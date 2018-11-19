Amazon Beklenen Cuma indirimleri başladı

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Almanya Ekonomi Bakanı: "Ne zaman Tesla kadar seksi bir otomobil yapacaksınız?"

Dört arka kameralı Samsung Galaxy A9 (2018) fiyatı belli oldu

Microsoft, emojileri ne kadar iyi taklit edebildiğinizi ölçen uygulama yayınladı

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Windows 10 Ekim güncellemesinde bir ciddi hata daha: Microsoft ve Apple çözüm için çalışıyor