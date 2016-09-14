ASELSAN ve TAI dünyanın en büyükleri arasında

Türk savunma sanayisinin önemli isimleri ASELSAN ve TAI, dünyanın en çok gelir elde eden 100 savunma şirketi listesinde yer aldı. ASELSAN 58.sırada bulunurken TAI de 72.sırada yer alıyor.