Amazon Noel hediyesi olarak 220$ değerinde uygulama paketini ücretsiz sunuyor

Noel indirimleriyle sürekli kendinden söz ettiren alışveriş sitesi Amazon bu kez noel hediyesi olarak 220$ değerinde bir uygulama paketi veriyor. Hediye paket 24-26 Aralık tarihlerin arasında ücretsiz indirilebilecek.

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