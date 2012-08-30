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Amazon Appstore, Avrupa'da yayına başlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir ABD'de faaliyet gösteren ve Kindle Fire ağırlıklı olmak üzere Android cihazlar için alternatif bir uygulama mağazası olan Amazon Appstore, yönünü Avrupa'ya çevirdiğini duyurdu.

Bir süredir hazırlık yaptığı bilinen Amazon, mağazasında özel uygulamalar ve promosyonlarla kullanıcı ilgisini çekmeye çalışıyor. Amazon Appstore, ilk etapta İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da faaliyete başladı. 

Amazon, her ülke için yerel içerik ve yerel bir mobil mağaza sunacağını açıkladı. Kullanıcılar aynı zamanda günün ücretsiz uygulaması promosyonundan da anında yararlanmaya başlayabilecek.

Mağazanın zamanla diğer Avrupa ülkelerine de yayılması bekleniyor. 

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nurettinaz 7 yıl
Amazon un kendi ürünlerini ülkemize getirecek bir kodaman hala çıkmadı. Çakma amazon olan hepsiburada ancak kütük fiyatlara satış yapmayı biliyor bir kez olsun müşteri düşünülsün.
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