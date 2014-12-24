Amazon Noel hediyesi olarak 220$ değerinde uygulama paketini ücretsiz sunuyor

Noel indirimleriyle sürekli kendinden söz ettiren alışveriş sitesi Amazon bu kez noel hediyesi olarak 220$ değerinde bir uygulama paketi veriyor. Hediye paket 24-26 Aralık tarihlerin arasında ücretsiz indirilebilecek.
Hediyeden sadece Amazon markalı cihaz sahipleri değil tüm Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefon sahipleri faydalanabiliyorlar ancak Amazon uygulama mağazasını akıllı cihazlarına kurmaları gerekiyor. Mağazayı kurmak isteyen kullanıcılar bu bağlantıdaki adımları takip ederek cihazlarına Amazon mağazasını kurup hediyelerden yararlanabilirler.
Hediye edilen uygulama listesi için tıklayınız.
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amazon.com/...
Aldım
pop türkiyeye geçerli değil maalesef
birde kredikartı numarası istiyor
yanılmıyosam türkiyeyide göremedim ülke olarak