Aktivistler: Gmail'in "kendini imha et" özelliği devlet kayıtlarını yok etmek için kullanılacak

Arama devi Google, e-posta servisi Gmail'in tasarımını kısa bir süre önce yenilerken, bu hizmete birçok da ek özellik getirdi. Bunlardan biri de kullanıcıların gönderdikleri bir e-postanın, belirli bir süre sonra kendini imha etmeye programlanabilmesi. Yani gönderdiğiniz e-posta, belirlediğiniz bir zaman dilimi sonrasında kendi kendini imha ederek ulaşılamaz hale getirilebiliyor.

Google CEO'su Sundar Pichai'ye mektup gönderdiler

Bu özellik, kişisel kullanım için iyi gibi görünse de, aktivistler kendini imha et özelliğinin devlet kayıtlarını yok etmek için kullanılabileceğini ifade ediyorlar. Bilgi Özgürlüğü Yasası kapsamında devletlerin gazetecilere, araştırmacılara ve vatandaşlara hükümet e-postalarını sunması gerektiğini belirten aktivistler, konuyla ilgili olarak Google CEO'su Sundar Pichai'ye bir mektup gönderdiler.

Pichai'ye gönderilen mektupta: "Yerel ve eyalet hükümetleri ve onların çeşitli kurumları Gmail'i kullanmak istedikçe, Devlet Kamu Kayıtları yasalarının bir süre sonra "kendini imha eden e-postalar" nedeniyle zarar görme olasılığı var. Bu da halkın şeffaflık ve açıklık konusundaki temel haklarının çiğnenmesi anlamına geliyor. Gmail'in bu özelliğinin devlete ait hesaplarda ve devlet kurumlarına yönlendirilen e-postalarda devre dışı bırakılmasını sağlamak için adımlar atmanızı tavsiye ediyoruz." ifadeleri yer aldı. Google ise 25 Nisan'da kullanıma sunduğu "kendini imha et" özelliğinin devlet kurumlarında kullanılmaya devam edilip edilmeyeceği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

https://www.washingtonexaminer.com/news/gmails-self-destruct-feature-could-run-afoul-of-public-records-laws