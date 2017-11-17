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Amazon Cyber Monday fırsatları başlıyor

Yılın önemli indirim dönemlerinden Cyber Monday fırsatları Amazon'da erkenden başlıyor. 20 Kasım'dan 27 Kasım'a kadar pek çok üründe yüzde 50'ye varan indirim uygulanacak.
1 yıl
5,5b
1
34
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Amazon Cyber Monday fırsatları başlıyor
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Önemli indirim dönemlerinden Cyber Monday fırsatları, Amazon.de adresinde erkenden başlıyor. Cyber Monday bu sene 27 Kasım’a denk geliyor. Amazon.de’deki Cyber Monday fırsatları ise 20 Kasım’da başlayacak, 27 Kasım’a kadar devam edecek.

“Cyber Monday Haftası” olarak adlandırılan 20-26 Kasım arasındaki dönemde, her gün pek çok üründe özel fiyat avantajları olacak. Yılın en çok satan ürünlerde yüzde 50’ye varan indirim uygulanacak. Büyük Cyber Monday indirimleri ise 27 Kasım Pazartesi günü başlayıp bitecek.

Cyber Monday Haftası’na özel indirimleri bu linkten takip edebilirsiniz. Linkte yer alan ürünlerin detay sayfasında “Bu ürün Türkiye adresine teslim edilemiyor” uyarısı görebilirsiniz. Aslında bu ürünlerin Türkiye’ye gönderimi yapılıyor. Ürünü sepete ekleyip satın alma işlemine devam ettiğiniz zaman herhangi bir hata ile karşılaşmadan satın alım işlemi başarıyla tamamlanacaktır.

Amazon Cyber Monday fırsatları başlıyor
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Eğer siparişinizin sepet tutarı 49 Euro üzerinde ve ürünlerin satıcısı Amazon.de ise Türkiye’ye ücretsiz gönderim yapılıyor. Siparişiniz için gümrük vergi ödenmesi gerekiyorsa Amazon bu vergiyi otomatik olarak hesaplıyor ve sipariş tutarına ekliyor. Böylelikle gümrük ile uğraşmaya gerek kalmıyor.

Cyber Monday fırsatları 20 Kasım'da başlayacak ve 27 Kasım Cyber Monday gününde sona erecek.

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malitoprak91 1 yıl en beğenilen
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muhalif13 1 yıl laider
laider
Biri gizlisi saklisi yalani dolani olmayan referanssiz adam gibi konu açsa da oradan takip etsek.

DH otomatik refli link ekler.
laiderBiri gizlisi saklisi yalani dolani olmayan referanssiz adam gibi konu açsa da oradan takip etsek.DH otomatik refli link ...
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Mordecaí 1 yıl malitoprak91
malitoprak91
Konu kilit üye ban [>:]
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Gurur tablosu resmen
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Cnmrym24 1 yıl
Çok güzel ürünler var aslında
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assasin34 1 yıl
Bir ..ok yok.
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oxpays 1 yıl
Bu kur ile %50 indirim olunca normal olması gereken fiyata geliyor zaten extra bir karlılık yok bizim için maalesef. Neyse ki Avrupa bizi kıskanıyor.
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römercan 1 yıl
Çek olmadan iş yapmaz
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Fantasticoo 1 yıl
gearbest konusunu görüyorsunuz, firma yetkilisi, dh, müşteri herkes kazanıyor. amazon.de de Türkiye ye özel küçük de olsa indirimler, kuponlar dağıtsa böyle olur muydu?
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cntzlm 1 yıl
Cebinden fazla para çıkmıyor hala refli link derdinde...abi ozaman başka forumda takılın anlamadımki adamlar cebinizden paranızımı aldı ? Haberli olsaymış adam hizmet sunuyor sana zaten bırakta oda kazansın.Senden değil amazondan alıyorsa parasını kime ne ?
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pphammer 1 yıl
LEGO takip ediyorum.
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sniper23 1 yıl
Benim gibi dolar maaş alanlar için güzel haber.
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Olgi 1 yıl
Iphone icin iyi teklif cikarsa biri beni haberdar edebilir mi
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adanaliboy 1 yıl
blackfriday ürünleri içinde arama nasıl yapılıyor ?
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