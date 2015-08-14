Amazon 90 dolar değerindeki toplam 39 uygulamayı ücretsiz sunuyor

Amazon zaman zaman bir çok uygulamayı ücretsiz olarak sunuyor. Dev internet mağazası bu kez de değeri 90 doları aşan 39 uygulamayı kısıtlı bir süre için ücretsiz yaptı.

Amazon Appstore üzerinden erişilebilen uygulamaları hesabınıza ekleyerek sahip olabilirsiniz. Bu durumda uygulamaları indirim bitse de ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Ancak Amazon Appstore üzerinden uygulama edinmek için bu mağazayı akıllı telefonunuza kurmalı ve bir amazon hesabı alarak giriş yapmalısınız.

Ücretsiz 39 uygulamanın listesine ulaşmak için tıklayınız

Uygulamaları edinebileceğiniz internet adresi : www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=10076151011

Amazon Appstore uygulamasını Android akıllı telefonunuza kurmak için telefonunuzun tarayıcısından amazon.com/mobileapps adresini ziyaret edebilirsiniz.



