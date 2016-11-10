Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Altay tankı için harcanan para 1 milyar doları geçti

Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Altay tankının seri üretimi konusunda ilgi çekici açıklamalar yaptı. Geliştirilme sürecinde bir milyar dolar harcanan projeye dair detaylar yazımızda.
2 yıl
13,7b
1
139
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Altay tankı için harcanan para 1 milyar doları geçti
Tam Boyutta Gör

Altay tankının üretimi konusunda revize edilmiş son teklifi Savunma Sanayi Müsteşarlığına gönderen Otokar hisseleri, müsteşarın değerlendirmede son aşamaya gelindiğini açıklamasının ardından hızlıca değer kazanmıştı. Bu açıklamanın ardından Koç Holding Başkanvekili ve Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Altay tankına ilişkin bir dizi açıklama yaptı.

Projeye ilişkin nihai cevabı beklediklerini belirten Koç, prototipinin üretimi ve projelendirme aşaması için 1 milyar dolar üzerinde para harcanan tankın seri üretimi için istekli olduklarını belirtiyor. Üretim onayının alınmasının ardından 5 yıl içinde 250 adet tankı teslim edecek olan Otokar, tankta kullanılacak güç grubu içinse Alman MTU firmasından temin edilecek motorları kullanacak.

Bugüne kadar Otokar imzasını taşıyan 30 binden fazla askeri aracın 30’a yakın ülkede görev yaptığını ve bu alanda tecrübeli olduklarını vurgulayan Ali Koç, 7 yıl gibi kısa bir sürede üretim safhasına getirilen proje için de umutlu olduğunu vurguluyor.

En İyi İhtimalle Haziran 2021 

Tasarımı tamamlanan ve 5 adet prototip üretilen tankın geliştirilmesinde Otokar, Aselsan, Roketsan, Makine Kimya Endüstrisi gibi önemli yeri kurumlar görev üstlendi. Tankın motorunun Alman üretimi olması konusundaki eleştirilere karşın da Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TÜMOSAN) yetkilendirilmiş durumda. Albayrak Grubu’nu sahibi olduğu şirket, Altay tankı başta olmak üzere tüm yerli kara ve deniz platformlarında ihtiyaç duyulan güç grubunu milli olanaklarla üretmek için çalışıyor. 17 Mart 2015’te imzalanan sözleşme ile çalışmalara başlayan TÜMOSAN, Proje Uygulama Takvimini başlatmak için Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan  4 aylık ek süre talep etmiş ve 15 Aralık 2016 tarihine kadar süre uzatımı yapılmıştı. Bu da demek oluyor ki bir aksilik olmazsa prototip teslimi en iyi ihtimalle Haziran 2021’de olabilecek. Projenin süresi 54 ay.



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-31C579044 2 yıl en beğenilen
AKP osursa sokaga dokulecek engin ODTU'den nasil oluyor da simdiye kadar motor yapacak bir muhendis cikmamis sasiyorum dogrusu.
Aynisi ITU icin de gecerli, lakin AKP karsitligi o kadar yok, bilakis acik cekleri var Ilber ve Celal hocalarin sayesinde.
ODTU kafami kurcaliyor daha cok. Kasim kasim kasilacaksin ben ODTU'luyum diye daha bir tane motor uretemeyeceksin. Burada donem odevi veriyorlar motor yapimini, hedef 2023 diyorsun motorlar pkk destekcisi almanyadan geliyor.
Rusya Ingiltere vs. olsa hic yoktan iyi derdik.
AKP osursa sokaga dokulecek engin ODTU'den nasil oluyor da simdiye kadar motor yapacak bir muhendis cikmamis sasiyorum dogrusu.Aynisi ITU icin de gecerli,...
Devamını Gör
17 Yanıt Yanıtla +156
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevfel 2 yıl
Haberin sonunda hata var. 2021 e kadar 250 tank teslim edilmiş olacak. Bu tarihe kadar ara ara teslimat yapılacak.

Gelelim projenin uzamasına. Koç ailesi malum bağlantıları nedeniyle bu işi uzattı. Dışarıdan alınması gerekli bunların ağa babalarına göre tabiiki.

Projeyi iptal edebilmek için Erdoğanın devrilmesini beklediler ama nafile.

