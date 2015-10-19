Amazon 1114 kişiye ürünlere sahte yorum yazdığı iddiası ile dava açıyor

Dünya genelinde satışlar yapan internet mağazası Amazon, sahte yorumlarla kendi ürünlerini öven satıcıların peşini bırakmıyor. Bu sahte yorumların kaynağı ise Fiverr adındaki web sitesinde ortaya çıktı. Kullanıcıların bir çok ürününü ve hizmetini sergilemesini sağlayan site tüm bunlar için 5 dolarlık tek bir fiyat olmasını esas alıyor. Bir kullanıcı ise Fiverr üzerinde açtığı ilanda amazon üzerindeki satıcılara olumlu yorum yaparak karşılığında 5 dolar talep ediyor.

Fiverr'da yer alan Amazon ilanının bir örneği

1114 kişinin bu durumu kullanarak sahte yorum satın aldığını ortaya çıkaran Amazon ise işi mahkemeye taşımış durumda. Yorumlar takma isimlerle yapıldığı için şimdilik gerçek kimlikleri ortaya çıkmamış olsa da mahkemenin baskısıyla Fiverr'ın ürünü satan ve alan kişileri açığa çıkarması bekleniyor. Binlerde üründe olduğu düşünülen sahte yorumlar bu tarz olayların açığa çıkmasından ve önemli bir yaptırım uygulanmasından sonra önemli ölçüde azalacaktır.

Dev internet mağazasının kullanıcılarını korumak adına böyle bir olayın peşine düşmesi de takdir edilecek bir detay. Davaların nasıl sonuçlanacağı ve sahte yorum satan-alan kişilere nasıl bir ceza geleceği merak konusu.

http://www.engadget.com/2015/10/18/amazon-sues-fiverr-based-fake-reviewers/