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ASELSAN ve TAI dünyanın en büyükleri arasında

Türk savunma sanayisinin önemli isimleri ASELSAN ve TAI, dünyanın en çok gelir elde eden 100 savunma şirketi listesinde yer aldı. ASELSAN 58.sırada bulunurken TAI de 72.sırada yer alıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
10,5b
1
33
Savunma Sanayi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünya genelindeki savunma sanayii gelişmelerini yakından takip eden Defence News dergisi, şirketlerin bir önceki yılda yaptıkları savunma satışlarını temel alarak çıkardığı TOP 100 listesini yayınladı. Uluslararası birçok dev şirketin bulunduğu listede ülkemizden ASELSAN ve TAİ de yer alıyor.

Listenin ilk 20'sini çoğunlukla ABD'li şirketlerin domine ettiği görülürken; yaklaşık 40.6 milyar dolarlık cirosuyla ABD'nin en büyük savunma şirketi Lockheed Martin listenin birinci sırasında yer alıyor. 30.5 milyar dolarlık geliriyle Boeing Lockheed Martin'in ardından ikinci sırada yer alırken, İngiltere'li şirket BAE Systems ise 20.5 milyar dolarlık cirosuyla üçüncü sırada bulunuyor.

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ASELSAN dört basamak yükselerek 58.sıraya yerleşti

Türk ordusunun teknolojik sistem sağlayıcısı ASELSAN, 2015 yılında elde ettiği 1.025 milyar dolarlık gelirle 58.sırada yer aldı. Listedeki yerini bir önceki yıla göre dört basamak artıran şirket, Defense News Top 100 listesine ilk kez 2006 yılında 93.sıradan girmişti.

Listedeki bir diğer gurur kaynağımız Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ise tam altı basamak yükselerek 72.sırada kendisine yer bulmuş. 2015 yılında toplam 886 milyon dolarlık gelir elde eden şirket; geliştirdiği helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve uydularla Türk savunma sanayisine katkı sağlıyor.

Çoğunlukla ABD, İngiltere ve Rusya gibi dev ülkelerin yer aldığı bu listede ASELSAN ve TAI gibi yerli şirketlerin de yer alıyor olması gerçekten de çok önemli. Bu alanın dünyadaki en prestijli listesi olarak kabul edilen Defence News Top 100'ün tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
 

http://people.defensenews.com/top-100/ Yorum Yaz
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BekirTemel 3 yıl en beğenilen nefendim
nefendim
Vahim durum ortada. 58 nedir yahu...
Rezillik diz yolu

Kardeşim senin firman dünyada ilk üçteydi diye hatırlıyorum,haklısın rezillik diz boyu.
nefendimVahim durum ortada. 58 nedir yahu...Rezillik diz yoluKardeşim senin firman dünyada ilk üçteydi diye hatırlıyorum,h...
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Yanıtla +59
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Parola_18 3 yıl
motor,micro işlemci,ve baslitk füze üretebilsek uçacagız ama bi 5-10 senemiz var tabi o zamana kadar bizi yemezlerse
2 Yanıt Yanıtla +33
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alito 3 yıl
Askeri sanayimiz her zaman güçlüydü zaten. Asıl, papaz eriğini imam eriğine çevirenlere madalya verenleri ne yapacaz onu düşünelim önce.
1 Yanıt Yanıtla +31
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1 Avatar
interwap 1 yıl
Başılığı okuyunca ilk 10'dayız sanıyordum. 58
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zingfth 1 yıl
ROKETSAN da var listede, editör hiç bahsetmemiş.Sanırım haberi yapan görmemiş.
Ben söyleyeyim de aramasın 98. SIRADA :)))
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atakanturkkk 3 yıl
Tartışmalara bakıyorum da gereksiz. Aselsan, Tai gibi firmaların mühendis ve çalışanlarını tebrik ediyoruz. Bu ülkede şerefimizi namusumuzu koruyan askerimiz ve polisimiz kadar kıymetliler. Hepsi bizim gururumuz. Başarılarının devamını dilerim.
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Krone 3 yıl
58 ve 72 kötü sıralar değil. ABD, Rusya ve Çin gibi süpergüçlere ait en az 30-40 tane kuruluş vardır zaten. Daha fazla yatırım yapılırsa daha iyi yerlere geliriz.
Yanıtla +3
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BlackBeasT 3 yıl
Bizi bize bıraksalar neler olurda, Vizyonsuz lider ve siyasetçiler yüzünden yıl olmuş 2017 biz hale 1970 dünyasında ki gibi dağda teröristlerle uğraşıyoruz...
1 Yanıt Yanıtla +2
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kadirirdem 3 yıl
inşallah ilk 10'lara gireriz ilerde , güzel şeyler bunlar...
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gcb1903 3 yıl
Kuduranlar olduğuna göre doğru yolda ilerliyoruz demektir.
2 Yanıt Yanıtla +19
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ihtiyarjedi 3 yıl
58 ve 72. olmayı başarı diye isimlendirip kutlamak nedir yahu :)