Gelelim şu diyanet düşmanı cahillere. Diyanetin 6 milyara yakın bütçesi çalışan 100 binin üzerinde kişinin bir yıllık maaşları dahil, tüm dünyada yapılacak hizmetleri de kapsıyor. Odtünün bütçesinden yüksek olması bundan kaynaklı.

1 milyar dolar para harcayan koç bir motoru nasıl yapamamış onu sorun bakalım hele.

Odtü de önce bugüne kadar bütçeden yediği tonla parayla ne yapmış onu bir söyleyinde bilelim. Şu son dönemde hükümetin teşvikleri sayesinde çalışmaya başladılar teknokent vs ile işler çıkardılar. Öncesi ideolojik safsata peşinde koşmalar kimseyi kandıramazsınız. Yıllardır bir motor olsun yapsaydılar? Sevmediğiniz rahmetli dindar Erbakan yaptı motor araştırın bakın, ne dümenlerle bitirdiler.

Hem siz uzaya çıktınız değil mi bu hükümetten önce de dindarlar imamlar eteğinizden tuttu. Siz istiyorsunuz ki herşeyi dindarlar yapsın biz yan gelip yatalım keyif sürelim. Azıcık çalışın kız peşinde koşmayı bırakın.

Suriyelilere yapılan yardıma gelelim. Bm yasası gereği sınırına gelen mültecileri almak zorundasın bu bir. Bm bunların bakım parasını ödemek zorunda bu iki. Ama bm denen adiler bütçe yok yalanıyla bizim ekonomiye yük olması için 500 milyon dolar anca verdiler.

Peki siz gelen Suriyelilerin ne kadar para getirdiğini biliyor musunuz bu ülkeye? İsim vermiyeyim ufak bir bankanın laleli şubesinde çalışan arkadaşım sadece kendi şubelerine suriyeliler tarafından 300 milyon dolar para yatırıldığını söyledi. Suriyede esed yüzünden kimse bankalara para yatırmıyordu el koyulur korkusuyla yastık altı olan paralarının hepsi buraya geldi. Birçoğu büyük işler yaptı yapıyorlar.

Tabii size göre bunların sınırda çoluk çocuk ölmesini izlememiz lazım. Harcanan paranın yarısını stk'lar verdiler tüm dünyadan ve bizlerden toplayarak, sizin gibi insan düşmanlarından değil.
Haberin sonunda hata var. 2021 e kadar 250 tank teslim edilmiş olacak. Bu tarihe kadar ara ara teslimat yapılacak.Gelelim projenin uzamasına. Koç ...
Devamını Gör
9 Yanıt Yanıtla +122
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 2 yıl
25 milyar dolar(Bunu canlı yayında RTE söyledi) suriyelilere yardım yapılırken o parayla ne hizmetler yapılabilirdi acaba. İnivasyon diye bağıran lider inivasyon un parasız yapılmıyacağınıda bilir ama ne gerek var bu vatana vergi bile vermemiş suriyelilere 25 milyar dolar harcamak daha mantıklı değil mi.
Reis reis te elini değil kolunu dirseğine kadar cebimize indirmiş bir reis. Dolar bu secimlerden sonra 3.5 ve 4 ü bulur mazeret ne olucak acaba çok merak ediyorum. Suçlu hep başkası. Fetoya imakan verip ki "neden imkan veriyorsun hak edeni alsaydınya işe" ama bunu kimse söylemez. Onca öğretmen dışarda beklerken bu köpeklere imkan sınavlarda kopya var diyincede olmaz öyle şey deyip geçiştiren. Bunlar neden oluyor adam kayırma yüzünden oluyor. Hak eden değil dayısı olan iş buluyor. Şimdide değişmedi.
Değişen sadece cebimizdeki para nın erimesi.
Sıkıntı yok alıştık artık en ufak krizde diğer ülkeler alt üst olurken bizler öyle alıştık ki artı knormalleştirdik. Bu kadar haber kanalı var biri de vatandaşın hali bu ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sormaz aşağıdan yukarıya yalayıp durular. Dilleride kuramaz ne hikmetse.
25 milyar dolar(Bunu canlı yayında RTE söyledi) suriyelilere yardım yapılırken o parayla ne hizmetler yapılabilirdi acaba. İnivasyon diye bağıran lider inivasyo...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +85
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bluflame 2 yıl
Bu devletin milyarlarını harcıyaksın, “ bu kadar paraya ne yaptın kardeş ?” deyince de vatan haini/kıskanç ilan edilirsin.
Ondan sonra devlet ötv’ye zam yapar sende sorarsın “benim vergilerim nereye gidiyor” diye ...
Averaj, sıfır km. yeni nesil tank’ın fiyatı 12-15 milyon $ civarıdır, 1 prototip fiyatına 100 tane tank alırdık. (“kullandırmazlar“ diye bir saçmalığa başlamayın)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Üniversitelerde bir şey üretilmediği ile ilgili eleştiri yapanlara bir çift laf:
Bakınız, Çukurova Üniversitesi deposunda geçtiğimiz yaz çıkan yangında yanan(!), hala faili bulunamayan, geliştirme aşamasındaki 1,5 Adana ve diğer 2 elektrikli otomobil.
Ayrıca bakınız, EVT S1.
Ya o araba çok pahalıydı diyenlere de şunu söyleyeyim. Sen ülke olarak fabrikasını kurdun, seri üretimine geçtin de mi araba çok pahalıydı diyebiliyorsun?
Araştırmadan, okumadan, incelemeden, her şeyden bihaber yaptığınız yorumlar "Laf söyledi bal kabağı, koy tabağa ye sabaha." hissinden başka bir şey uyandırmıyor insanda açıkçası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
nabersiniz klavye delikanlilari. Akp caninizi cok yakti herhalde :) Reis yapar sizde mal mal bakar konusursunuz iste. caliyorsada hakkim helaldir. en azindan vatane millete birseyler yapiyor. gecmisteki densizler gibi sadece calip vatan satmiyor bebeler :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By_higH 2 yıl
Yorumlarda bu kadar cahil, sığ, ön-göremez fikri okuduktan sonra ya hakikaten 2000 sonrası doluşmuş buraya ya da size herşey müstahak cahil sürüsü.



