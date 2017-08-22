Age of Empires IV, Gamescom 2017 esnasında Microsoft tarafından resmi olarak duyuruldu.
Oyun, Company of Heroes veDawn of War serisinin yapımcısı Relic Entertainment tarafından PC için geliştiriliyor
Microsoft Studios Yaratıcı Yönetmeni Adam Isgreen, "İmparatorluğu büyütmeye devam etmekten ve Relic Entertainment ile Age of Empires serisi için yeni bir oyun üzerinde çalıştığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Relic Entertainment, yüksek kalitede gerçek zamanlı strateji oyunları yaratma konusunda çok zengin bir tecrübeye sahiptir. bu da onları Age of Empires IV'ü geliştirmek için ideal partner yapıyor.
Relic Entertainment ile birlikte çalışacağımızdan dolayı çok heyecanlıyız ve onların Age of Empires serisine yapacakları eşsiz ve heyecan verici katkıyı görmeniz için sabırsızlanıyoruz. Geçtiğimiz 20 yıl boyunca Age of Empires serisine sadık kalan hayranlarımıza çok teşekkür ediyoruz ve serinin yeni oyununu sizlere getirmek için sabırsızlanıyoruz. Gelecekte oyun hakkında paylaşacağımız çok şey olacak, AgeOfEmpires.com'u takipte kalın." dedi.Çıkış tarihi ve detaylar henüz paylaşılmadı.
Microsoft ayrıca Age of Empires: Definitive Edition çıkış tarihini duyurdu ve ikinci ile üçüncü oyun için de Definitive Edition yapılacağını doğruladı.
Age of Empires IV duyuru videosunu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Age_of_Empires_IV_Duyuruldu-87757.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
mitoloji ve 3d versiyonu maalesef exp leri de gelmesine rağmen bir türlü sevemedim.
online serisi oldukça fazla hoşuma gitmesine rağmen.. sanırım artık kaldırıldı.. online serisinde en kötü durum install aşaması idi..
microsoft bu oyundan ya istediği satışı alamadı yada artık bu oyunu gözden çıkarttı anlamadım.. bir warcraft vs değil ama savaş serisi içinde önemli bir isme sahip.. warcraft ın mini versiyonunu network de oynarken ... ahhhh o günler.. sene 97-98...
umarım sevenlerini üzmezler.
Bir tür remake gibi.
m.bolumsonucanavari.com/...
Edit: IV ve Definitive Edition aynı şey değil. IV farklı bir oyun, DE ise eski AOE'lerin detaylı bir remake'i olacakmış.
polygon.com/...
coh ve dow gibi efsane yapimlara imza atan relic yok su anda farkli bir firma var ortada
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