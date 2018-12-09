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Alexa, kullanıcıları daha iyi anlamak için kendi kendine öğrenme teknikleri kullanacak

Amazon’un sesli asistanı Alexa, kullanıcıların söylediklerini daha iyi anlayabilmek için kendi kendine öğrenme teknikleri kullanacak. Ruhi Sarıkaya blog yazısıyla yeni gelişmeleri anlatmış.
5 ay
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Diğer Yazılım
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Alexa, kullanıcıları daha iyi anlamak için kendi kendine öğrenme teknikleri kullanacak
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Bugün yayınlanan blog paylaşımında Alexa’nın makine öğrenme teknikleriyle çok daha hızla gelişmeye başlayacağı açıklandı. Yazıya göre Alexa kendi kendine gelişerek kullanıcıların söylediklerini oldukça hatasız bir şekilde anlayabilecek ve bu da sesli asistanın akıcı konuşmasını sağlayacak.

Ruhi Sarıkaya projenin başında

Blog yazısını paylaşan isim Alexa’nın yapay zeka direktörü Ruhi Sarıkaya. Kendisi Bilkent Üniversitesi’nden mezun olmuş ve IBM, Microsoft gibi global firmalarda deneyime sahip. 2016 yılından bu yana ise Amazon’da çalışmalarını yürütüyor. Yeni paylaştığı bilgiler ışığında Amazon’un makine öğrenme sayesinde kendi kendini geliştiren sistemlere geçiş yaptığı görünüyor. Alexa’ya yapılan bu güncelleme kendi hatalarını fark etmesini sağlayacak.

Sistem bugüne kadar beta aşamasındaydı ama artık ABD’de kullanıma açıldı. Hatalı sinyalleri anlamak için herhangi bir kullanıcı açıklaması gerekmiyor. Ruhi Sarıkaya’nın belirttiğine göre “anlama noktasında oluşacak başarısızlıkları veya tatmin edici olmayan etkileşimleri tespit etmek amacıyla bağlamsal sinyaller kullanılacak." Bu sinyaller aktivite tarihçesi, tercihler, hangi Alexa özelliğinin kullanıldığı ve Alexa cihazının nerede konumlandırıldığı gibi bilgiler olacak.

Alexa, kullanıcıları daha iyi anlamak için kendi kendine öğrenme teknikleri kullanacak
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Basit bir örnek vermek gerekirse Alexa beta aşamasında kullanıcıların “Good for What şarkısını çal” isteklerini Drake’e ait “Nice for What” şarkısıyla ilişkilendirerek oynatmayı öğrendi. Amazon’un söylediğine göre benzeri müzik çalma isteklerini yeni sistem her gün düzeltiyor. Alexa daha önceki cümlelerden elde edilen referansları da kullanmayı öğreniyor. Ruhi Sarıkaya’nın yazdığına göre;

“Örneğin bir kullanıcı “Seattle’da hava nasıl?” diye sorup ardından “Peki Boston?” dediğinde Alexa, Boston’daki hava durumunun sorulduğunu anlayabilecek. Kullanıcı devam edip “Orada güzel bir restoran var mı?” diye sorarsa bu sefer de Boston’daki restoranların istendiğini anlayacak.”

Ayrıca Bkz. "Amazon, kendi mühendisleri için kullandığı makine öğrenme kurslarını ücretsiz olarak paylaştı"

Bu ve benzeri yapay zeka özellikleri yardımıyla Alexa’nın gün geçtikçe geliştiğini söyleyebiliriz. En büyük rakibi Google karşısında Amazon sesli asistanını daha efektif bir hale getirmek için çalışmaya devam ediyor. Ruhi Sarıkaya'da bu çalışmaların başındaki olmuş.


https://www.theverge.com/2018/12/7/18130635/amazon-alexa-skills-contextual-awareness-ai Yorum Yaz
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yavuzazgin 5 ay
Enteresan . Keske turkce de olsaydı desteklenen dillerde
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mrmrmrmr 5 ay
Alexa projesinin basinda bir Türk olduğunu bilmiyordum. hem sevindim hem de üzüldüm. Italyanca gibi diller calisilirken Türkçe Alexa nin daha konusu bile yok. halbuki Amazon Türkiye'de satışa başladı diye heveslenmiştik.
Ruhi Bey herhalde anadilini pek onemsemiyor.
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