Az-biraz okuyun araştırın AR-GE, inovasyon, istihdam, sektör beklentileri nedir? Ve TÜRKİYE hakkında bilgilendirin kendinizi, zirvede görmekten vazgeçin kendinizi. Biz 3.Dünya ülkesiyiz kabul edin önce bunu.



Klavye başından "bor molyor doloro motor bolo yopmomoş" demek tamamen sizin cehaletinizi ortaya koyar, bırak o tek eli pantolonun içinden diğerini mouse'dan git sen yap bakalım, Devlete projeni sun, al sende parasını yapta görelim. Ama yemez değil mi?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yasinadin 2 yıl
Bu paraya , türkiyede metrekare başına düşen heykel sayısı iki katına çıkartılabilirdi ...
Neyseki bu tip sapıklıklar artık yavaş yavaş son buluyor ve vatana millete yarayan işler yapılıyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mab4ever 2 yıl
pardon ama odtulü muhendisler evindemi üretecek motoru, bugüne kadar ne destek sağlamış devlet. bu icatlar filmlerde gördüğünüz gibi bulunmuyo sevgili ergenler.
bu yenilikler gerekirse uğruna sonucunda hiçbir şey çıkmayacak çalışmalar için milyon dolar harcayan devletlerden çıkıyor.
ama merak etmeyin odtüyü bilmiyorum ama bu ülkede sırf kendi görüşüne uygun değil diye hocanın yanına çalışacak ve eğitim alacak asistanı vermeyen onlarca üniversite yönetimi var pek yakında size dahada layık bilim insanları yetişecek.
kabenin etrafında tavaf eden robot projeleriyle size hayatta başarılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bozyayla2015 2 yıl
amaç odtuyü karalamak gitsin rte unisi yapsın o kadar çaldıkları paralar var bitane araba bitane motor yapsın yapamazlar kendilerinden daha zeki insanlar gördümü başlarlar karalamaya aman bizden iyi olan birisi olmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firat_kilic 2 yıl
Birde bu tankların g.kore ile ilgili hyundai... bir bağı var mı? oranında amerikadan chrysler defense systems ile bir bağı var mı? dolaylı yoldan mı geliyor %100 dedikleri projeler... yine mi kandırıldık ?
Demek ki birileri cep dolduracak diye bizim üniversiteler motor üretemeyecek mi?
Her şey hep tiyatro mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bluflame 2 yıl
millet odtü ’ye takılmış kalmış, bize tecrübeli her şeyi görmüş mühendisler lazım, tamam zeki olmak önemlidir fakat adam okulu yeni bitirmiş, sen ona git tank motoru yap diyorsun.
Bizim gidip dışardan bu işi bilen mühendisleri getirmemiz lazım, eğer hükümet gerçekten ciddiyse.
Gidersin ukrayna, rusya, japon, almanya’ya, emekli olmuş makina mühendislerine cazip teklif yaparsın belki gelirler projeyi ayağa kaldırana kadar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
montevo 2 yıl Bluflame
Bluflame

