Blue Origin devasa tekrar kullanılabilir roketini tanıttı "SpaceX'in ilk gerçek rakibi"

Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin artık tam anlamıyla SpaceX'in rakibi olmaya hazırlanıyor. Tekrar kullanılabilir alt yörünge roketi New Shepard'la uzay turizmini başlatmayı hedefleyen şirket, tanıttığı yeni nesil devasa New Glenn roketiyle şimdi de yörüngeye yük ve insan taşımaya başlayacak.SpaceX'in Falcon 9'undan daha büyük ve daha güçlü olacak olan yeni New Glenn roketi, görevin içeriğine göre iki veya üç farklı kısımdan oluşacabilecek. İki kısımlı haliyle bile Falcon 9'dan çok daha büyük olan devasa roket üç kısımdan oluşan haliyle de neredeyse efsane Saturn V roketinin uzunluğuna ulaşacak. New Glenn'in üç kısımlı hali tam 95 metre uzunluğunda.

Falcon 9 roketinin iki katından daha güçlü

"2020 yılından önce fırlatmayı hedefliyoruz."

Blue Origin'in uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil BE-4 motorları New Glenn'in ihtiyaç duyduğu gücü sağlayacak. 550.000 pound itici kuvvete sahip olan BE-4'lerden tam 7 adet bulunduracak olan New Glenn, toplamda 3.850.000 pound'luk inanılmaz bir güce ulaşacacak. Yani New Glenn. SpaceX'in ünlü roketi Falcon 9'un iki katından daha güçlü olacak. (Falcon 9 = 1.710.000 pound)BE-4 motorları yakıt olarak sıvılaştırılmış dogal gaz ve sıvılaştırılmış oksijenden yararlanıyor. Roketin tekrar kullanılacak olan ilk kısmında bunlardan 7 tane kullanan Blue Origin aynı zamanda roketin ikinci kısmına da bir tane BE-4 motoru yerleştirmiş. Blue Origin ayrıca bu yeni nesil motorlarını Vulcan roketlerinde kullanılmak üzere United Launch Alliance'a da satmayı planlıyor.New Glenn'in ilk uçuşunu 2020 yılından önce gerçekleştirmek istediklerini belirten Amazon kurucusu Jeff Bezos,"New Glenn uzaya uydu ve insan taşımak için dizayn edildi. Roketin üç kısımlı versiyonu alçak Dünya yörüngesinin daha da ötesine uçuşlar gerçekleştirebilecek." ifadelerini kullanıyor."Not: Blue Origin, roketlerinde ilginç bir isimlendirmeye gidiyor. Alt yörünge roketi New Shepard'ı, alt yörüngeye çıkıp uzaya giden ilk ABD'li olan Al Shepard'ın anısına isimlendiren şirket; New Glenn roketini de aynı şekilde alçak Dünya yörüngesine çıkan ilk astronot John Glenn'in anısına isimlendirmiş. Blue Origin'in bir sonraki roketinin ismi New Armstrong olacağı düşünülürken bu roketin derin uzay seyahatleri yapabilme kapasitesinde olacağı tahmin ediliyor.