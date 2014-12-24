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Amazon Noel hediyesi olarak 220$ değerinde uygulama paketini ücretsiz sunuyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Amazon Noel hediyesi olarak 220$ değerinde uygulama paketini ücretsiz sunuyor
Noel indirimleriyle sürekli kendinden söz ettiren alışveriş sitesi Amazon bu kez noel hediyesi olarak 220$ değerinde bir uygulama paketi veriyor. Hediye paket 24-26 Aralık tarihlerin arasında ücretsiz indirilebilecek.

Hediyeden sadece Amazon markalı cihaz sahipleri değil tüm Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefon sahipleri faydalanabiliyorlar ancak Amazon uygulama mağazasını akıllı cihazlarına kurmaları gerekiyor. Mağazayı kurmak isteyen kullanıcılar bu bağlantıdaki adımları takip ederek cihazlarına Amazon mağazasını kurup hediyelerden yararlanabilirler.

Hediye edilen uygulama listesi için tıklayınız.
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dark dragon 4 yıl
Bugün riptide gp2 var kaçırmayın.
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thewhitewolf 4 yıl
Yine super fırsat kaçırmayın 110 dolar değerinde şuan ücrestsiz
amazon.com/...
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Redunay 4 yıl
G5 in o kadar oyunu var bitirdiğim tek oyununu verdi işe bak
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Strange Night 4 yıl
Bitti mi
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Redunay 4 yıl
Cut the rope time travel bedava
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thewhitewolf 4 yıl Redunay
sioner

Cut the rope time travel bedava

Aldım
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dark dragon 4 yıl
Bugün Rayman Fiesta Run var bedava olarak, her gün cok iyi oyunlar veriyorlar.
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0ptimistSoul 4 yıl
vay arkadaş 1 günle kaçırdım programları :D niye bu haberi daha önce okumadım ki :D
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Redunay 4 yıl
Prince of persia bedava ama indiremiyorum hata veriyor.
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Xlargest 4 yıl
Popu indiremiyorum hayirdir
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thewhitewolf 4 yıl
3 dolarlık prince of persia oyunu bedava..
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darkest earth 4 yıl thewhitewolf
thewhitewolf

3 dolarlık prince of persia oyunu bedava..

pop türkiyeye geçerli değil maalesef
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mab4ever 4 yıl
baya baya adres istiyo onu gectiniz mi
birde kredikartı numarası istiyor
yanılmıyosam türkiyeyide göremedim ülke olarak
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