millet odtü ’ye takılmış kalmış, bize tecrübeli her şeyi görmüş mühendisler lazım, tamam zeki olmak önemlidir fakat adam okulu yeni bitirmiş, sen ona git tank motoru yap diyorsun.
Bizim gidip dışardan bu işi bilen mühendisleri getirmemiz lazım, eğer hükümet gerçekten ciddiyse.
Gidersin ukrayna, rusya, japon, almanya’ya, emekli olmuş makina mühendislerine cazip teklif yaparsın belki gelirler projeyi ayağa kaldırana kadar.

doğru diyorsun ama o mühendislerin de,hepsi değil, kaba etleri kalkmayacak.başımda bi tane kendini beğenmiş mühendis var.o kadar övüyorki kendini artık çıldırıcam.elektronik okumuş ama tıp,din,harita gibi biçok alanda profesör sanıyor kendini.ve özellikle teknikerleri kölesi sanıyor.bu kadar bilgili olamsıan karşın zerre pcden anlamıyor.excel kullanımını saymazsak facede gezen veletler gibi.bu mühendise işte kullandığımız programın algoritmasının değiştiğini ve "ben mühendisim" demekle sorunlarıj çözülemeyeceğini anlatamıyorum.ve tecrübe konusunda da katılıyorum.yine bu süper mkühendisimiz,bizim yapay gerizekalı sistemimizi anlayamadığı için "bak kablo uzunluğu 500 metre buraya ağ bağlantısı yaparsak hız bu olur" diyo.ama kazın ayağı öyle değil.o sistem 15 km yada 35 km kablo çeksen ağ hızını sabit 15536 gösteriyor.bunu anlayamıyor.habide kuraldan çok kuralcı ve diploma aşığı.örneğin ben pc bölümü mezunu değilim ve pc tamir vb bilmemi bi garip karşıladı.

oh rahatladım biraz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Soru Bankası 2 yıl
Herkes bol keseden atmis. Bilmeyenler cok guzel sallayip hukumeti savunmus, yine bir kesim bilmeyenlerde dogal olarak hukumete yuklenmis.

Otokarda bu tank projesi icin calisan arkadaslarim var. Aslinda bu olaylari 1-2 sene oncesine kadar biliyodum da burdaki bol keseden sallama mezunu arkadaslarin yazilarini bekledim. Cok bile beklemisim.

250 tane tank siparis edilecekmis, 2020 ye kadar mi neymis. Neyi siparis edicen abi? Ortada tankin motoru yok, onu gectim, yapimi motorundan zor olan vites kutusu ortada yok. Yuksek lisanstan bildigim bi yon arkadasim tumosan da bu altay tankinin motor ve vites sistemi icin işe alindi. Kagittan ucak yapip atiyolarmis birbirlerine.

Ne bekliyodunuz ki abi? Ulkenin hangi icraati yerine getirdigini gordunuz? Adam araba diyodu bi aralar, simdi biz oyle demedik diyo guntekin onay gibi, yanlis anlasilmayi cok seven iq su yuksek insanlardan kurulu bi halka sahibiz biz. Seviyeyi daha da yukseltmek icin boyuna imam hatip aciyoruz daha ne olsun..

Tumosan motor projesini gecen sene aldi, tank teslimi degil, motor teslimini gectim bir motor prototipi icin 4 senelero kaldi. Prototip bitecek de seri uretimr gecilecek de. Hayir bjnu bosverin, bi tankin en zor sistemi vites kutusudur, onu nasil yapicagina dahil hicbir fikri yok tumosandaki arkadaslarin, cunku daha once bu denli projesi yok ulkenin. Ama secim oncesi tank yapiyoruz, akülü araba yapiyoruz, uçamayan uçak yapiyoruz diyerek cok zeki insanlari kandirmak kolay bizim ulkede. Ne de olsa kandirildik, saftik, yanildik, yanlis anlasildik biz deyip icin isinden cikmak adet oldu buralarda.

