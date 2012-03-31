Amazon Appstore, Google Play Store'dan günlük kullanıcı başına daha fazla gelir elde ediyor

Çok parçalı bir hale gelmesi nedeniyle sürekli eleştirilen Android işletim sistemi bunun yanında uygulama mağazası bakımından da parçalı bir görünüm arz ediyor. Google Play Store yanında Amazon Appstore da önemli gelirler elde eden mağazalardan birisi.





Flurry mobil analiz firmasının 45 gün boyunca 11 milyon günlük uygulama mağazası kullanıcısını takip ederek yaptığı araştırmaya göre Amazon Appstore günlük kullanıcı bazında daha fazla gelir elde ediyor.





Flurry; Apple, Google ve Amazon uygulama mağazalarında 11 milyon kullanıcı sayısını geçen uygulamaları mercek altına aldı. App Store gelir elde etme oranını yüzde 100 olarak baz alan Flurry, Amazon Appstore'un yüzde 89, Google Play Store'un ise yüzde 23 oranında gelir elde ettiğini ortaya koydu. Bunun anlamı bir iOS uygulamasının elde ettiği her bir dolara karşılık Amazon 89 cent, Google ise 23 cent elde edebildi.





Amazon'un gelir elde etme oranının yüksek olmasının nedeni müşteri servisi ve hizmet sunma anlamında sahip olduğu tecrübeyi uygulama mağazasına da yansıtması, tek tıkla uygulama satın alma prosedürü ve zaman zaman büyük promosyonlarla sunduğu uygulamalar olarak gösteriliyor.





Amazon, Kindle Fire tabletinde temelde Android çekirdeğini kullansa da Google'ın koyduğu kurallara uymayı reddediyor ve kendi ekosistemini kurmaya çalışıyor. Bu da App Store ile rekabet eden Google'ın Android alanında da rekabete girmesine sebep oluyor.





Flurry, Amazon'un elde ettiği başarıyı Microsoft-Nokia ortaklığının da yakalayabileceğini belirtiyor. Ayrıca Amazon'un başarısı diğer ekosistemlere de örnek olacak ve Android içerisinde büyük bir uygulama mağazası rekabeti başlayacak. Samsung da kendi mağazasıyla rekabete katılan firmalardan birisi.