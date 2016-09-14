ASELSAN ve TAI dünyanın en büyükleri arasında

Dünya genelindeki savunma sanayii gelişmelerini yakından takip eden Defence News dergisi, şirketlerin bir önceki yılda yaptıkları savunma satışlarını temel alarak çıkardığı TOP 100 listesini yayınladı. Uluslararası birçok dev şirketin bulunduğu listede ülkemizden ASELSAN ve TAİ de yer alıyor.
Listenin ilk 20'sini çoğunlukla ABD'li şirketlerin domine ettiği görülürken; yaklaşık 40.6 milyar dolarlık cirosuyla ABD'nin en büyük savunma şirketi Lockheed Martin listenin birinci sırasında yer alıyor. 30.5 milyar dolarlık geliriyle Boeing Lockheed Martin'in ardından ikinci sırada yer alırken, İngiltere'li şirket BAE Systems ise 20.5 milyar dolarlık cirosuyla üçüncü sırada bulunuyor.
Ayrıca Bkz. "Blue Origin devasa tekrar kullanılabilir roketini tanıttı "SpaceX'in ilk gerçek rakibi""
Listedeki bir diğer gurur kaynağımız Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ise tam altı basamak yükselerek 72.sırada kendisine yer bulmuş. 2015 yılında toplam 886 milyon dolarlık gelir elde eden şirket; geliştirdiği helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve uydularla Türk savunma sanayisine katkı sağlıyor.
Çoğunlukla ABD, İngiltere ve Rusya gibi dev ülkelerin yer aldığı bu listede ASELSAN ve TAI gibi yerli şirketlerin de yer alıyor olması gerçekten de çok önemli. Bu alanın dünyadaki en prestijli listesi olarak kabul edilen Defence News Top 100'ün tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Listenin ilk 20'sini çoğunlukla ABD'li şirketlerin domine ettiği görülürken; yaklaşık 40.6 milyar dolarlık cirosuyla ABD'nin en büyük savunma şirketi Lockheed Martin listenin birinci sırasında yer alıyor. 30.5 milyar dolarlık geliriyle Boeing Lockheed Martin'in ardından ikinci sırada yer alırken, İngiltere'li şirket BAE Systems ise 20.5 milyar dolarlık cirosuyla üçüncü sırada bulunuyor.
Ayrıca Bkz. "Blue Origin devasa tekrar kullanılabilir roketini tanıttı "SpaceX'in ilk gerçek rakibi""
ASELSAN dört basamak yükselerek 58.sıraya yerleştiTürk ordusunun teknolojik sistem sağlayıcısı ASELSAN, 2015 yılında elde ettiği 1.025 milyar dolarlık gelirle 58.sırada yer aldı. Listedeki yerini bir önceki yıla göre dört basamak artıran şirket, Defense News Top 100 listesine ilk kez 2006 yılında 93.sıradan girmişti.
Listedeki bir diğer gurur kaynağımız Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ise tam altı basamak yükselerek 72.sırada kendisine yer bulmuş. 2015 yılında toplam 886 milyon dolarlık gelir elde eden şirket; geliştirdiği helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve uydularla Türk savunma sanayisine katkı sağlıyor.
Çoğunlukla ABD, İngiltere ve Rusya gibi dev ülkelerin yer aldığı bu listede ASELSAN ve TAI gibi yerli şirketlerin de yer alıyor olması gerçekten de çok önemli. Bu alanın dünyadaki en prestijli listesi olarak kabul edilen Defence News Top 100'ün tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
http://people.defensenews.com/top-100/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kardeşim senin firman dünyada ilk üçteydi diye hatırlıyorum,haklısın rezillik diz boyu.