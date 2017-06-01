Almanya, Audi’de emisyon değerini düşük gösteren yazılım tespit etti

Dizel skandalı nedeniyle oldukça başı ağrıyan Volkswagen Grubunda skandallar bitmiyor. Alman gazetesi Bild'ın bugünkü haberine göre Alman hükümeti sorumluları Audi araçlarında emisyon yanıltıcı yazılım keşfetti. Audi'nin lüks modeli A8'de ortaya çıkan yazılım modelin 2009-2013 yılları arasında üretilen V6 ve V8 motorlu versiyonlarında yer alıyor.

Toplamda yazılıma sahip 24.000 araç olduğu belirtilirken, bunların yarısının Almanya ve Avrupa pazarlarında satıldığı söyleniyor. Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt durumla ilgili araçların geri çağrılması talebinde bulunurken, bakanın otomobil üreticisinin otomobilleri onaracak kapsamlı bir plan hazırlaması için 12 Haziran tarih sınırını belirlediği de gazete yer alıyor.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermeyen Audi, Alman ulaştırma bakanlığı ve ülkenin KBA motorlu araç otoritesi ile yoğun görüşmeler yaptıklarını belirtmiş.

https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-emissions-audi-idUSKBN18S5Y5