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Amazon Beklenen Cuma indirimleri başladı

Amazon Türkiye’de Beklenen Cuma indirimleri başladı. Black Friday indirimlerini Beklenen Cuma olarak lanse eden Amazon Türkiye’de bugünden itibaren indirimlerden yararlanabilirsiniz.
6 ay
26,7b
1
27
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Amazon Beklenen Cuma indirimleri başladı

Amazon Türkiye’de Beklenen Cuma indirimleri başladı. Black Friday indirimlerini Beklenen Cuma olarak lanse eden Amazon Türkiye’de bugünden itibaren indirimlerden yararlanabilirsiniz.

Beklenen Cuma haftası indirimleri 25 Kasım’a kadar sürecek. Beklenen Cuma haftası fırsatlarına baktığımızda Samsung Galaxy J7’nin fiyatındaki indirim göze çarpıyor. Oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategoride alışveriş severlere büyük indirimler sunuluyor.

Amazon.com.tr’nin Beklenen Cuma haftasına özel indirimlerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. İndirime giren ürünler sürekli değişiyor. Anlık indirimleri Sıcak Fırsatlar'dan takip edebilirsiniz.


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flegga34 6 ay en beğenilen
Hani nerde indirim? Amazondaki ithalatçı garantili, Tr deki Türkiye garantili üstelik. Önce bindir sonra indir
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Hani nerde indirim? Amazondaki ithalatçı garantili, Tr deki Türkiye garantili üstelik. Önce bindir sonra indir
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1 Yanıt Yanıtla +23
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zaferq 6 ay
Dünyada kara cuma. Türkiye de "efsana cuma, beklenen cuma"
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iam.eren 6 ay Kayrabey
Kesinlikle öyle kardeşim
Ak nefer ak sevda 2023 tr 06
Yanıtla +17
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1 Avatar
erkanberk 6 ay
Ürün çeşitliği ne zaman artacak. İçerik zengin değil malesef. Xiaomi Mi band 3 150 tl bu arada. Bir tek o cazip geldi bana.
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Angel of the Lord 6 ay
m.donanimhaber.com/...
2999 liradan satışa çıkan telefon şuan yılın en büyük indirim döneminde Amazon Türkiye'de 3800 lira. Helal olsun.
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GunslingeR085 6 ay
Beyaz Cuma, Kırmızı Cuma, Sarı Cuma olur ama Kara Cuma olmaz
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kocakusak061903 6 ay
Türkiye'de sadece bakar olduk. Avrupa'da adamlar makul fiyatlara ürün alıyorlar.
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cabriyo 6 ay
duyarlı amazona tebrikler "beklenen cuma"
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gurkanse 6 ay
amerikada %90 indirimler yapan amazon mağazalarda izdihama sebep olurken,türkiyede her firma gibi önce bindir sonra indir yapıyor.havasındanmı suyundanmı diyemicem direk milletinden kaynaklı olarak biz sesimizi çıkarmadıkça daha çok ağzımızın suyu akar onlar şöyle böyle diye diye
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mehmetselma 6 ay
Bir de fiyatlar çok sık değişiyor. Haftanın herhangi bir günü 50 TL olan bir ürün bir sonraki gün 120'ye çıkabiliyor.
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dogaunl 6 ay
Amazon amazon dedik çöpten başka birşey değil.
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norton772 6 ay
Dünyada black friday, bizde ise haşırt the black
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Tommy Shelby 6 ay
Şöyle güzel bir indirim olsa keşke
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amazon türkiye, amazon ve
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