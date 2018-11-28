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Adata oyunculara yönelik hafıza kartlarını duyurdu

Sürekli oyun oynuyor ve harici hafızayı da etkili bir şekilde kullanıyorsanız yüksek veri aktarım hızları en büyük ihtiyacınız olabilir. Adata XPG microSDXC hafıza kartları bunun için geldi.
5 ay
2,4b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyunculara yönelik olarak geliştirilen donanımlara hafıza kartları da eklendi. Nintendo Switch gibi üst seviye hafıza kartı gerektiren konsollar ve akıllı telefonlar sayesinde oyuncu odaklı hafıza kartı sınıfı ortaya çıkmış durumda. Kingston’dan sonra Adata da kendi hafıza kartlarını duyurdu.

Adata XPG microSDXC hafıza kartı özellikleri

XPG oyuncu markası altına yerleşen yeni microSDXC kartlar; UHS-I U3 ve Class 10 standartları sayesinde okuma hızlarında 100MB/s seviyesine, yazma hızlarında da 85MB/s seviyesine kadar çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei de nokta çentikli telefonunu tanıtmak üzere"

Application Performance Class 1 (A1) standardı sayesinde de uygulama açılışlarında performans artışı sağlıyor. Android 6.0 sonrasında hafıza kartının dahili depolama gibi sisteme tanıtılması A1 standardını da öne çıkarmış durumda. Özellikle oyunların indirilebilir içeriklerini atabileceğiniz kartların hızı oyun deneyiminizi de etkiliyor.

Adata XPG microSDXC UHS-I U3 Class 10 hafıza kartları 128GB, 256GB ve 512GB kapasite seçeneklerine sahip. Hafıza kartları için henüz bir fiyat açıklanmadı.

 

https://www.techpowerup.com/249983/adata-launches-xpg-microsdxc-uhs-i-u3-class-10-cards Yorum Yaz
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OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
Yaaaaa, Allah aşkına. Hafıza kartı, oyunculara yönelik olunca ne oluyormuş çok merak ediyorum. Oyunları daha mı hızlı oynatıyormuş, neymiş yani?
Belirli bir hız sunsun. Fiyatı da uçmasın, yeter işte. Sırf daha fazla para istemek için "Oyunculara Yönelik" diyen firmalardan tiksinti geldi.
Telefonumdaki Samsung 128GB Evo Plus Micro SD Hafıza Kartı 100 MB saniye okuma, 90 MB saniye yazma sunuyor.
Adata nın yeni "OYUNCU" hafıza kartı 100MB/s okuma, 85MB/s yazma sunuyor. Nesi oyuncu?
Oduncu olmasın o...
Yaaaaa, Allah aşkına. Hafıza kartı, oyunculara yönelik olunca ne oluyormuş çok merak ediyorum. Oyunları daha mı hızlı oynatıyormuş, neymiş yani?Belirli bir...
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GoldPunch 5 ay
Linus'un bu gaming sd kartlarla alakalı çok güzel bir videosu vardı, o aklıma geldi.

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nedensiz07 5 ay
Yakında çeşitli firmalar ;oyuncu tabağı, oyuncu gömleği, oyuncu kolyesi yaparlarsa şaşırmam..
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deoks 5 ay
Rgb yoksa oyuncu olmaz kusura bakmasınlar.
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GoldPunch 5 ay
Linus'un bu gaming sd kartlarla alakalı çok güzel bir videosu vardı, o aklıma geldi.

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OverClocK1ng 5 ay GoldPunch
Yemin ediyorum tek kelimeyle "NEFİS" yaaa.
Adam, Senin bir üst mesajında yazdığım şeyin videosunu yapmış resmen.
GAMiNG. UUuu geyming dedi. Hemen gidip almalıyım.


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tanerss 5 ay GoldPunch
Haberin başlığını görür görmez Linus'un bu videosu aklıma geldi. Tek değilmişim meğer
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OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
Yaaaaa, Allah aşkına. Hafıza kartı, oyunculara yönelik olunca ne oluyormuş çok merak ediyorum. Oyunları daha mı hızlı oynatıyormuş, neymiş yani?
Belirli bir hız sunsun. Fiyatı da uçmasın, yeter işte. Sırf daha fazla para istemek için "Oyunculara Yönelik" diyen firmalardan tiksinti geldi.
Telefonumdaki Samsung 128GB Evo Plus Micro SD Hafıza Kartı 100 MB saniye okuma, 90 MB saniye yazma sunuyor.
Adata nın yeni "OYUNCU" hafıza kartı 100MB/s okuma, 85MB/s yazma sunuyor. Nesi oyuncu?
Oduncu olmasın o...
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intel7mix 5 ay
Fiyatları uygun olmazsa çokta tutunamazlar.
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