Habere girerken ilk 10 sandım.
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kadirirdem 3 yıl gcb1903
gcb1903

Kuduranlar olduğuna göre doğru yolda ilerliyoruz demektir.

+10


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fthkn 3 yıl gcb1903
gcb1903

Kuduranlar olduğuna göre doğru yolda ilerliyoruz demektir.

Senin gibiler olduğuna göre yanlış yoldayız.
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Macella 3 yıl
bende diyorum bu paralar nereye gidiyor meğersem gelirler bölümüne yazılıyormuş.
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umut_baris 3 yıl
Eğitim yerlere, savunma sanayiinin cirosu yüksek diye geliştik zannediyor millet. Bu daha korkutucu.

Savunma sanayiinin emperyalizme hizmet ettiği bariz anlaşılmıyor mu? Hadi onu da geçtimi emperyalistlerle el sıkışan hükumete ne demeli?

Silah satarak gelişmek güzel bir kafa gerçekten.

Eğitim yok, sermayede tekelleşme almış başını gidiyor. Zengin-fakir arasındaki uçuruma hiç değinmiyorum bile.

Hala masal okuyun.

1 Yanıt Yanıtla +1
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Parola_18 3 yıl umut_baris
umut_baris

Eğitim yerlere, savunma sanayiinin cirosu yüksek diye geliştik zannediyor millet. Bu daha korkutucu.

Savunma sanayiinin emperyalizme hizmet ettiği bariz anlaşılmıyor mu? Hadi onu da geçtimi emperyalistlerle el sıkışan hükumete ne demeli?

Silah satarak gelişmek güzel bir kafa gerçekten.

Eğitim yok, sermayede tekelleşme almış başını gidiyor. Zengin-fakir arasındaki uçuruma hiç değinmiyorum bile.

Hala masal okuyun.



masalı sen okuyorsun dostum sen burda tatlı su balıgı gibi hümanizim yaparken emperyalistler dünyayı yakıp yıkıyor milyarlarca dolar silah satıyor o gelirlerle medeniyet kuruyor sen bişeyler yapmassan gelir kafana indirir bombaları o zaman anlatırsın sermaye,tekel,grev işciler kardeş patron kalleş ,direne direne kazanacağız dünyada herşey bir denğe üzerine kurulmuş egitim olmasa silahı rüyandamı görüp yapıyorsun ?
orantılı büyüyecegiz başka yolu yok
1 Yanıt Yanıtla +16
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yoksulseytan22 3 yıl
Benim bildiğim bu şirketler öncelikle kendi devletlerine satış yapıyorlar. Dünyada askeri harcamayı en çok yapan ülke Amerika. Listede üst sıralarda 20 şirketin Abd den olması normal bir durum. Abd bu. Nasa ya ayırdığı bütçe savunma bütçesinin sadece yüzde beşi kadar.
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javaprof 3 yıl
58 bence az türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisi gururlanmak için en az ilk 17 ye girmesi lazım birde orta doğudayız bir sürü pazarımız var.
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