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Age of Empires IV duyuruldu

Strateji oyunu deyince akla ilk gelenler serilerden Age Of Empires'ın dördüncü oyunu Gamescom 2017'de tanıtıldı. Oyunu Company of Heroes'un yapımcıları geliştiriyor.
1 yıl
5,8b
1
29
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Age of Empires IV, Gamescom 2017 esnasında Microsoft tarafından resmi olarak duyuruldu.
Oyun, Company of Heroes veDawn of War serisinin yapımcısı Relic Entertainment tarafından PC için geliştiriliyor
Microsoft Studios Yaratıcı Yönetmeni Adam Isgreen, "İmparatorluğu büyütmeye devam etmekten ve Relic Entertainment ile Age of Empires serisi için yeni bir oyun üzerinde çalıştığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Relic Entertainment, yüksek kalitede gerçek zamanlı strateji oyunları yaratma konusunda çok zengin bir tecrübeye sahiptir. bu da onları Age of Empires IV'ü geliştirmek için ideal partner yapıyor.
Relic Entertainment ile birlikte çalışacağımızdan dolayı çok heyecanlıyız ve onların Age of Empires serisine yapacakları eşsiz ve heyecan verici katkıyı görmeniz için sabırsızlanıyoruz. Geçtiğimiz 20 yıl boyunca Age of Empires serisine sadık kalan hayranlarımıza çok teşekkür ediyoruz ve serinin yeni oyununu sizlere getirmek için sabırsızlanıyoruz. Gelecekte oyun hakkında paylaşacağımız çok şey olacak, AgeOfEmpires.com'u takipte kalın." dedi.
Çıkış tarihi ve detaylar henüz paylaşılmadı.
Microsoft ayrıca Age of Empires: Definitive Edition çıkış tarihini duyurdu ve ikinci ile üçüncü oyun için de Definitive Edition yapılacağını doğruladı.
Age of Empires IV duyuru videosunu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Age_of_Empires_IV_Duyuruldu-87757.htm Yorum Yaz
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vetpatenco 1 yıl en beğenilen
Yıllardır çıkmasını beklediğim strateji türünün efsanelerinden. İnternet kafe lerde azmı gece 12 lere kadar oynamadık. Franklar, paladinleri en güçlü ülkeydi :)))
Yıllardır çıkmasını beklediğim strateji türünün efsanelerinden. İnternet kafe lerde azmı gece 12 lere kadar oynamadık. Franklar, paladinleri en güçlü ülkeydi :)...
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tosuntosun 1 yıl
2 serisini hala portable halde oynayıp yeni haritalar ile değişiklik yapıyorum
mitoloji ve 3d versiyonu maalesef exp leri de gelmesine rağmen bir türlü sevemedim.
online serisi oldukça fazla hoşuma gitmesine rağmen.. sanırım artık kaldırıldı.. online serisinde en kötü durum install aşaması idi..
microsoft bu oyundan ya istediği satışı alamadı yada artık bu oyunu gözden çıkarttı anlamadım.. bir warcraft vs değil ama savaş serisi içinde önemli bir isme sahip.. warcraft ın mini versiyonunu network de oynarken ... ahhhh o günler.. sene 97-98...
umarım sevenlerini üzmezler.
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Omisis046 1 yıl
Oldukça merak ettim şimdi. AOE Online gibi saçma grafikli olmaz umarım. Gerçekçi olur.
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MetalWave 1 yıl
MAĞAZADAKİ Age of Empires: Definitive Edition neyin nesidir arkadaşlar?
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Omisis046 1 yıl MetalWave
MetalWave
MAĞAZADAKİ Age of Empires: Definitive Edition neyin nesidir arkadaşlar?

Bir tür remake gibi.
m.bolumsonucanavari.com/...
Edit: IV ve Definitive Edition aynı şey değil. IV farklı bir oyun, DE ise eski AOE'lerin detaylı bir remake'i olacakmış.
polygon.com/...
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Stannis Baratheon. 1 yıl
Uzun zamandır aldığım en iyi haber olabilir teşekkürler Microsoft !
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Whippoorwill 1 yıl
Age Of Empires III serinin en üst düzeyde oyunudur bana kalırsa. Şimdi IV ile umarım olayı bir adım ileri taşırlar. Son zamanlarda aldığım en güzel haber bu.
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skythunderr 1 yıl
relic gibi kafasi guzel bir firmaya niye verdiler acaba? (bknz dow 3 ve coh2)
coh ve dow gibi efsane yapimlara imza atan relic yok su anda farkli bir firma var ortada
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TheLastNinja 1 yıl
Wololoo wololoo wololooo
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LeftBank 1 yıl TheLastNinja
TheLastNinja

Wololoo wololoo wololooo

11
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aslanistan 1 yıl
Bende 2 nin HD versiyonu ve tüm dlc leri yüklü.Esasen 3 te çok iyi ama Şahi toplarını sınırsız yapıp (oyunda geliştikçe yeni özellikler açılıyor birkaç hafta sürmüştü bende) burnunun dibindekileri bile vurunca bıraktım. Yenisi için yine de heyecanla bekliyorum. İlk indirimde satın alırım :)
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axaxa 1 yıl
Bak bu güzel haber :)
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TheCuirassier 1 yıl
Yuh artık kimsenin ilgisini çekmemiş şaka gibi. Ekşide bile 20 sayfa entry girildi oyun hakkında.
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