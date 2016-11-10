Altay tankı için harcanan para 1 milyar doları geçti

Tam Boyutta Gör



Altay tankının üretimi konusunda revize edilmiş son teklifi Savunma Sanayi Müsteşarlığına gönderen Otokar hisseleri, müsteşarın değerlendirmede son aşamaya gelindiğini açıklamasının ardından hızlıca değer kazanmıştı. Bu açıklamanın ardından Koç Holding Başkanvekili ve Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Altay tankına ilişkin bir dizi açıklama yaptı.

Projeye ilişkin nihai cevabı beklediklerini belirten Koç, prototipinin üretimi ve projelendirme aşaması için 1 milyar dolar üzerinde para harcanan tankın seri üretimi için istekli olduklarını belirtiyor. Üretim onayının alınmasının ardından 5 yıl içinde 250 adet tankı teslim edecek olan Otokar, tankta kullanılacak güç grubu içinse Alman MTU firmasından temin edilecek motorları kullanacak.

Bugüne kadar Otokar imzasını taşıyan 30 binden fazla askeri aracın 30’a yakın ülkede görev yaptığını ve bu alanda tecrübeli olduklarını vurgulayan Ali Koç, 7 yıl gibi kısa bir sürede üretim safhasına getirilen proje için de umutlu olduğunu vurguluyor.

En İyi İhtimalle Haziran 2021

Tasarımı tamamlanan ve 5 adet prototip üretilen tankın geliştirilmesinde Otokar, Aselsan, Roketsan, Makine Kimya Endüstrisi gibi önemli yeri kurumlar görev üstlendi. Tankın motorunun Alman üretimi olması konusundaki eleştirilere karşın da Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TÜMOSAN) yetkilendirilmiş durumda. Albayrak Grubu’nu sahibi olduğu şirket, Altay tankı başta olmak üzere tüm yerli kara ve deniz platformlarında ihtiyaç duyulan güç grubunu milli olanaklarla üretmek için çalışıyor. 17 Mart 2015’te imzalanan sözleşme ile çalışmalara başlayan TÜMOSAN, Proje Uygulama Takvimini başlatmak için Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan 4 aylık ek süre talep etmiş ve 15 Aralık 2016 tarihine kadar süre uzatımı yapılmıştı. Bu da demek oluyor ki bir aksilik olmazsa prototip teslimi en iyi ihtimalle Haziran 2021’de olabilecek. Projenin süresi 54 ay.