İsin daha ironik, komik ve olmasini daha once bekledigim tarafi, über hukumetimiz altay tanki projesini otokardan alip, hukumet yanlisi izmirdeki bi firmaya(adini unuttum) vermek istiyormus. Hatta otokardaki butun hali hazirda tamamlanmis projeleri, dosyalari da otokardan alip, sifir pahasina bu firmaya vericekmis. Artik üstün eğitimlerini dini ve yukardan vahiy indirerek motor uretme üniversitesinden alan bu firmadaki muhendisler dua edip vahiy yoluyla motoru bu kisa surede tavşan cikarir gibi cikarirlar mi bilmiyorum.

Rezillik ustune rezillik oluyor. Tumosan bi kac yil sonra geri adimi atar, butun bu tank motoru projesi icin işe aldigi elemanlari şutlar herhalde. Keza ayni şey otokar icin de geçerli eger tank projesi elinden alinirsa ki arkadasin dedigine gore bayagi bi çalisan var bu tank projesinde hatta motor ve transmission sistemi haric tank hazira yakin durumda ama ülkemin yuksek IQ lu insanlarina bi kılıf bulurlar otokardan projeyi almak icin.

Her bi projeyi isletme hissselerinin yarisindan yabanci kuruma vererek kopru yaptik, metro yaptik, baraj yaptik, santral yaptik, havaalani yaptik demek kolay tabi. Ama iş yerli üretime gelince, arabada oldugu gibi aval aval kalirsin ortada böyle. Sonrada bi ton salladigin alamanyadan motor dilenirsin " eeeeey almanya" diyerek
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AKTeknisyen 2 yıl Soru Bankası
Soru Bankası

Herkes bol keseden atmis. Bilmeyenler cok guzel sallayip hukumeti savunmus, yine bir kesim bilmeyenlerde dogal olarak hukumete yuklenmis.

Otokarda bu tank projesi icin calisan arkadaslarim var. Aslinda bu olaylari 1-2 sene oncesine kadar biliyodum da burdaki bol keseden sallama mezunu arkadaslarin yazilarini bekledim. Cok bile beklemisim.

250 tane tank siparis edilecekmis, 2020 ye kadar mi neymis. Neyi siparis edicen abi? Ortada tankin motoru yok, onu gectim, yapimi motorundan zor olan vites kutusu ortada yok. Yuksek lisanstan bildigim bi yon arkadasim tumosan da bu altay tankinin motor ve vites sistemi icin işe alindi. Kagittan ucak yapip atiyolarmis birbirlerine.

Ne bekliyodunuz ki abi? Ulkenin hangi icraati yerine getirdigini gordunuz? Adam araba diyodu bi aralar, simdi biz oyle demedik diyo guntekin onay gibi, yanlis anlasilmayi cok seven iq su yuksek insanlardan kurulu bi halka sahibiz biz. Seviyeyi daha da yukseltmek icin boyuna imam hatip aciyoruz daha ne olsun..

Tumosan motor projesini gecen sene aldi, tank teslimi degil, motor teslimini gectim bir motor prototipi icin 4 senelero kaldi. Prototip bitecek de seri uretimr gecilecek de. Hayir bjnu bosverin, bi tankin en zor sistemi vites kutusudur, onu nasil yapicagina dahil hicbir fikri yok tumosandaki arkadaslarin, cunku daha once bu denli projesi yok ulkenin. Ama secim oncesi tank yapiyoruz, akülü araba yapiyoruz, uçamayan uçak yapiyoruz diyerek cok zeki insanlari kandirmak kolay bizim ulkede. Ne de olsa kandirildik, saftik, yanildik, yanlis anlasildik biz deyip icin isinden cikmak adet oldu buralarda.

