Alan Wake oyununa PlayStation 4 yolu göründü

Yıllar öncesinin beğenilen psikolojik gerilim türündeki FPS oyunu Alan Wake halen bir devam yapımına kavuşmuş değil. Microsoft bu konuda eleştirilirken yapımcı Remedy’den önemli bir hamle geldi.

İhtimal doğdu

Alan Wake normalde Remedy tarafından geliştirildi ancak yayın hakkı Microsoft cephesindeydi. 2010 yılında Xbox 360 konsolu için, 2012 yılında da Windows işletim sistemi için piyasaya sürülmüştü. Övgü almasına rağmen Microsoft bir devam modelini gündemine almadı.

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Yapılan açıklamaya göre Remedy Entertainment yapımın yayın haklarını Microsoft’tan satın aldı. Böylece oyun artık sadece PC ve Xbox platformlarına özgü olmaktan çıkmış oldu. Bu konuda Remedy’nin atacağı adımlar önemli.

Remedy şimdilik Alan Wake ile ilgili bir açıklama yapmayacağını belirtti. Sadece bir yayın hakkı devri söz konusu olacak. Yakın zamanda tüm platformlar için bir Alan Wake oyunu ilgi çekebilir. Ne var ki Remedy hali hazırda 27 Ağustos tarihinde yayınlayacağı Control yapımına odaklanmış durumda.