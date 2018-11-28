Adata oyunculara yönelik hafıza kartlarını duyurdu

Oyunculara yönelik olarak geliştirilen donanımlara hafıza kartları da eklendi. Nintendo Switch gibi üst seviye hafıza kartı gerektiren konsollar ve akıllı telefonlar sayesinde oyuncu odaklı hafıza kartı sınıfı ortaya çıkmış durumda. Kingston’dan sonra Adata da kendi hafıza kartlarını duyurdu.

Adata XPG microSDXC hafıza kartı özellikleri

XPG oyuncu markası altına yerleşen yeni microSDXC kartlar; UHS-I U3 ve Class 10 standartları sayesinde okuma hızlarında 100MB/s seviyesine, yazma hızlarında da 85MB/s seviyesine kadar çıkıyor.

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Application Performance Class 1 (A1) standardı sayesinde de uygulama açılışlarında performans artışı sağlıyor. Android 6.0 sonrasında hafıza kartının dahili depolama gibi sisteme tanıtılması A1 standardını da öne çıkarmış durumda. Özellikle oyunların indirilebilir içeriklerini atabileceğiniz kartların hızı oyun deneyiminizi de etkiliyor.

Adata XPG microSDXC UHS-I U3 Class 10 hafıza kartları 128GB, 256GB ve 512GB kapasite seçeneklerine sahip. Hafıza kartları için henüz bir fiyat açıklanmadı.