İsin daha ironik, komik ve olmasini daha once bekledigim tarafi, über hukumetimiz altay tanki projesini otokardan alip, hukumet yanlisi izmirdeki bi firmaya(adini unuttum) vermek istiyormus. Hatta otokardaki butun hali hazirda tamamlanmis projeleri, dosyalari da otokardan alip, sifir pahasina bu firmaya vericekmis. Artik üstün eğitimlerini dini ve yukardan vahiy indirerek motor uretme üniversitesinden alan bu firmadaki muhendisler dua edip vahiy yoluyla motoru bu kisa surede tavşan cikarir gibi cikarirlar mi bilmiyorum.

Rezillik ustune rezillik oluyor. Tumosan bi kac yil sonra geri adimi atar, butun bu tank motoru projesi icin işe aldigi elemanlari şutlar herhalde. Keza ayni şey otokar icin de geçerli eger tank projesi elinden alinirsa ki arkadasin dedigine gore bayagi bi çalisan var bu tank projesinde hatta motor ve transmission sistemi haric tank hazira yakin durumda ama ülkemin yuksek IQ lu insanlarina bi kılıf bulurlar otokardan projeyi almak icin.

Her bi projeyi isletme hissselerinin yarisindan yabanci kuruma vererek kopru yaptik, metro yaptik, baraj yaptik, santral yaptik, havaalani yaptik demek kolay tabi. Ama iş yerli üretime gelince, arabada oldugu gibi aval aval kalirsin ortada böyle. Sonrada bi ton salladigin alamanyadan motor dilenirsin " eeeeey almanya" diyerek


Arkadaşından aldığınız bilgileri bir kenera bırakırsak ve bol keseden sallama işinde biraz aynaya bakarsak

1. 250 sipariş ilk paket.Hatta bu paket içinde ek entegre lojistik faaliyetleride var.

2. Neyi sipariş edeceksin sorusuna kendin sorup kendin cevap vermişsin ama atladığınız yer Tankın motorunun tek tedarikçisi Tümosan değil.

3:Tümosan'a Motor geliştirme (daha doğrusu güç grubu olması lazım.Tam emin değilim) projesi verildi.Aslında Tank projesi ile güç grubu geliştirme projesi ayrı.Ne zaman Tümosan bu projeyi tamamlar işte o zaman geliştirilen güç gurubu Altay'ın daha sonraki üretim paketlerine monte edilmeye başlar.Yani işin başndan beri ilk paket için güç gurubunun dışarıdan alınması söz konusu.

4. İlk pakette üretilecek Tank motoru MTU yapımı 1500 BG motor ve RENK yapımı güç aktarma organı.Bunu iyi bilmek gerekiyor yoksa ortada motor yok zaten demek tuhaf oluyor.Bu arada bu üretici dünyada bu konuda söz sahibi üreticilerden ikisi.Biz Motor ve güç gurubunu geliştirinceye kadar bunları söz konusu firmalardan tedarik edeceğiz.Niye Motor geliştirme beklenmiyor denilebilir? Bunun cevabıda beklememek.Diğer sistemler denenir /geliştirilirken yerinde saymamak adına.

5.Tümosan'ın 4 sene süresi olması önemli değil.İlk paket için Tümosana ihtiyaç yok.Güç grubu için yukarıda yazdığım yerden tedarik yapılacak.

6.Kimsenin Koç'tan alıp başka bir yere verdiği yok.Arkadaşınıza söyleyin size doğru anlatsın.Koç'un aldığı ihale ilk proto tiplerin hazırlanması geliştirilmesi ihalesidir.Seri üretim için daha sonra ihaleye çıkılacağı ta başından belliydi.Koç aldığı ihaleyi yerine getirdi.Prototipleri geliştirdi.Zaten ihale bu kadardı.Seri üretin için teklifi de daha yeni verdi ki kendileri öncelikli teklif verme hakkına sahipti.Tekliflerini verdiler şu anda değerlendirme aşamasında.
Şunu diyebilirsiniz.Niye seri üretimde Koç'a verilmiyor.Mantıklı olan bu zaten.Zira altyapıları ürtim hatları ve kalifikasyon aşamalarını geçmiş bir şirket var elimizde.Diğer taraftan da birim başı ürtim maliyetini düşünmek zorundasınız.Bu gün Koçtan farklı bir firma çıkıp aynı tankı aynı standartlarda daha ucuza üreticeğini söyler ve bunu başaracak gibi bir durumda ise ona vermekte ne sakınca var? Bu maliyeti düşürmek adına dünyada uygulanan bir sistem.Tabi altyapısını kurmuş bir firmadan daha ucuza mâl etmek mümkün mü bunu tekliflerden sonra anlayacağız.

