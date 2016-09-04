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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Almanya FCA'nın emisyon hile cihazı kullandığını iddia ediyor

Alman komitesi Fiat-Chrysler grubunun emisyon testlerinde hile yaptığı iddiasının arkasında durmaya devam ediyor. Konuyu Avrupa Komisyonu'na taşıyan yetkililer grubun en az 3 aracını işaret ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mayıs 2016 tarihine dönecek olursak Almanya Fiat-Chrysler grubunun Fiat 500X modelinde emisyon hile cihazı kullandığını iddia etmişti. Sonrasında İtalyan denetçiler 500X modelini detaylıca incelemeye tabii tutup araçta herhangi bir cihazın bulunmadığını belirtmişti. Görülen o ki Almanya bu sonucu geçerli kabul etmiyor.
Takvimler Eylül ayına geldi ve Almanlar Avrupa Komisyonu ve İtalya Ulaşım Bakanlığı'na FCA'nın en az 3 modelinde egzoz manipulasyon cihazı kullandığını belirten belgeler götürmekle meşguldu.
Reuters kaynaklarına göre Almanlar Fiat 500X, Fiat Doblo ve Jeep Renegade modellerinde hile yapıldığını belirtiyor. Hatta bildiriye göre Alman otoriteler tarafından yapılan testler illegal olarak kullanılan ve egzoz arıtma sistemini kapatan cihazın varlığını ispat edebilir. Almanlar'ın belirttiğine göre cihaz 20 dakikalık test başladıktan 22 dakika sonra egzoz arıtma sistemini kapatıyor.
Bu başvurunun ardından İtalyan firmadan cevap gelirken firma bütün araçlarının Avrupa emisyon standartlarına uyduğuna inandıklarını ve İtalyan yetkililerin bu durumu değerlendirmek için yetkili makam olduğuna inandıklarını belirtiyor.

http://www.autoexpress.co.uk/fiat/95678/fiat-emissions-probe-fiat-reported-to-eu-by-german-authorities Yorum Yaz
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MrFlackoJodye 3 yıl
Yediler bir halt. Simdi EU'nun da destegini alarak ilk Apple'la Amerika'yi simdi de bunla İtalya'yi vurmaya calisiyorlar. Biz yandik herkes yansin hesabi.

Yediler bir halt. Simdi EU'nun da destegini alarak ilk Apple'la Amerika'yi simdi de bunla İtalya'yi vurmaya calisiyorlar. Biz yandik herkes yansin hesabi.
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Yanıtla +27
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Fenomenon 3 yıl
herkes başımıza çevreci kesildi. sanki millet kendi aracının ne kadar karbon saldığına çok dikkat ediyordu eskiden. bir kere madem o kadar çevrecisin neden lpg'ye burun kıvırıyorsun? lpg çok daha çevreci. çevreye duyarlılık konusunda hiç bişey yapmadan sadece "ağaçlar kesilmesin" diyerek çevreci oluyorsun, ama çevreye zararı benzin ve motorinden daha az olan lpg'li araç kullanınca kıro oluyorsun. millet tamamen iki yüzlü.
herkes başımıza çevreci kesildi. sanki millet kendi aracının ne kadar karbon saldığına çok dikkat ediyordu eskiden. bir kere madem o kadar çevrecisin neden lpg'...
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Yanıtla +22
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-ForeverY- 3 yıl
Adamlar meseleyi Ciddi hale ulaştırdı. birde onlarda yaptı diyerek savunmaya çalışıyorlar.

Volkswagen yapmış. Hakkım haram olsun. Renault yapmış hakkım haram olsun...

Aldığımız eski araçların bazıları için bizimle iletişime geçtiler. 1.6TDI Caddy vs

Araçların yeni sahiplerinede ulaşamıyoruz.
Adamlar meseleyi Ciddi hale ulaştırdı. birde onlarda yaptı diyerek savunmaya çalışıyorlar.Volkswagen yapmış. Hakkım haram olsun. Renault yapmış hakkı...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 3 yıl
kimse değinmemiş ama, usa'nın vw hamlesine karşı de'nin chyrsler hamlesi karşı ataktır.
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hector1745 3 yıl
Çakallar sağa sola çamur atıyorlar.
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XPerience 3 yıl
Bir mok yediler herkesin yediğini ispatlamaya çalışıyorlar. Normları karşıladığı falan da yoktur birçok üreticinin belki. Çevre falan yalan biz sorumluyuz imajı vermeye çalışmaktan başka bir icraları da olduğunu sanmıyorum. Herkes dürüstçe açıklasın da herkes rahatlasın yoksa çok su götürür bu mesele.
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reiss35 3 yıl
Yemişim fiatını ne doblosu kardeşim onun o şaseye yaptığı yatırıma tüküreyim araba en ufak kazada dağılıyor birde şaseye milyonlar harcanıyormuş geçen doblo transite arkadan vurdu doblo Perte çıktı ama ford connecte bak oda Türkiye'de üretiliyor zırvalıyor millet 2010-2013 arası ford connect kadar sağlam görmedim araç piyasası 20-35 bin civarı yav araç 20 lira abs esp airbağ desen var şase kalın sağlam tok araç koç kazanıyorsa Türkiye'de fordun sağlamlığı ve gaddarlığındandır fiat hikaye tofaş bu akılla daha hiç başaramaz fiat egea bile doğru dürüst satmadı
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Fenomenon 3 yıl
herkes başımıza çevreci kesildi. sanki millet kendi aracının ne kadar karbon saldığına çok dikkat ediyordu eskiden. bir kere madem o kadar çevrecisin neden lpg'ye burun kıvırıyorsun? lpg çok daha çevreci. çevreye duyarlılık konusunda hiç bişey yapmadan sadece "ağaçlar kesilmesin" diyerek çevreci oluyorsun, ama çevreye zararı benzin ve motorinden daha az olan lpg'li araç kullanınca kıro oluyorsun. millet tamamen iki yüzlü.
Yanıtla +22
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Mazda Motor Corporation 3 yıl
Bu konu açılmıştı zaten
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DoctorEconomy 3 yıl
Almanya ulaştırma Bakanlığı İlk önce kendi ülkesinin markası olan Wag grubunun pisliğini temizlesin sonra Renoya Fiata dil uzatsın.
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BekirTemel 3 yıl
wosvos can yaktı tabii,çıkarmak isteyecekler acıyı bir yerlerden
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MrFlackoJodye 3 yıl
Yediler bir halt. Simdi EU'nun da destegini alarak ilk Apple'la Amerika'yi simdi de bunla İtalya'yi vurmaya calisiyorlar. Biz yandik herkes yansin hesabi.

Yanıtla +27
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-ForeverY- 3 yıl
Adamlar meseleyi Ciddi hale ulaştırdı. birde onlarda yaptı diyerek savunmaya çalışıyorlar.

Volkswagen yapmış. Hakkım haram olsun. Renault yapmış hakkım haram olsun...

Aldığımız eski araçların bazıları için bizimle iletişime geçtiler. 1.6TDI Caddy vs

Araçların yeni sahiplerinede ulaşamıyoruz.
Yanıtla +6
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Ragnarok. 3 yıl
VW olsa yıkılmıştı buralar
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