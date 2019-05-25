Amatör astronom, yörüngedeki Starlink uydularını görüntüledi

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"Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi: İşte görüntüler"

2020'de ilk kez hizmet vermeye başlayacak

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, dün ilk Starlink uydularını yörüngeye yerleştirerek uzaydan internet planları için çok önemli bir adım atmıştı. Hollanda'dan amatör bir uydu takipçisi, şimdi bu uyduları Yeryüzü'nden görüntülemeyi başardı. Marco Langbroek isimli astronomun yayınladığı görüntüler gerçekten de etkileyici:Dr. Marco Langbroek, yukarıdaki görüntüleri yakalamak için WATEC 902H kamerası ve Canon FD 1.8/50 mm lensinden faydalanmış. Konuyla ilgili konuşan Langbroek,"Uydular beklediğimden çok daha parlaktı. Gerçekten de inanılmaz bir görüntü. Çizgi halindeki Starlink uyduları görüş alanıma girdiğinde kendimi "Owowowow!" şeklinde bağırırken buldum." ifadelerini kullandı.60 Starlink uydusu yukarıdaki videonun çekildiği sırada Yeryüzü'nden 440 kilometre yükseklikte bulunuyordu. Ancak uyduların yüksekliği şu anda yavaş yavaş artıyor. SpaceX, 60 uydunun 550 kilometre yüksekliğe kadar çıkacağını söyledi.Bugün Twitter üzerinden kısa bir açıklama yapan Elon Musk,"Şu ana kadar her şey sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Krypton iyon iticileri de şu anda çalışmaya başladı. 90 dakika aralıklarla uyduların yörüngesi yükselecek." sözlerini kullandı.Elon Musk, Starlink uydularının önümüzdeki yıl itibarıyla sınırlı bir kapasiteyle de olsa hizmet vermeye başlayacağını söylüyor. Buradaki öncelikli hedef yaklaşık 400 uydu sayısına ulaştıktan sonra Kuzey Amerika'da ilk kez servis sunmaya başlamak.SpaceX ayrıca toplamda iki bin Starlink uydusuyla dünya genelinde de hizmet vermeye başlayabileceklerini söylüyor. Şirketin hedefi Starlink'in kapsama alanını en geç 2024 yılına kadar tüm Dünya'ya servis sunabilecek şekilde şekilde genişletmek.Starlink'in fiyat seçenekleriyle ilgili şu an için herhangi bir bilgi yok. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde kısa bir açıklama yapan Elon Musk,"Starlink projesiyle birlikte internet bağlantısı olmayan bölgelere uygun fiyatlı bağlantı götürme imkanımız olacak. Starlink ayrıca hali hazırda internete erişebilen bölgerde de rekabetçi internet seçenekleri sunacak." şeklinde konuştu.