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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon 1114 kişiye ürünlere sahte yorum yazdığı iddiası ile dava açıyor

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Oğuz Avcı
Editör
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Amazon 1114 kişiye ürünlere sahte yorum yazdığı iddiası ile dava açıyor
 
Dünya genelinde satışlar yapan internet mağazası Amazon, sahte yorumlarla kendi ürünlerini öven satıcıların peşini bırakmıyor. Bu sahte yorumların kaynağı ise Fiverr adındaki web sitesinde ortaya çıktı. Kullanıcıların bir çok ürününü ve hizmetini sergilemesini sağlayan site tüm bunlar için 5 dolarlık tek bir fiyat olmasını esas alıyor. Bir kullanıcı ise Fiverr üzerinde açtığı ilanda amazon üzerindeki satıcılara olumlu yorum yaparak karşılığında 5 dolar talep ediyor.
Amazon 1114 kişiye ürünlere sahte yorum yazdığı iddiası ile dava açıyor
 
Fiverr'da yer alan Amazon ilanının bir örneği 

1114 kişinin bu durumu kullanarak sahte yorum satın aldığını ortaya çıkaran Amazon ise işi mahkemeye taşımış durumda. Yorumlar takma isimlerle yapıldığı için şimdilik gerçek kimlikleri ortaya çıkmamış olsa da mahkemenin baskısıyla Fiverr'ın ürünü satan ve alan kişileri açığa çıkarması bekleniyor. Binlerde üründe olduğu düşünülen sahte yorumlar bu tarz olayların açığa çıkmasından ve önemli bir yaptırım uygulanmasından sonra önemli ölçüde azalacaktır.
Dev internet mağazasının kullanıcılarını korumak adına böyle bir olayın peşine düşmesi de takdir edilecek bir detay. Davaların nasıl sonuçlanacağı ve sahte yorum satan-alan kişilere nasıl bir ceza geleceği merak konusu.

http://www.engadget.com/2015/10/18/amazon-sues-fiverr-based-fake-reviewers/ Yorum Yaz
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Man Of Earth 3 yıl en beğenilen kımyasal
kımyasal

Amazon'da sütten çıkmış ak kaşık değil.Türkçe yazdığım ürün yorumlarının hepsini yayına almamış,neymiş kurallara uygun değilmiş.Bildiğin müşteri yorumunu dikkate almamak yada ''aha Türk,salla gitsin''

Türkçe yazdığınız yorumu yayınlaması gerekirdi fakat yorumunuzun içeriğini tercüme edemedikleri için yayınlamamış olabilirler.
kımyasalAmazon'da sütten çıkmış ak kaşık değil.Türkçe yazdığım ürün yorumlarının hepsini yayına almamış,neymiş kurallara uygun değilmiş....
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simbolmina 3 yıl kımyasal
kımyasal
Amazon'da sütten çıkmış ak kaşık değil.Türkçe yazdığım ürün yorumlarının hepsini yayına almamış,neymiş kurallara uygun değilmiş.Bildiğin müşteri yorumunu dikkate almamak yada ''aha Türk,salla gitsin''

Ingilizceden başka hangi dilde yorum gördünüz ki türkçe engelleniyor?
kımyasalAmazon'da sütten çıkmış ak kaşık değil.Türkçe yazdığım ürün yorumlarının hepsini yayına almamış,neymiş kurallara uygun değilmiş.Bildiğ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Voidian 3 yıl kımyasal
Sitenin tamamen ingilizce işliyor doğal olarak ta kullanıcılarında ingilizce konuşması lazım.Türkçeye özel bi yasak değil ingilizce dışı herangi bi dil ceza alır.Şahsen yorumlarda ispanyolca almanca yazılar görmek istemezdim.
Sitenin tamamen ingilizce işliyor doğal olarak ta kullanıcılarında ingilizce konuşması lazım.Türkçeye özel bi yasak değil ingilizce dışı herangi bi dil ceza a...
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wade96 3 yıl
Arkadaslar bi firma review yazmam icin telefon kabi gonderdi fakat amazondan alisveris yapmama izin vermiyor banka 3d secure olmadigi icin bu sebeple review yazamiyorum.
Bana yardimci olabilecek biri var midir linki ve yaziyi atsam review gonderebilecek biri ?
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ertemli 3 yıl
Peki bu amazon konusu neden kapatıldı..
Napcaz şimdi..
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XnoX 3 yıl
Amazonu Taktir Etmek Gerek. Cok Siparisim Oldu Cok sukur hic bir sikinti yasatmadi.
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selmand 3 yıl
Darısı hb ye
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Patren 3 yıl
hahaha bizden beklerdim bu hareketi
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assasin34 3 yıl
feverr.com türkiye'deki sadeceon.com adlı site gibi işleyen bir site.
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kımyasal 3 yıl
Amazon'da sütten çıkmış ak kaşık değil.Türkçe yazdığım ürün yorumlarının hepsini yayına almamış,neymiş kurallara uygun değilmiş.Bildiğin müşteri yorumunu dikkate almamak yada ''aha Türk,salla gitsin''
3 Yanıt Yanıtla
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Voidian 3 yıl kımyasal
Sitenin tamamen ingilizce işliyor doğal olarak ta kullanıcılarında ingilizce konuşması lazım.Türkçeye özel bi yasak değil ingilizce dışı herangi bi dil ceza alır.Şahsen yorumlarda ispanyolca almanca yazılar görmek istemezdim.
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Man Of Earth 3 yıl kımyasal
kımyasal

Amazon'da sütten çıkmış ak kaşık değil.Türkçe yazdığım ürün yorumlarının hepsini yayına almamış,neymiş kurallara uygun değilmiş.Bildiğin müşteri yorumunu dikkate almamak yada ''aha Türk,salla gitsin''

Türkçe yazdığınız yorumu yayınlaması gerekirdi fakat yorumunuzun içeriğini tercüme edemedikleri için yayınlamamış olabilirler.
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simbolmina 3 yıl kımyasal
kımyasal
Amazon'da sütten çıkmış ak kaşık değil.Türkçe yazdığım ürün yorumlarının hepsini yayına almamış,neymiş kurallara uygun değilmiş.Bildiğin müşteri yorumunu dikkate almamak yada ''aha Türk,salla gitsin''

Ingilizceden başka hangi dilde yorum gördünüz ki türkçe engelleniyor?
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ozancn 3 yıl
bizim online alışveriş siteleri de hep alevere dalavere. Müşterileri nasıl yontsak ne tür dalavereler çevirsek diye basıyor kafaları
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