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Amazon 90 dolar değerindeki toplam 39 uygulamayı ücretsiz sunuyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,9b
1
34
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Amazon 90 dolar değerindeki toplam 39 uygulamayı ücretsiz sunuyor
 
Amazon zaman zaman bir çok uygulamayı ücretsiz olarak sunuyor. Dev internet mağazası bu kez de değeri 90 doları aşan 39 uygulamayı kısıtlı bir süre için ücretsiz yaptı.
Amazon Appstore üzerinden erişilebilen uygulamaları hesabınıza ekleyerek sahip olabilirsiniz. Bu durumda uygulamaları indirim bitse de ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Ancak Amazon Appstore üzerinden uygulama edinmek için bu mağazayı akıllı telefonunuza kurmalı ve bir amazon hesabı alarak giriş yapmalısınız.
Ücretsiz 39 uygulamanın listesine ulaşmak için tıklayınız
Uygulamaları edinebileceğiniz internet adresi : www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=10076151011 
Amazon Appstore uygulamasını Android akıllı telefonunuza kurmak için telefonunuzun tarayıcısından amazon.com/mobileapps adresini ziyaret edebilirsiniz. 


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for47 4 yıl
Dün get app yaptım ama indirmedim bugün baktım hiçbiri yok
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Okisht 4 yıl for47
Bugün ücretsiz dağıtım bitti
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hardcrss 4 yıl
Dokuz lira icin korsan mi kullaniyorsunuz adam o kadar emek veriyor.
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shadowtr 4 yıl
Geçen Pho.to Lab Pro verdiler valla şahane program.

Hergün takip ediyorum, zaman zaman güzel program veriyorlar. Ice Rage i zaten daha önceden satın almıştım... Güzel oyundur...
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Pi 4 yıl
Bunlari verse ne olur vermese ne olur. Versene titanyum backupu, nova launcheri?
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djvietnam 4 yıl Pi
eren15935

Bunlari verse ne olur vermese ne olur. Versene titanyum backupu, nova launcheri?

içimdeki sesin dışa yansıması oldun eyvellah sırf nova launcher için baktım ve yok
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fantezimuziginsevilenismi 4 yıl
Nasıl indiriliyor ?
Programı kurdum üyelik de açtım ama indir linki yok
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Kiss Ya Matilda 4 yıl fantezimuziginsevilenismi
fantezimuziginsevilenismi

Nasıl indiriliyor ?
Programı kurdum üyelik de açtım ama indir linki yok
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


hocam iosa yok sanırım
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High Quality 4 yıl
Faydalandım. Teşekkürler.
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sadays 4 yıl
Antivirüs ve office için key veriyor hala beş para etmez yorumları var hayret ne verse mutlu olacak bu arkadaşlar
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esmersoy21 4 yıl
Superr. Tskler

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Firaristt 4 yıl
Güzel uygulamalar var. Teşekürler haber için.

Fruit Ninja 5th Anniversary, Bridge Constructor, pdf tarayıcı iyi oldu
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mustafa982 4 yıl
Handy photo yu tavsiye ederim. Özellikle fotoğrafta istenmeyen noktaları çıkarıp almakta hem çok başarılı hem de çok hızlı ve pratik.
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28ky28 4 yıl
İce rage varmış
hemen indirdim tabi
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SUPEROFFLINE 4 yıl
İşe yarayacak bir uygulama yok ki :(
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0MG90 4 yıl
İbret al Google
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