Alt seviye Microsoft Lumia 550, 750 ve 850 modelleri iptal edildi

Teknoloji gündemi Microsoft'un Windows 10 mobil ile birlikte piyasaya süreceği amiral gemi modellerin odaklanmış durumda. Ancak firmanın alt seviyeye yönelik olarak hazırladığı bazı Lumia telefonlarının da rafa kalktığı bilgileri geliyor.





Sızan bilgilere göre Microsoft'un Lumia 550, 750 ve 850 şeklinde 3 adet model üzerinde çalışıyordu. Ancak firmanın yeni stratejisinde alt seviye cihazlarda kesinti yapılınca modeller sadece Windows 10 prototip cihazları olarak kaldı. Cihazlarda ortak olarak 5 inçlik ekran, microSD desteği, 3G desteği şeklinde özellikler ortak. Farklılık boyut, batarya gibi kategorilerde ortaya çıkıyor.





Lumia 550 modeli ekosistemin popüler 5xx serisini devam ettiriyor. Modelde 540x960 piksel çözünürlük, Cortex-A7 tabanlı Snapdragon 210 yongaseti, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlüğünde LED flaşlı arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, Bluetooth 4.0, GPS, 1905mAh gücünde batarya şeklinde özellikler bulunuyor.





Lumia 750 modelinde bu kez 720p çözünürlük, Snapdragon 410 yongaseti, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde Carl Zeiss arka lens, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 2650mAh gücünde batarya karşımıza çıkıyor.





Lumia 850 modelinde ise yine Snapdragon 410 yongaseti bu kez 1.4GHz saat hızında yer alıyor. 1280x768 piksel çözünürlüğünde ekran, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 10MP çözünürlüğünde PureView arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde özellikler yer alıyor. Microsoft'un ilerleyen dönemlerde benzer donanım taşıyan Lumia modellerini piyasaya sürebileceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Full-specs-revealed-for-Microsoft-Lumia-550-750-and-850_id71869