Gördüğüm kadarı ile sizde kulaktan duyma proje hakkında hiç bir şey bilmeden yazıyorsunuz.İşin kötüsüde bunu ben bu konuda her şeyi biliyorum havasında yazıyorsunuz o yüzden yarım hoca dinden yarım doktor candan eder bir yazı olmuş maalesef sizin yazdıklarınız.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13654 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
altay tankı, otokar ve
6 etiket daha ali koç Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Xiaomi’den alüminyum alaşımlı Mi Mouse 2 yıl Maliye Bakanı’ndan ÖTV iddialarına yalanlama 2 yıl Gelecek yıl OLED ekran ve flash bellek darlığı yaşanacak 2 yıl TP-Link'in kurucusuyla konuştuk 2 yıl Luc Besson’un etkileyici filmi için ilk fragman geldi 2 yıl Gigabyte Z170X Ultra Gaming incelemesi "Bol LED Aydınlatmalı ve Hızaşırtma Meraklısı" 2 yıl Huawei P9 modeli 9 milyon sattı 2 yıl Teknosa’ya yüksek oyun fiyatlarından dolayı 18 milyon TL ceza verildi 2 yıl PlayStation 4 Pro, Türkiye’de satışa çıktı 2 yıl Samsung'un katlanabilir telefonuna dair ilk detaylar ortaya çıktı 2 yıl Google Daydream uygulaması indirmeye sunuldu 2 yıl Apple Türkiye'den fiyat indirimi: Adaptör ve kablolar ucuzladı 2 yıl Watch Dogs 2′nin merakla beklenen çıkış videosu yayınlandı 2 yıl Samsung Galaxy S8 model numaraları ortaya çıktı 2 yıl Seçimin asıl galibi Twitter oldu 2 yıl Vespa ilk elektrikli scooter'ı "Elettrica"yı görücüye çıkardı 2 yıl Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge için Android 7.0 beta programı başladı 2 yıl Tesla Avrupa’da batarya ve elektrikli araç üretmeyi planlıyor 2 yıl 2. Otomasyon Akademisi 28 Kasım tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 2 yıl AMD'nin Zen işlemcileri ne zaman çıkıyor, fiyatları ne olacak: Özel video 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Altay tankı için harcanan para 1 milyar doları geçti Sonraki CES 2017'nin ilk gününde açılış konuşmasını Nissan CEO'su yapacak 2 yıl Pixel İstilası: Sade ve zorlayıcı bir bulmaca oyunu 2 yıl LG V20 S geliyor 2 yıl Tesla, Türk otobüs üreticisi Temsa ile anlaştı 2 yıl Kars'ta askeri bölgeye giren drone'a yaylım ateşi açıldı 2 yıl iPhone 7 Jet White söylentileri 2 yıl Android Auto bağımsız bir uygulama haline geliyor 2 yıl Orta seviyeye Motorola Moto M 2 yıl İlk uzay ülkesi Asgardia’nın bayrağına siz karar verin 2 yıl GoPro büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Karma drone'u geri çağırıyor 2 yıl Adidas’tan Çin’i rahatsız eden hamle: robotlar ayakkabı üretecek 2 yıl Adım adım Amazon Türkiye'ye doğru (Güncellendi: Yeni bilgiler) 2 yıl Samsung, EVO Plus 256GB MicroSD bellek kartı Türkiye’de satışta 2 yıl Hyperloop One: Yeni nesil süper hızlı ulaşım aracı 2 yıl Oracle ile Turkcell, Türkiye'de bulut veri merkezi açıyor 2 yıl Tesla bundan böyle yeni müşterilerine ücretsiz şarj imkanı sunmayacak 2 yıl ABD karayollarına elektrikli araç şarj istasyonu ağı kurulması planlanıyor 2 yıl Intel, AMD ve Nvidia'nın GPU'larına rakip 2 yıl LG G5 için Android 7.0 güncellemesi Güney Kore’de başladı 2 yıl Toyota, strateji değiştiriyor: uzun menzilli elektrikli araçlar yolda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim