamış olsa da muhtemelen Cobra II araçlara monte edilerek gönderilecek.

Ayrıca Bkz. "Tesla Glass işinin başında Apple kökenli bir mühendis"  

SARP, farklı ihtiyaçlara göre silahlarla donatılarak uzaktan kontrol edilen bir otomatik silah. Sisteme eklenebilen silahlar arasında 12.7mm makinalı tüfek, 7.62mm makinalı tüfek ve 40mm otomatik bomba atar bulunuyor. Sistem sağa ve sola 360 derecelik dönüş açısıyla hareket edebiliyor. Gece ve gündüz görüş sistemleri ile desteklenen teknoloji, otomatik hedef takibi, mesafe ölçme gibi entegrasyonlara da sahip.


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mu5tafa 2 yıl en beğenilen
Helal olsun. Çok güzel bir gelişme. Sırf Türk devletlerine satsak çok iyi satış yakalarız her türlü.
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Bluflame 2 yıl
3 milyon nedir yaw ? boğaz manzaralı ev + 7serisi bmw = 3 milyon 570bin dolar.
elin adamı bir kalemde 4milyarlık silah satışı yapıyor körfez ülkelerine...
1 Yanıt Yanıtla +23
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TheCaliph_ 2 yıl porsoro
hazrecevs

Heyecan yapma dostum istemezükçüler gelmeden ben yazayım dedim. Beyinleri farklı bir şey düşünmeye yönelsin maksat. İnsanlığa katkı babında.

Senin gibilere aciyorum

Millete laf attigini sanarken aslinda perisan olan halini bastirmaya calisiyorsun . Hadi otokar Cobra yi gectim de cogu sistemleri yabanci olan Araplarin parayi basip aldigi gibi olan seylere bile yerli diyorsun

Sana sorsak egea bile yerlidir . Size yapilavak yerli arac bile Cadillac Saab platformundan yapilma biz olmasak onu bile yedireceklerdi size .

Gercekten aciyorum su dunyaya 80 milyon olarak 1 gram yararimiz dokunmuyor sayenizde .

Esas vatana faydasi olmayan tayfa sizsiniz bir de istemezukculer diyorsun . Yerli motor yerli şasi kullandin da motorun beynini kendin programladin da biz mi istemedik ?

Carpisma testlerinde batiran egea ya yerli deyip al sen hadi

Yillarin Tubitak ini bitirdiniz , 2 fizik neti olan İmam hatipleri medrese diye yedirmeye calisiyorsunuz

Bu ulke gram ilerlemiyorsa sizin gibi kitap okumayan tayfa yuzunden .
hazrecevsHeyecan yapma dostum istemezükçüler gelmeden ben yazayım dedim. Beyinleri farklı bir şey düşünmeye yönelsin maksat. İnsanlığa ...
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3 Yanıt Yanıtla +20
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1 Avatar
Melladin 2 yıl
Helal olsun
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ytaodo 2 yıl
6 ayda üretilen yolcu uçağı motoru ve pervaneleri veya türbini artık 3D metal printer üreticisi ile 2 haftada mükemmel çıkıyrmuş, üstelik galiba japon hitachi 3d printer metal basıyor belki yarım tonluk bir 3d metal printeri ve biz eğer karakollara bu 360 derece silahlı zırhlı aracı koyarsak ne olacak yeni hatalar belki yani profesyonel insan karar vericiler lazım hala yani, jandarmanın eğitim düzeyinin yüzde 5 yüksek öğrenim olduğu biliniyor geri kalanını söylemiyorum siz tahmin edin ama hala jandarmanın istihbaratçı çavuşları güzel kararlar verirler buna rağmen, daha çok profesyonel ordu elemanı lazım sanırım
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Deadwood 2 yıl
Oğlum cidden sorunlu insanlar var lan bu ülkede cevaplara bak..
Birisi yerli değilciler gelmeden demiş öteki ona % 100 yerlilik konusunda cevap vermiş bir diğeri feto kazakistan atar felan demiş diğeri imam hatiplilere girmiş diğeri miktar az demiş vay ki vayyyy..Tamam satmayalım arkadaş vazgeçin şu satışdan bumudur yani

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ilkerinanç 2 yıl
ulan bu memlekette birşey yapmasan suç,yapsan daha beter suç.allah akıl fikir versin bu insanlara.
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isem 2 yıl
10 sene önceye kadar askeri sanayisi olmayan hiç bir ülke 10 sene sonra çıkıp amerikaya ingiltereye fransaya milyarlarca dolarlık silah satamaz.böyle bir dünya yok.Ama bir yerden başlamak lazım. %10 yerli olsun % 20 olsun ama başlıyalım, ki başlandı.Fakat bazı arkadaşlar olayı öylesine siyasi fanlı ğa çekiyorlar ki; yani mikroçipine, ekranına varıncaya kadar %100 yaparsak yapalım yapmazsak hiç başlamayalım. Niye arkadaşlar? inanıyorum ki % 100 yerli bir yolcu uçağı yapsak içerisindeki sadece koltuk kılıflarını dışarıdan alsak yine bok atacaksınız..Yapmayın...Sırf oy verdiğiniz parti tarafından projelendirilmediği için bunu yapmayın.Destek verelim ki % delikteki yerlilik oranımız artsın..
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Guest-C302EA147 2 yıl
Yine % 100 degilciler gelmis.
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porsoro 2 yıl
Kartal And. İHL ÖSYM Başarıları
kartalaihl.meb.k12.tr/...
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RaptorFX 2 yıl
Güneydoğuda kalekollar ve SARPlar görev alacaktı. Ne oldu o olaylar?
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B J K 2 yıl
Hayırlı olsun, gurur verici.
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BaNgO 2 yıl
Kazakistan'in dusmani yok, e nicin kullanacaklar bunu?
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Ferrari 2 yıl BaNgO
Düşmanı yok mu? Düşmanları yok diye orduyu mu dağıtsın adamlar?

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