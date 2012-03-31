Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon Appstore, Google Play Store'dan günlük kullanıcı başına daha fazla gelir elde ediyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,2b
1
12
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çok parçalı bir hale gelmesi nedeniyle sürekli eleştirilen Android işletim sistemi bunun yanında uygulama mağazası bakımından da parçalı bir görünüm arz ediyor. Google Play Store yanında Amazon Appstore da önemli gelirler elde eden mağazalardan birisi.

Flurry mobil analiz firmasının 45 gün boyunca 11 milyon günlük uygulama mağazası kullanıcısını takip ederek yaptığı araştırmaya göre Amazon Appstore günlük kullanıcı bazında daha fazla gelir elde ediyor.

Flurry; Apple, Google ve Amazon uygulama mağazalarında 11 milyon kullanıcı sayısını geçen uygulamaları mercek altına aldı. App Store gelir elde etme oranını yüzde 100 olarak baz alan Flurry, Amazon Appstore'un yüzde 89, Google Play Store'un ise yüzde 23 oranında gelir elde ettiğini ortaya koydu. Bunun anlamı bir iOS uygulamasının elde ettiği her bir dolara karşılık Amazon 89 cent, Google ise 23 cent elde edebildi. 

Amazon'un gelir elde etme oranının yüksek olmasının nedeni müşteri servisi ve hizmet sunma anlamında sahip olduğu tecrübeyi uygulama mağazasına da yansıtması, tek tıkla uygulama satın alma prosedürü ve zaman zaman büyük promosyonlarla sunduğu uygulamalar olarak gösteriliyor.

Amazon, Kindle Fire tabletinde temelde Android çekirdeğini kullansa da Google'ın koyduğu kurallara uymayı reddediyor ve kendi ekosistemini kurmaya çalışıyor. Bu da App Store ile rekabet eden Google'ın Android alanında da rekabete girmesine sebep oluyor.

Flurry, Amazon'un elde ettiği başarıyı Microsoft-Nokia ortaklığının da yakalayabileceğini belirtiyor. Ayrıca Amazon'un başarısı diğer ekosistemlere de örnek olacak ve Android içerisinde büyük bir uygulama mağazası rekabeti başlayacak. Samsung da kendi mağazasıyla rekabete katılan firmalardan birisi.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lordinarius 7 yıl en beğenilen
amazon uygulama mağazasını bilmiyorum ama google play de çoğu popüler oyun ve uygulama ücretsiz. nedeni bu gibi duruyor sanki
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WilliamBillMunny 7 yıl
eric13
snein 3g fiyatların abdnin iki katı olunca tabi millet kapatır 3gyi akıl var mantık var

eğer sen 300-500 liralık telefonun varsa, aylık 50 tl lik vs 3g faturası ağır gelirse anlarım. kapat. ama 2000-2500 tl lik telefonu statü göstergesi için alıp, 50 tl lik faturayı ödeyemeyen denyoya benim lafım.
eric13snein 3g fiyatların abdnin iki katı olunca tabi millet kapatır 3gyi akıl var mantık vareğer sen 300-500 liralık telefonun varsa...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Google play store yil 2012 Ionia daha yeni aciyor parali uygulamalari. Biriside yazmis bu hizla hepsini gecer diye:) alemsiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Kullanıcı kitlesinin çoğunluğu ve popülerlik bunu çok fazla etkilediğini düşünüyorum eğer bu rekabete Mıcrosoft'da bir an önce girerse inanılmaz yükselişler gösterecinden eminim!..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aziz77 7 yıl
komik...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirchade 7 yıl
Android başlıklarında iPhone övmeye devam edenlerin soyu tükendi diye biliyorum ben ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WilliamBillMunny 7 yıl
eric13
snein 3g fiyatların abdnin iki katı olunca tabi millet kapatır 3gyi akıl var mantık var

eğer sen 300-500 liralık telefonun varsa, aylık 50 tl lik vs 3g faturası ağır gelirse anlarım. kapat. ama 2000-2500 tl lik telefonu statü göstergesi için alıp, 50 tl lik faturayı ödeyemeyen denyoya benim lafım.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 7 yıl
niye 2500 ödeyen adam parayı çöpe mı atacak sırf hava olsun diye ? saçma mantık ayrıca iphone artık herkeste var öyle statü vs ifade etmiyor en iyi telefon sonuçta sırf iletim sistemi için alnır
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 7 yıl
snein 3g fiyatların abdnin iki katı olunca tabi millet kapatır 3gyi akıl var mantık var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WilliamBillMunny 7 yıl
vyc
Google play daha Turkiyeye parali uygulamalari yeni acmisken bu aranin kapanmasi uzun surmez. Ama bana kalirsa root yapmadanda parali uygulamalari elde etmek varken cokta ragbet gormeyebilir.

Araştırma dünya genelinde, Türkiye ile ilgili değil. Crackli uygulamalar, iphone a da yüklenebiliyor. Bu araştırmanın tek sebebi, Iphone kullanıcı profilinin daha zengin olmasıdır. Bizim memlekette, 3g siz iphone kullanan tipler var, orası da ayrı tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vyc 7 yıl
Google play daha Turkiyeye parali uygulamalari yeni acmisken bu aranin kapanmasi uzun surmez. Ama bana kalirsa root yapmadanda parali uygulamalari elde etmek varken cokta ragbet gormeyebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lordinarius 7 yıl en beğenilen
amazon uygulama mağazasını bilmiyorum ama google play de çoğu popüler oyun ve uygulama ücretsiz. nedeni bu gibi duruyor sanki
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
söny 7 yıl Lordinarius
med_cezir197

amazon uygulama mağazasını bilmiyorum ama google play de çoğu popüler oyun ve uygulama ücretsiz. nedeni bu gibi duruyor sanki

Nedeni yeni olması böyle devam ederse önünde rakip kalmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3224 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, amazon ve
2 etiket daha google play store google
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1: Asus Tytan Oyuncu Bilgisayarı Video İnceleme 7 yıl Corsair Carbide 500R Kasa Video İnceleme 7 yıl Logitech iPad klavye kasası video inceleme 7 yıl 1e1:Haber 30 Mart 2012 "Sıkmayan Teknoloji Programı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim