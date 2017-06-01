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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Almanya, Audi’de emisyon değerini düşük gösteren yazılım tespit etti

Volkswagen modelleri sonrasında Audi'de de emisyon yanıltıcı yazılım keşfedildi. Konuyla ilişkili Alman Ulaştırma Bakanı yazılıma sahip araçların geri çağrılmasını talep etti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Dizel skandalı nedeniyle oldukça başı ağrıyan Volkswagen Grubunda skandallar bitmiyor. Alman gazetesi Bild'ın bugünkü haberine göre Alman hükümeti sorumluları Audi araçlarında emisyon yanıltıcı yazılım keşfetti. Audi'nin lüks modeli A8'de ortaya çıkan yazılım modelin 2009-2013 yılları arasında üretilen V6 ve V8 motorlu versiyonlarında yer alıyor.
Toplamda yazılıma sahip 24.000 araç olduğu belirtilirken, bunların yarısının Almanya ve Avrupa pazarlarında satıldığı söyleniyor. Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt durumla ilgili araçların geri çağrılması talebinde bulunurken, bakanın otomobil üreticisinin otomobilleri onaracak kapsamlı bir plan hazırlaması için 12 Haziran tarih sınırını belirlediği de gazete yer alıyor.
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermeyen Audi, Alman ulaştırma bakanlığı ve ülkenin KBA motorlu araç otoritesi ile yoğun görüşmeler yaptıklarını belirtmiş.

https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-emissions-audi-idUSKBN18S5Y5 Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Motor hacmi hilesi yapsalarda bizde faydalansak. Çağ dışı vergilendırme sistemi yuzunden emısyona degerlerı burada önemsenmıyor.
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napolyon94 2 yıl MKVll
MKVll

1. dünya savaşı sonunda bizden kötü duruma düştüler ama 20 sene içinde muazzam bir ordu kurmayı başardılar. almanların yapmak isteyipte yapamayacağı bir şey yok.

Nereye bizden kötü duruma düştüler. 60 milyon nüfusları ile 1920 de hala dünya mallarının %14'ünü üretiyorlardı.

Biz o sırada ekmek bulamıyorduk.
MKVll1. dünya savaşı sonunda bizden kötü duruma düştüler ama 20 sene içinde muazzam bir ordu kurmayı başardılar. almanların yapmak istey...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Flag SHİP Killer 2 yıl
Aha buda gitti

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1 Avatar
Merdomable 8 ay
Aaaa olaya vag vag vag...
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Hsnzan 8 ay
Anlaşılan Almanya'da da Japon lobisi çok güçlü.


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Renault Sport 8 ay
Bu Vw yalana dolana, hileye doymadi. [>:]
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Rekcufnimda 8 ay
Noxwagın Das Auto
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Defkhan3459 1 yıl
Vw'deki yazılımı bulan Audi'ydi zaten. 97 ya da 98 de buluyorlar ve vw ilerde lazım olabilir diye saklıyor. Sonuç günümüzdeki durum. Kesinlikle siyasi bir olay. Sen Vw'de yazılım bulacaksın. Ancak alt markalara bakmak hiç aklına gelmeyecek, kim inanır buna. Skoda ve seat'ta da var eminim. Ancak İspanya ve Çekya işte. Kimin tavuğuna kış diyecekler ki onlara da dokunsunlar.
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xweser 1 yıl
bize yollasınlar uygun fiyattan.
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fero01 1 yıl
Ulan biraz ucuza bizde satilsa bu araclar defolu diye millet birbirini yer ba ba ba elestirilere bak...
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orcnd 1 yıl
bu dizel skandalında ölçülen fark 40 kat civarında.
vw'nin çözemediği bu sorunu diğer markaların çözmüş olması ihtimali yok.
zaten bu skandalın örtülmesi konusunda bmw ve mercedesin vw'e yardımcı olduğuna dair iddialar var.
diğer markalarda da aynı hacimlerde aynı sorunun çıkmasını bekliyorum.
şimdilik avrupalılar bunu sümenaltı ediyorlar. ama eninde sonunda bu iş patlayacak.
muhtemelen üreticilere bu sorunu yaşamayan motorlar üretmeleri için zaman tanınıyor.
bu da elektrikli ve hibrit araçlarla mümkün.
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Skjenol 1 yıl
good lookin' vw sasirtmadi.
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Astforum 1 yıl
Alman arabalarında gelenek oldu galiba.
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