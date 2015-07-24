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Alt seviye Microsoft Lumia 550, 750 ve 850 modelleri iptal edildi

3 yıl
3,7b
1
22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Alt seviye Microsoft Lumia 550, 750 ve 850 modelleri iptal edildi

Teknoloji gündemi Microsoft'un Windows 10 mobil ile birlikte piyasaya süreceği amiral gemi modellerin odaklanmış durumda. Ancak firmanın alt seviyeye yönelik olarak hazırladığı bazı Lumia telefonlarının da rafa kalktığı bilgileri geliyor.  

Sızan bilgilere göre Microsoft'un Lumia 550, 750 ve 850 şeklinde 3 adet model üzerinde çalışıyordu. Ancak firmanın yeni stratejisinde alt seviye cihazlarda kesinti yapılınca modeller sadece Windows 10 prototip cihazları olarak kaldı. Cihazlarda ortak olarak 5 inçlik ekran, microSD desteği, 3G desteği şeklinde özellikler ortak. Farklılık boyut, batarya gibi kategorilerde ortaya çıkıyor. 

Lumia 550 modeli ekosistemin popüler 5xx serisini devam ettiriyor. Modelde 540x960 piksel çözünürlük, Cortex-A7 tabanlı Snapdragon 210 yongaseti, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlüğünde LED flaşlı arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, Bluetooth 4.0, GPS, 1905mAh gücünde batarya şeklinde özellikler bulunuyor.

Lumia 750 modelinde bu kez 720p çözünürlük, Snapdragon 410 yongaseti, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde Carl Zeiss arka lens, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 2650mAh gücünde batarya karşımıza çıkıyor.

Lumia 850 modelinde ise yine Snapdragon 410 yongaseti bu kez 1.4GHz saat hızında yer alıyor. 1280x768 piksel çözünürlüğünde ekran, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 10MP çözünürlüğünde PureView arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde özellikler yer alıyor. Microsoft'un ilerleyen dönemlerde benzer donanım taşıyan Lumia modellerini piyasaya sürebileceği tahmin ediliyor. 

http://www.phonearena.com/news/Full-specs-revealed-for-Microsoft-Lumia-550-750-and-850_id71869 Yorum Yaz
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Bay H 3 yıl en beğenilen
Cihazların iptal edildiği haberi bile ortaya çıktı burada daha cihazlar hakkında yeni haber yapılıyor


950 ve 950XL haberi de yarın girilecek herhalde...
Cihazların iptal edildiği haberi bile ortaya çıktı burada daha cihazlar hakkında yeni haber yapılıyor950 ve 950XL haberi de yarın giril...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Elsa 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
herşey iyide 1 gb ram nedir? BANNED....

iPhone 6 da 1 GB?
1 Yanıt Yanıtla +8
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ayanozer 3 yıl
Alt seviye cihazlarda windows10 u optimize edemediler galiba.

Kullanılan alt segment için de w10 i bata bu geciktirecekler demek oluyor bu da.

Windows şu w10 u yayinlamadan kaçırdı beni.

620 yi eşime verdim hala daha telefonu hayranlıkla elime alıyorum.
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J.McNulty 3 yıl
Bu Wp arayüzü bir benim hoşuma gidiyor herhalde. Bence Androidlerden daha telefon gibi duruyor gözümde . Ancak malesef geliştiremiyorlar kendilerini ve batacaklar sanırsam bu konuda. W10 mobile felan bari güzel birşeyler yapsalar.
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xe17 3 yıl
Wp güzel ama arayüzünü beğenmiyorum
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Mr xXx 3 yıl
İyi bari piyasayı model çöplüğü olmaktan kurtardı
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sercandk 3 yıl
İyi ki de öyle bir karar almışlar. Microsoft/Nokia da hep birbirinin aynı telefonlar görmekten bıktık artık.
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Pi 3 yıl
Microsoft inat etmese androide yonelse birseyler degisebilir belki.
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OverClocK1ng 3 yıl
Microsoft ve karar değiştirme numarası 1.008.032








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kadirirdem 3 yıl
herşey iyide 1 gb ram nedir? BANNED....
2 Yanıt Yanıtla
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Her isi ters giden adam 3 yıl
Bence direk windows mobile yi iptal etsinler androide geçsinler. Artık 800 liraya dahi aldıgın android cihaz uçuyor. (Bkn.m1 note)
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tropeus77 3 yıl kadirirdem
Orijinalden alÄ±ntÄ±: kadirirdem
herÅŸey iyide 1 gb ram nedir? BANNED....

Android ile karistirdin..
1 Yanıt Yanıtla +1
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Elsa 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
herşey iyide 1 gb ram nedir? BANNED....

iPhone 6 da 1 GB?
1 Yanıt Yanıtla +8
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ahmetaksoy1985 3 yıl
Bu telefonlar alt seviye değil orta seviye telefonlardı. 500 serisi 535 ile 5 inç olduğu için orta seviye olarak değerlendirilebilir. Microsoft verdiği karar ile üreteceği telefonları hedef kitlesine göre 3 gruba ayırdı. Bunlar 1. İş dünyası (Business) 2. Amiral Gemisi 3. Uygun fiyatlı (Value Phones). Bu orta seviye telefonları 3. sınıfa sokmamışlar ve iptal etme kararı almışlar. Bence çok doğru karar piyasayı telefona boğmak yerine daha az ve hedefe yönelik cihaz üretmek daha mantıklı. 830 piyasaya çıktığında 930'dan bazı yönlerde artıları vardı ve bu tüketici için tercih etme noktasında kolaylıktan öte kafa karışıklığı yaratıyordu. Şu an için 5,7,8 serilerini öldürmüş gibi gözlüyorlar. 950 ve 950 XL amiral gemisi telefon ve phablet olarak onaylandı. 640 serisi yeni çıktı muhtemelen o seriyi devam ettirecekler. 4 inçlik 450 telefonunu çıkartmaları bütçeye uygun telefon olarak beklenebilir. Özet olarak 4,6,9 serisi yola devam edecek 5,7,8 serisi ortadan kalkacak. Böylece müşteriler cihazları daha kolay ayırt edebilecek sayılar arasındaki fark da anlaşılır olmuş olacak. İş dünyası (Business) için Surface serisi telefonlar çıkartırlarsa marka ve pazarlamayı daha mantıklı hala getirmiş olacaklar.
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Angel of the Lord 3 yıl
630 730 735 830 640 640xl hepsinin ortak yönü sd400 kullanması. Belki 835 de vardır bilmiyorum.
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