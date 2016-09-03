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Skoda'nın merakla beklenen SUV modeli Kodiaq artık resmi

VisionS konsepti ile ilk olarak izleri gösterilen geçtiğimiz günlerde çıkan tease görseller ile merakları iyice arttıran Skoda yeni SUV model Kodiaq'ı resmiyete kavuşturdu. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
19,8b
1
76
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Çek otomobil üreticisi Skoda öncesinde teaser görsellerini yayınladığı ve merak uyandırdığı 7 kişilik SUV modeli Kodiaq'ı resmi olarak duyurdu. İsmini dünya üzerindeki en büyük ayı çeşitlerinden birinden (Alaska boz ayısı) alan araç otomobil severler karşısına canlı olarak ilk kez önümüzdeki ay Paris Otomobil Fuarında çıkacak.
Tasarım izlerini daha önce karşımıza çıkan VisionS konseptinden alan araç yıl bitmeden önce tanıtılması beklenen 3 koltuk sıralı Volkswagen SUV aracı için de bizlere izler gösteriyor. İki kardeş model de Volkswagen'in MQB platformu üzerine inşaa edilse de Kodiaq ince ızgarası, her iki taraftaki köşeli farları ve keskin kenarları ile Skoda tasarım karakterini taşıyor. Bu araçta yer alan bazı tasarımsal yeniliklerin ilerdeki Skoda modellerine de ışık tutması bekleniyor.
Şu anki Skoda'larda görmeye alıştığımız direksiyon ve kadranlara sahip Kodiaq'ın orta konsolunu baz modelinde 6.5 inçlik bir dokunmatik ekran süslerken üst seviye donanım paketinde 8.0 inçlik bir ekran yer alıyor. Teknoloji olarak pek çok yeniliği barındıran araçta kablosuz cep telefonu şarjı da yer alanlar arasında. Deri koltuk, ambiyans aydınlatma ve koltuk ısıtma gibi donanımlara sahip Kodiaq bu bakımdan da zengin seçenekler sunuyor.
Motor tarafında benzinli 1.4 litre hacimde dört silindirli 125bg ve 150bg gücündeki motorlar yer alırken, 2 litre hacme çıktığımızda 180 beygirlik motor bulunuyor. Dizel seçeneğine geldiğimizde yalnızca 2 litre dizel opsiyonları bulunan aracı 150 yada 190 beygirlik dizel motorlarla almak mümkün. Standart olarak 6-ileri manuel şanzımanla gelen Kodiaq'da opsiyon olarak 6 yada 7-ileri çift kavramalı DSG şanzımanı seçmek mümkün.
MQB platformu sayesinde ağırlıktan oldukça feragat eden SUV'un önden çeker benzinli versiyonu sürücüsüz olarak 1452kg ağırlığa sahip, dört çeker versiyonu seçecek olursanız ise araç yaklaşık olarak 80kg ağırlaşmakta.
Piyasaya çıktığında Hyundai Santa Fe, Land Rover Discovery Sport, Nissan X-Trail ve Volkswagen Tiguan gibi rakiplerle mücadele edecek aracın Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktıktan hemen sonra Avrupa başta olmak üzere satışa sunulması bekleniyor.

http://www.topgear.com/car-news/first-look/brand-new-skoda-kodiaq-suv Yorum Yaz
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XPerience 3 yıl en beğenilen
Şöyle dikkatli bakınca sanki birçok aracın tasarımı bir araya gelmiş gibi görünüyor ama çok güzel görünüyor.
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turkprince 3 yıl UzayMekiğineKafaAtanKedi
UzayMekiğineKafaAtanKedi

Hormonlu yeti

Alakası yok.
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ayhani 3 yıl UzayMekiğineKafaAtanKedi
Yetimi?

www.dunyagoz.com
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2 Avatar Avatar
erdal93 2 yıl
Volkswagen'in yan sanayisi fason ve 5. sınıf Skoda alınmasını tercih etmiyorum.
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exterminant 2 yıl
tasarım tamamdır çok güzel görünüyor
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DH Misafiri 2 yıl
Selamun Aleyküm arkadaşlar öncelikle fiyat önemli şayet fiyat uygun tutulursa diğer suv lara kafa tutar ben iç tasarı orta koltuk ısıtma yok herhalde
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Şıh Hazretleri 3 yıl
Ateca'ya 85-90 diyorduk 103 kağıttan başladı. Bu da en az 130-150'den başlar.
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teneke1236737 3 yıl
Yeni Tiguandan güzel orasi kesin.

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DH Misafiri 3 yıl
Skoda Kodiaq ben çok beğendim. Mükemmel bir otomobil. Kodiaq sınıfındaki en iyi SUV'lardan biri olduğunu düşünüyorum. D-segmenti Crossover segmentine yepyeni bir boyut getirecek Kodiaq. Bence beklediğimize değen bir SUV oldu. 2017'nin Şubat ayı gibi sunulması beklenilen Skoda Kodiaq'ın Türkiye pazarında 95.000 tl civarında başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Kodiaq Range Rover ve Q7 karışımı birşey olmuş
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ibocan1978 3 yıl DH Misafiri
Araba alma arifesindeyim. keske dedıgınız gıbı 95 bın bandında gırse ama bursa skoda satıs temsılcısı 160000 tl baslangıc fıyatından bahsettı
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Golf.7 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Skoda Kodiaq ben çok beğendim. Mükemmel bir otomobil. Kodiaq sınıfındaki en iyi SUV'lardan biri olduğunu düşünüyorum. D-segmenti Crossover segmentine yepyeni bir boyut getirecek Kodiaq. Bence beklediğimize değen bir SUV oldu. 2017'nin Şubat ayı gibi sunulması beklenilen Skoda Kodiaq'ın Türkiye pazarında 95.000 tl civarında başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Kodiaq Range Rover ve Q7 karışımı birşey olmuş

ST gibi yazmış adam
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DH Misafiri 3 yıl
Seat'i mi adam ettiler, satan iki model araci var. Hos ben almam ama marka degil kanimca
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DH Misafiri 3 yıl
1,6 DİZEL SANIRIM YOK 2,0 DİZEL SATIŞI ARTIRMAZ ÖTV YÜKSEK
BENZİNLİ İSE KİMSE TERCİH ETMİYOR
TÜRKİYE ŞARTLARINA GÖRE DEĞİL BENZİN 2017 5 TLYİ GEÇER KUSURA BAKMAYIN TÜRK PAZARINDA ARADIĞINIZ SATIŞI BULAMAZ SININIZ 1,6 DİZEL SUNARSANIZ TÜRKİYE 1, SIRDA OLUR REKOR KIRASINIZ
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inaniriz2 2 yıl DH Misafiri
Hortlatıyorum türk ulusu benzin 5'i geçti abi geçti ülke elden gidiyor
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DH Misafiri 3 yıl
yeni kasa tiguain gibi neredeyse..
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Nancy Ajram 3 yıl
Dışı gayet güzel, iç kısım yavan kalmış
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