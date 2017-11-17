Amazon Cyber Monday fırsatları başlıyor

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Önemli indirim dönemlerinden Cyber Monday fırsatları, Amazon.de adresinde erkenden başlıyor. Cyber Monday bu sene 27 Kasım’a denk geliyor. Amazon.de’deki Cyber Monday fırsatları ise 20 Kasım’da başlayacak, 27 Kasım’a kadar devam edecek.

“Cyber Monday Haftası” olarak adlandırılan 20-26 Kasım arasındaki dönemde, her gün pek çok üründe özel fiyat avantajları olacak. Yılın en çok satan ürünlerde yüzde 50’ye varan indirim uygulanacak. Büyük Cyber Monday indirimleri ise 27 Kasım Pazartesi günü başlayıp bitecek.

“Bu ürün Türkiye adresine teslim edilemiyor” uyarısı görebilirsiniz. Aslında bu ürünlerin Türkiye’ye gönderimi yapılıyor. Ürünü sepete ekleyip satın alma işlemine devam ettiğiniz zaman herhangi bir hata ile karşılaşmadan satın alım işlemi başarıyla tamamlanacaktır. Cyber Monday Haftası’na özel indirimleri bu linkten takip edebilirsiniz. Linkte yer alan ürünlerin detay sayfasındauyarısı görebilirsiniz. Aslında bu ürünlerin Türkiye’ye gönderimi yapılıyor. Ürünü sepete ekleyip satın alma işlemine devam ettiğiniz zaman herhangi bir hata ile karşılaşmadan

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Eğer siparişinizin sepet tutarı 49 Euro üzerinde ve ürünlerin satıcısı Amazon.de ise Türkiye’ye ücretsiz gönderim yapılıyor. Siparişiniz için gümrük vergi ödenmesi gerekiyorsa Amazon bu vergiyi otomatik olarak hesaplıyor ve sipariş tutarına ekliyor. Böylelikle gümrük ile uğraşmaya gerek kalmıyor.

Cyber Monday fırsatları 20 Kasım'da başlayacak ve 27 Kasım Cyber Monday gününde sona erecek.