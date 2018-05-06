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Aktivistler: Gmail'in "kendini imha et" özelliği devlet kayıtlarını yok etmek için kullanılacak

Aktivistler, Google'ın geçtiğimiz günlerde yenilenen Gmail'e eklediği "kendini imha et" özelliğinin, devlet kuruluşlarında kötüye kullanılacağını belirterek devre dışı bırakılmasını istiyor.
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Aktivistler: Gmail'in
Arama devi Google, e-posta servisi Gmail'in tasarımını kısa bir süre önce yenilerken, bu hizmete birçok da ek özellik getirdi. Bunlardan biri de kullanıcıların gönderdikleri bir e-postanın, belirli bir süre sonra kendini imha etmeye programlanabilmesi. Yani gönderdiğiniz e-posta, belirlediğiniz bir zaman dilimi sonrasında kendi kendini imha ederek ulaşılamaz hale getirilebiliyor.

Google CEO'su Sundar Pichai'ye mektup gönderdiler

Bu özellik, kişisel kullanım için iyi gibi görünse de, aktivistler kendini imha et özelliğinin devlet kayıtlarını yok etmek için kullanılabileceğini ifade ediyorlar. Bilgi Özgürlüğü Yasası kapsamında devletlerin gazetecilere, araştırmacılara ve vatandaşlara hükümet e-postalarını sunması gerektiğini belirten aktivistler, konuyla ilgili olarak Google CEO'su Sundar Pichai'ye bir mektup gönderdiler.
Pichai'ye gönderilen mektupta: "Yerel ve eyalet hükümetleri ve onların çeşitli kurumları Gmail'i kullanmak istedikçe, Devlet Kamu Kayıtları yasalarının bir süre sonra "kendini imha eden e-postalar" nedeniyle zarar görme olasılığı var. Bu da halkın şeffaflık ve açıklık konusundaki temel haklarının çiğnenmesi anlamına geliyor. Gmail'in bu özelliğinin devlete ait hesaplarda ve devlet kurumlarına yönlendirilen e-postalarda devre dışı bırakılmasını sağlamak için adımlar atmanızı tavsiye ediyoruz." ifadeleri yer aldı. Google ise 25 Nisan'da kullanıma sunduğu "kendini imha et" özelliğinin devlet kurumlarında kullanılmaya devam edilip edilmeyeceği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

https://www.washingtonexaminer.com/news/gmails-self-destruct-feature-could-run-afoul-of-public-records-laws Yorum Yaz
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10ff 1 yıl en beğenilen
imha edilen şeyler sadece bizlere kapatilir. amerika rahatca okuyabilecek...
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haQQo 1 yıl
Görevimiz Tehlike’de yıllar önce bu keşfedilmişti.
Devletin gizli biriminden gelen mesaj, “bu mesaj kendisini 5 saniye içinde gümleyeyecek” şeklinde verilirdi. Ve eğer görevi alan birim yakalanırsa, “biz sizi tanımayacaz” denirdi.
Gmail geç olsa da 30 yıl önce keşfedilen bir şeyi yeniymiş gibi sunması tam da gogulluk olmuş.
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Rachsuchtig 1 yıl
Attığın bir kıytırık email, Amerika ne yapsın onu okuyup
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10ff 1 yıl en beğenilen
imha edilen şeyler sadece bizlere kapatilir. amerika rahatca okuyabilecek...
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