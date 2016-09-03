Skoda'nın merakla beklenen SUV modeli Kodiaq artık resmi

Çek otomobil üreticisi Skoda öncesinde teaser görsellerini yayınladığı ve merak uyandırdığı 7 kişilik SUV modeli Kodiaq'ı resmi olarak duyurdu. İsmini dünya üzerindeki en büyük ayı çeşitlerinden birinden (Alaska boz ayısı) alan araç otomobil severler karşısına canlı olarak ilk kez önümüzdeki ay Paris Otomobil Fuarında çıkacak.

Tasarım izlerini daha önce karşımıza çıkan VisionS konseptinden alan araç yıl bitmeden önce tanıtılması beklenen 3 koltuk sıralı Volkswagen SUV aracı için de bizlere izler gösteriyor. İki kardeş model de Volkswagen'in MQB platformu üzerine inşaa edilse de Kodiaq ince ızgarası, her iki taraftaki köşeli farları ve keskin kenarları ile Skoda tasarım karakterini taşıyor. Bu araçta yer alan bazı tasarımsal yeniliklerin ilerdeki Skoda modellerine de ışık tutması bekleniyor.

Şu anki Skoda'larda görmeye alıştığımız direksiyon ve kadranlara sahip Kodiaq'ın orta konsolunu baz modelinde 6.5 inçlik bir dokunmatik ekran süslerken üst seviye donanım paketinde 8.0 inçlik bir ekran yer alıyor. Teknoloji olarak pek çok yeniliği barındıran araçta kablosuz cep telefonu şarjı da yer alanlar arasında. Deri koltuk, ambiyans aydınlatma ve koltuk ısıtma gibi donanımlara sahip Kodiaq bu bakımdan da zengin seçenekler sunuyor.

Motor tarafında benzinli 1.4 litre hacimde dört silindirli 125bg ve 150bg gücündeki motorlar yer alırken, 2 litre hacme çıktığımızda 180 beygirlik motor bulunuyor. Dizel seçeneğine geldiğimizde yalnızca 2 litre dizel opsiyonları bulunan aracı 150 yada 190 beygirlik dizel motorlarla almak mümkün. Standart olarak 6-ileri manuel şanzımanla gelen Kodiaq'da opsiyon olarak 6 yada 7-ileri çift kavramalı DSG şanzımanı seçmek mümkün.

MQB platformu sayesinde ağırlıktan oldukça feragat eden SUV'un önden çeker benzinli versiyonu sürücüsüz olarak 1452kg ağırlığa sahip, dört çeker versiyonu seçecek olursanız ise araç yaklaşık olarak 80kg ağırlaşmakta.

Piyasaya çıktığında Hyundai Santa Fe, Land Rover Discovery Sport, Nissan X-Trail ve Volkswagen Tiguan gibi rakiplerle mücadele edecek aracın Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktıktan hemen sonra Avrupa başta olmak üzere satışa sunulması bekleniyor.

http://www.topgear.com/car-news/first-look/brand-new-skoda-kodiaq-suv