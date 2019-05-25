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Amatör astronom, yörüngedeki Starlink uydularını görüntüledi

Hollandalı amatör uydu takipçisi Marco Langbroek, uzaydaki Starlink uydularını görüntüledi. Langbroek'in yayınladığı videoda uyduların düz bir çizgi halinde hareket ettiğini görüyoruz.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
6,2b
1
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, dün ilk Starlink uydularını yörüngeye yerleştirerek uzaydan internet planları için çok önemli bir adım atmıştı. Hollanda'dan amatör bir uydu takipçisi, şimdi bu uyduları Yeryüzü'nden görüntülemeyi başardı. Marco Langbroek isimli astronomun yayınladığı görüntüler gerçekten de etkileyici:


Dr. Marco Langbroek, yukarıdaki görüntüleri yakalamak için WATEC 902H kamerası ve Canon FD 1.8/50 mm lensinden faydalanmış. Konuyla ilgili konuşan Langbroek,"Uydular beklediğimden çok daha parlaktı. Gerçekten de inanılmaz bir görüntü. Çizgi halindeki Starlink uyduları görüş alanıma girdiğinde kendimi "Owowowow!" şeklinde bağırırken buldum." ifadelerini kullandı.

60 Starlink uydusu yukarıdaki videonun çekildiği sırada Yeryüzü'nden 440 kilometre yükseklikte bulunuyordu. Ancak uyduların yüksekliği şu anda yavaş yavaş artıyor. SpaceX, 60 uydunun 550 kilometre yüksekliğe kadar çıkacağını söyledi.

Bugün Twitter üzerinden kısa bir açıklama yapan Elon Musk,"Şu ana kadar her şey sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Krypton iyon iticileri de şu anda çalışmaya başladı. 90 dakika aralıklarla uyduların yörüngesi yükselecek." sözlerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi: İşte görüntüler"

2020'de ilk kez hizmet vermeye başlayacak


Elon Musk, Starlink uydularının önümüzdeki yıl itibarıyla sınırlı bir kapasiteyle de olsa hizmet vermeye başlayacağını söylüyor. Buradaki öncelikli hedef yaklaşık 400 uydu sayısına ulaştıktan sonra Kuzey Amerika'da ilk kez servis sunmaya başlamak.

SpaceX ayrıca toplamda iki bin Starlink uydusuyla dünya genelinde de hizmet vermeye başlayabileceklerini söylüyor. Şirketin hedefi Starlink'in kapsama alanını en geç 2024 yılına kadar tüm Dünya'ya servis sunabilecek şekilde şekilde genişletmek.

Starlink'in fiyat seçenekleriyle ilgili şu an için herhangi bir bilgi yok. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde kısa bir açıklama yapan Elon Musk,"Starlink projesiyle birlikte internet bağlantısı olmayan bölgelere uygun fiyatlı bağlantı götürme imkanımız olacak. Starlink ayrıca hali hazırda internete erişebilen bölgerde de rekabetçi internet seçenekleri sunacak." şeklinde konuştu. 

https://www.space.com/spacex-starlink-satellites-spotted-night-sky-video.html Yorum Yaz
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CoreXXX 2 hf. en beğenilen
Ttnetden kurtar bizi elon amca😁
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DH Misafiri 1 hf.
Ben bu projenin ülkemizde kullanılabileceğine inanmıyorum. Turk Telekom, Turkcell, Vodefone vb. firmaların cebini rezil hizmet vererek doldurmasının devamı için elinden geleni yapacaktır. Avrupa'da en düşük alabileceğiniz paket 100 Mbps olurken bizde 4 Mbps dayatmaya çalıştı Turk Telekom. He şimdi kardeşim her Avrupa ülkesi öyle değil, bak daha düşük internet olan ülkeler var hemen neden ülkeni kötülüyorsuncular gelmeden şunu da diyeyim, bizim rakibimiz düşük gücü olan Avrupa ülkeleri ve Afrika ülkeleri değil. Bizim rakibimiz, Almanya, Fransa, Amerika vb. olmalı. Bizler çağ açıp çağ kapatmış, 6 dil bilen, Heredot'un Gezi yazılarını Antik Yunanca okuyan Fatih Sultan Mehmet'in, Bitti denilen bir ülkeyi yeniden kurtarmaya önderlik eden okumaktan gözlerinden yaş gelen, bilim ile benim sözlerim ters düşerse bilimi seçin diyen, ülkenin en bitik zamanında Geometri kitabı yazmış Mustafa Kemal Atatürk'ün torunlarıyız. Bizim rakiplerimiz düşük olanlar değil, en yüksektekiler olmalı! Hoş küçümsediğimiz Afrika ülkesi Kenya kendi arabasını yapıyor ama neyse!
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DH Misafiri 2 hf.
boyutları normal uydulardan daha küçük olduğu için tek seferde 60 kadar uydu fırlatılabiliyor. zaten alçak yörüngeye yerleştirildiği için görüntülenmesi kolay olur.
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DH Misafiri 2 hf.
Gerçekler acıdır vede acıtır
Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz
Bundan sonrasını TT Net Turkcell
Vedofone düşünsün
İstikbal göklerdedir
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stalker(1979) 2 hf.
Adamlar dünyadaki herkesi internete bağlayana kadar durmayacaklar. Al bir komplo teorisi de benden :) Dijital dünyaya hoş geldiniz :) İnsanlık 2.0 :)
Bu Hermetizmciler ölümsüz dijital bir dünya oluşturana kadar durmayacaklar :)
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SEO-Uzmanı 2 hf.
Project Blue Beam
google.com/...
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Project Blue Beam
google.com/...

NASA'da çok fazla çalışan var
ve çalışma süreleri proje bazlı olduğu için
nasa'da işi bitip ayrılınca öter diye
bu projeyi farklı bir şirkete yaptırmaları gerekiyor.
bu proje için çok fazla sayıda eş zamanlı çalışabilecek uydu gerekli !
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artenis 2 hf.
Hep beraber TürkTelekomun hükümetin desteği ile bu projeyi bizler için nasıl zehir edeceğini göreceğiz.
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Game Capture TV 2 hf. yeni yorumcu
İp gibi gidiyor inanılmaz güzel. Kaç tane çıktı ki uzaya günlük fırlatma mı yapıyorlar sayısı ne kadar çok.
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Bloodin 2 hf.
"Dünya düz, uydular yalan" diyen çoook zeki arkadaşlar gelmeden konunun tadını çıkartın :)
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profecco 2 hf.
Adam arkeolog bir kere bölümden gelen bir canavarlık var. En son Avustralya'dan bir arkeoloji profesörü sadece Google Earth kullanarak Suudi Arabistan'daki onlarca höyüğü keşfetmişti.
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CoreXXX 2 hf. en beğenilen
Ttnetden kurtar bizi elon amca😁
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