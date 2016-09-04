Almanya FCA'nın emisyon hile cihazı kullandığını iddia ediyor

Mayıs 2016 tarihine dönecek olursak Almanya Fiat-Chrysler grubunun Fiat 500X modelinde emisyon hile cihazı kullandığını iddia etmişti. Sonrasında İtalyan denetçiler 500X modelini detaylıca incelemeye tabii tutup araçta herhangi bir cihazın bulunmadığını belirtmişti. Görülen o ki Almanya bu sonucu geçerli kabul etmiyor.

Takvimler Eylül ayına geldi ve Almanlar Avrupa Komisyonu ve İtalya Ulaşım Bakanlığı'na FCA'nın en az 3 modelinde egzoz manipulasyon cihazı kullandığını belirten belgeler götürmekle meşguldu.

Reuters kaynaklarına göre Almanlar Fiat 500X, Fiat Doblo ve Jeep Renegade modellerinde hile yapıldığını belirtiyor. Hatta bildiriye göre Alman otoriteler tarafından yapılan testler illegal olarak kullanılan ve egzoz arıtma sistemini kapatan cihazın varlığını ispat edebilir. Almanlar'ın belirttiğine göre cihaz 20 dakikalık test başladıktan 22 dakika sonra egzoz arıtma sistemini kapatıyor.

Bu başvurunun ardından İtalyan firmadan cevap gelirken firma bütün araçlarının Avrupa emisyon standartlarına uyduğuna inandıklarını ve İtalyan yetkililerin bu durumu değerlendirmek için yetkili makam olduğuna inandıklarını belirtiyor.

http://www.autoexpress.co.uk/fiat/95678/fiat-emissions-probe-fiat-reported-to-eu-by-german-authorities