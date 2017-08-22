Age of Empires IV, Gamescom 2017 esnasında Microsoft tarafından resmi olarak duyuruldu.

Oyun, Company of Heroes veDawn of War serisinin yapımcısı Relic Entertainment tarafından PC için geliştiriliyor

Microsoft Studios Yaratıcı Yönetmeni Adam Isgreen, "İmparatorluğu büyütmeye devam etmekten ve Relic Entertainment ile Age of Empires serisi için yeni bir oyun üzerinde çalıştığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Relic Entertainment, yüksek kalitede gerçek zamanlı strateji oyunları yaratma konusunda çok zengin bir tecrübeye sahiptir. bu da onları Age of Empires IV'ü geliştirmek için ideal partner yapıyor.

Relic Entertainment ile birlikte çalışacağımızdan dolayı çok heyecanlıyız ve onların Age of Empires serisine yapacakları eşsiz ve heyecan verici katkıyı görmeniz için sabırsızlanıyoruz. Geçtiğimiz 20 yıl boyunca Age of Empires serisine sadık kalan hayranlarımıza çok teşekkür ediyoruz ve serinin yeni oyununu sizlere getirmek için sabırsızlanıyoruz. Gelecekte oyun hakkında paylaşacağımız çok şey olacak, AgeOfEmpires.com'u takipte kalın." dedi.

Microsoft ayrıca Age of Empires: Definitive Edition çıkış tarihini duyurdu ve ikinci ile üçüncü oyun için de Definitive Edition yapılacağını doğruladı.

Age of Empires IV duyuru videosunu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Age_of_Empires_IV_Duyuruldu-87757.htm

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Çıkış tarihi ve detaylar henüz paylaşılmadı.