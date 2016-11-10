Altay tankı için harcanan para 1 milyar doları geçti

Projeye ilişkin nihai cevabı beklediklerini belirten Koç, prototipinin üretimi ve projelendirme aşaması için 1 milyar dolar üzerinde para harcanan tankın seri üretimi için istekli olduklarını belirtiyor. Üretim onayının alınmasının ardından 5 yıl içinde 250 adet tankı teslim edecek olan Otokar, tankta kullanılacak güç grubu içinse Alman MTU firmasından temin edilecek motorları kullanacak.
Bugüne kadar Otokar imzasını taşıyan 30 binden fazla askeri aracın 30’a yakın ülkede görev yaptığını ve bu alanda tecrübeli olduklarını vurgulayan Ali Koç, 7 yıl gibi kısa bir sürede üretim safhasına getirilen proje için de umutlu olduğunu vurguluyor.
En İyi İhtimalle Haziran 2021
Tasarımı tamamlanan ve 5 adet prototip üretilen tankın geliştirilmesinde Otokar, Aselsan, Roketsan, Makine Kimya Endüstrisi gibi önemli yeri kurumlar görev üstlendi. Tankın motorunun Alman üretimi olması konusundaki eleştirilere karşın da Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TÜMOSAN) yetkilendirilmiş durumda. Albayrak Grubu’nu sahibi olduğu şirket, Altay tankı başta olmak üzere tüm yerli kara ve deniz platformlarında ihtiyaç duyulan güç grubunu milli olanaklarla üretmek için çalışıyor. 17 Mart 2015’te imzalanan sözleşme ile çalışmalara başlayan TÜMOSAN, Proje Uygulama Takvimini başlatmak için Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan 4 aylık ek süre talep etmiş ve 15 Aralık 2016 tarihine kadar süre uzatımı yapılmıştı. Bu da demek oluyor ki bir aksilik olmazsa prototip teslimi en iyi ihtimalle Haziran 2021’de olabilecek. Projenin süresi 54 ay.
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Aynisi ITU icin de gecerli, lakin AKP karsitligi o kadar yok, bilakis acik cekleri var Ilber ve Celal hocalarin sayesinde.
ODTU kafami kurcaliyor daha cok. Kasim kasim kasilacaksin ben ODTU'luyum diye daha bir tane motor uretemeyeceksin. Burada donem odevi veriyorlar motor yapimini, hedef 2023 diyorsun motorlar pkk destekcisi almanyadan geliyor.
Rusya Ingiltere vs. olsa hic yoktan iyi derdik.
Gelelim projenin uzamasına. Koç ailesi malum bağlantıları nedeniyle bu işi uzattı. Dışarıdan alınması gerekli bunların ağa babalarına göre tabiiki.
Projeyi iptal edebilmek için Erdoğanın devrilmesini beklediler ama nafile.
Gelelim şu diyanet düşmanı cahillere. Diyanetin 6 milyara yakın bütçesi çalışan 100 binin üzerinde kişinin bir yıllık maaşları dahil, tüm dünyada yapılacak hizmetleri de kapsıyor. Odtünün bütçesinden yüksek olması bundan kaynaklı.
1 milyar dolar para harcayan koç bir motoru nasıl yapamamış onu sorun bakalım hele.
Odtü de önce bugüne kadar bütçeden yediği tonla parayla ne yapmış onu bir söyleyinde bilelim. Şu son dönemde hükümetin teşvikleri sayesinde çalışmaya başladılar teknokent vs ile işler çıkardılar. Öncesi ideolojik safsata peşinde koşmalar kimseyi kandıramazsınız. Yıllardır bir motor olsun yapsaydılar? Sevmediğiniz rahmetli dindar Erbakan yaptı motor araştırın bakın, ne dümenlerle bitirdiler.
Hem siz uzaya çıktınız değil mi bu hükümetten önce de dindarlar imamlar eteğinizden tuttu. Siz istiyorsunuz ki herşeyi dindarlar yapsın biz yan gelip yatalım keyif sürelim. Azıcık çalışın kız peşinde koşmayı bırakın.
Suriyelilere yapılan yardıma gelelim. Bm yasası gereği sınırına gelen mültecileri almak zorundasın bu bir. Bm bunların bakım parasını ödemek zorunda bu iki. Ama bm denen adiler bütçe yok yalanıyla bizim ekonomiye yük olması için 500 milyon dolar anca verdiler.
Peki siz gelen Suriyelilerin ne kadar para getirdiğini biliyor musunuz bu ülkeye? İsim vermiyeyim ufak bir bankanın laleli şubesinde çalışan arkadaşım sadece kendi şubelerine suriyeliler tarafından 300 milyon dolar para yatırıldığını söyledi. Suriyede esed yüzünden kimse bankalara para yatırmıyordu el koyulur korkusuyla yastık altı olan paralarının hepsi buraya geldi. Birçoğu büyük işler yaptı yapıyorlar.
Tabii size göre bunların sınırda çoluk çocuk ölmesini izlememiz lazım. Harcanan paranın yarısını stk'lar verdiler tüm dünyadan ve bizlerden toplayarak, sizin gibi insan düşmanlarından değil.
Reis reis te elini değil kolunu dirseğine kadar cebimize indirmiş bir reis. Dolar bu secimlerden sonra 3.5 ve 4 ü bulur mazeret ne olucak acaba çok merak ediyorum. Suçlu hep başkası. Fetoya imakan verip ki "neden imkan veriyorsun hak edeni alsaydınya işe" ama bunu kimse söylemez. Onca öğretmen dışarda beklerken bu köpeklere imkan sınavlarda kopya var diyincede olmaz öyle şey deyip geçiştiren. Bunlar neden oluyor adam kayırma yüzünden oluyor. Hak eden değil dayısı olan iş buluyor. Şimdide değişmedi.
Değişen sadece cebimizdeki para nın erimesi.
Sıkıntı yok alıştık artık en ufak krizde diğer ülkeler alt üst olurken bizler öyle alıştık ki artı knormalleştirdik. Bu kadar haber kanalı var biri de vatandaşın hali bu ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sormaz aşağıdan yukarıya yalayıp durular. Dilleride kuramaz ne hikmetse.