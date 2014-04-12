Amazon dijital çizgi roman platformu Comixology'yi satın aldı





Hem masaüstünde hem de mobil platformlarda en çok satış yapan dijital çizgi roman servisi Comixology, Amazon tarafından satın alındı.





Dijital kitap konusunda lider olan Amazon, Comixology'nin yükselen ivmesini görmezden gelemedi. Bu hamleyle firmanın çizgi roman pazarına da el atacağı konuşuluyor.





Satış konusunda detaylı bilgiler verilmiyor ancak Amazon'un Kindle cihazına özgü çizgi romanlar sunacağı, ayrıca Prime servislerine de Comixology'yi entegre edeceği belirtiliyor. Comixology şimdilik kendi markası altında kalmaya devam edecek ve mobil uygulamalar da faaliyetlerini sürdürecek.

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=1917741&highlight=