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Blue Origin devasa tekrar kullanılabilir roketini tanıttı "SpaceX'in ilk gerçek rakibi"

Alt yörünge roketi New Shepard'la önemli işler başaran Blue Origin yeni nesil tekrar kullanılabilir ağır yük roketi New Glenn'i tanıttı. Şirket bu roketiyle SpaceX'in rakibi olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,7b
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10
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin artık tam anlamıyla SpaceX'in rakibi olmaya hazırlanıyor. Tekrar kullanılabilir alt yörünge roketi New Shepard'la uzay turizmini başlatmayı hedefleyen şirket, tanıttığı yeni nesil devasa New Glenn roketiyle şimdi de yörüngeye yük ve insan taşımaya başlayacak.

SpaceX'in Falcon 9'undan daha büyük ve daha güçlü olacak olan yeni New Glenn roketi, görevin içeriğine göre iki veya üç farklı kısımdan oluşacabilecek. İki kısımlı haliyle bile Falcon 9'dan çok daha büyük olan devasa roket üç kısımdan oluşan haliyle de neredeyse efsane Saturn V roketinin uzunluğuna ulaşacak. New Glenn'in üç kısımlı hali tam 95 metre uzunluğunda.

Ayrıca Bkz. "Roketler ne kadar yakıt tüketiyor? İşte cevabı"

Falcon 9 roketinin iki katından daha güçlü

Blue Origin'in uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil BE-4 motorları New Glenn'in ihtiyaç duyduğu gücü sağlayacak. 550.000 pound itici kuvvete sahip olan BE-4'lerden tam 7 adet bulunduracak olan New Glenn, toplamda 3.850.000 pound'luk inanılmaz bir güce ulaşacacak. Yani New Glenn. SpaceX'in ünlü roketi Falcon 9'un iki katından daha güçlü olacak. (Falcon 9 = 1.710.000 pound)

BE-4 motorları yakıt olarak sıvılaştırılmış dogal gaz ve sıvılaştırılmış oksijenden yararlanıyor. Roketin tekrar kullanılacak olan ilk kısmında bunlardan 7 tane kullanan Blue Origin aynı zamanda roketin ikinci kısmına da bir tane BE-4 motoru yerleştirmiş. Blue Origin ayrıca bu yeni nesil motorlarını Vulcan roketlerinde kullanılmak üzere United Launch Alliance'a da satmayı planlıyor.

"2020 yılından önce fırlatmayı hedefliyoruz."

New Glenn'in ilk uçuşunu 2020 yılından önce gerçekleştirmek istediklerini belirten Amazon kurucusu Jeff Bezos,"New Glenn uzaya uydu ve insan taşımak için dizayn edildi. Roketin üç kısımlı versiyonu alçak Dünya yörüngesinin daha da ötesine uçuşlar gerçekleştirebilecek." ifadelerini kullanıyor."
Not: Blue Origin, roketlerinde ilginç bir isimlendirmeye gidiyor. Alt yörünge roketi New Shepard'ı, alt yörüngeye çıkıp uzaya giden ilk ABD'li olan Al Shepard'ın anısına isimlendiren şirket; New Glenn roketini de aynı şekilde alçak Dünya yörüngesine çıkan ilk astronot John Glenn'in anısına isimlendirmiş. Blue Origin'in bir sonraki roketinin ismi New Armstrong olacağı düşünülürken bu roketin derin uzay seyahatleri yapabilme kapasitesinde olacağı tahmin ediliyor. 
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RobinKyle@ 3 yıl en beğenilen HusseinBagci
HusseinBagci

RobinKyle@

Biz de kurban nasıl kesilmeli konusunda çığır açan araştırma ve tartışmalar yapıyoruz, roket yapmak da neymiş gereksiz şeyler onlar

Dünyaya zerre kadar faydası olmayıpta başkalarını ayıplamaya devam eden bir varlık daha..

Genel bir eleştiri yaptım, dünyaya olan faydama gelince, öğrenciyim ben dünyaya fayda sağlama gibi bir amacım yok. Ama kendi seviye 2 roketimi kendim yapabiliyorum. Bunu bu ülkede yapabilen en fazla 10 kişi varken ilgili tüm çalışmaların gelişmesi için de kendi okulumda kurulan takıma liderlik ediyorum. Bu ülkede üniversite seviyesinde yapılan öğrenci bazlı uzay çalışmalarının çoğunda yer aldım, ülkeyi uluslararası alanda temsil ettiğim çok sayıda proje ve organizasyon var, fazla genç olmama rağmen sektörün içindeyim ve çalışmalara verilen desteklerden de haberdarım, bunları bilerek bu yorumu yaptım. Kimseyi de bayram zamanı ayıplama gibi bir amacım yok haddim de değil zaten, sizde karşınızdakini tanımadan bu seviyede bir yorum yapmamalısınız,
HusseinBagciRobinKyle@Biz de kurban nasıl kesilmeli konusunda çığır açan araştırma ve tartışmalar yapıyoruz,...
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3 Yanıt Yanıtla +17
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HusseinBagci 3 yıl RobinKyle@
RobinKyle@

Biz de kurban nasıl kesilmeli konusunda çığır açan araştırma ve tartışmalar yapıyoruz, roket yapmak da neymiş gereksiz şeyler onlar

Dünyaya zerre kadar faydası olmayıpta başkalarını ayıplamaya devam eden bir varlık daha..
RobinKyle@Biz de kurban nasıl kesilmeli konusunda çığır açan araştırma ve tartışmalar yapıyoruz, roket yapmak da neymiş gereksiz şeyler ...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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LORDTEK 3 yıl
Haber kaynağı belirtilmemiş.
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umut_baris 3 yıl
Nasa'da böyle hızlı gitmişti. Sonra kalkışta füze patlamıştı.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
1961 plazma roket teknolojisi en.wikipedia.org/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


plazma roket teknolojisi isteriz !
böyle eski teknolojiyi dengeli bir şekilde yere indiren şeyler fazla ilgimi açıkcası çekmiyor !

plazma roketler normal yakıtı 100 kat daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan teknolojilerdir ! buna göre marsa gitmek 6 ay değil ! 6 saat bile sürmemesi anlamına gelir ! yani hız ve ivme konusunda yeni bir şeyler bilmek istiyoruz !
yoksa eski teknoloji ile tavada yumurta yapmışlar haberi fazla bir şey ifade etmiyor
bilimsel anlamda !
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DubSteq 3 yıl
Falcon 9 Heavy daha kısa ve işlevsel. Sanmıyorum SpaceX'i geçeceğini.
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irish 3 yıl
Devrim niteliğinde bir araç üretiyorlar.
Yine kendileri daha güçlüsünü rakip olarak çıkarıyorlar. Tek rakibi kendileri. Diyecek bir şey yok.
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blue origin, roketler ve
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