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Alan Wake oyununa PlayStation 4 yolu göründü

Yapımcı Remedy Entertainment oyunun yayın haklarını Microsoft’tan satın aldığını duyurdu. Şimdilik deva yapımı gündemde değil ancak sonraki dönemde bir proje ortaya çıkabilir.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
1,9b
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9
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllar öncesinin beğenilen psikolojik gerilim türündeki FPS oyunu Alan Wake halen bir devam yapımına kavuşmuş değil. Microsoft bu konuda eleştirilirken yapımcı Remedy’den önemli bir hamle geldi.

İhtimal doğdu

Alan Wake normalde Remedy tarafından geliştirildi ancak yayın hakkı Microsoft cephesindeydi. 2010 yılında Xbox 360 konsolu için, 2012 yılında da Windows işletim sistemi için piyasaya sürülmüştü. Övgü almasına rağmen Microsoft bir devam modelini gündemine almadı.

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Yapılan açıklamaya göre Remedy Entertainment yapımın yayın haklarını Microsoft’tan satın aldı. Böylece oyun artık sadece PC ve Xbox platformlarına özgü olmaktan çıkmış oldu. Bu konuda Remedy’nin atacağı adımlar önemli.

Remedy şimdilik Alan Wake ile ilgili bir açıklama yapmayacağını belirtti. Sadece bir yayın hakkı devri söz konusu olacak. Yakın zamanda tüm platformlar için bir Alan Wake oyunu ilgi çekebilir. Ne var ki Remedy hali hazırda 27 Ağustos tarihinde yayınlayacağı Control yapımına odaklanmış durumda.

 

https://www.androidcentral.com/remedy-could-bring-alan-wake-different-platforms-now-it-owns-publishing-rights Yorum Yaz
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JESKO 5 gün en beğenilen
FPS oyunu mu? Ne diyon sen ekrem
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thanatos13 4 gün
sırf bu oyun için ilk çıktığı zamanlar xbox 360 almayı düşünüyordum
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Redunay 4 gün
Yok mmorpg anasını satayım
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TheNewAtilla 5 gün
Guzel baslayan, tirt gunplayini kepceyle zorla yedirten, finalinden bir halt anlamadim bir yapimdi.
Iyi veya kotu diyemem ama akilda kalici bir oyun oldugu kesin. Atmosferi iyidi bak grafikler eski olsada
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Deswaaa 4 gün TheNewAtilla
Oyunun konusu hiç anlamamışsın özet geçerdim finaliyle oynamayan varsa spoiler yer
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OldGamers86 5 gün
Acayip fena hata. Düzeltin o fps yazısıni.
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kpln04 5 gün
ne fps i ya oyun dediğin tps olur
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JESKO 5 gün en beğenilen
FPS oyunu mu? Ne diyon sen ekrem
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Deswaaa 5 gün
Efsane oyundur zamanın da pc defalarca bitirmiştim şimdi ps oynama vakti
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Cute Hentai 5 gün
Playstation severler için güzel haber.
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