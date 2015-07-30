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Amazon, eski Top Gear sunucularını yeniden bir araya getiriyor

3 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Amazon, eski Top Gear sunucularını yeniden bir araya getiriyor
1977 yılından beri Ingiliz BBC televizyonunda yayınlanan efsanevi motorlu araçlar programı Top Gear bir kaç ay önce ünlü sunucusu Jeremy Clarkson'ın kovulması ve diğer sunucuların kontrat yenilememesi sebebiyle yayına bir süre ara vermişti. Dünya genelinde yaklaşık 350 milyon izleyicisi olduğu tahmin edilen programın sunucularının değişmesi ise sevenlerinden büyük tepki topladı. 
Bu tepkinin ardından ilk olarak Netflix ünlü sunucularla anlaşmak isteyerek benzer konseptteki bir programı dijital yayıncılığa kazandırmak istemişti. Ancak bugün Jeremy Clarkson, Amazon ile yeni bir anlaşma imzaladıklarını Twitter adresinden duyurdu. Diğer sunucular Richard Hammond ve James May'in de yer alacağı yeni programın yapımcılığını ise yine Andy Wilman üstlenecek.
Dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine sahip programın gelecek sezon Amazon'un dijital yayıncılık platformu Amazon Instant Video'da yayınlanacak olması şirketin bu sektördeki elini oldukça güçlendirecektir. Böyle önemli yapımların dijital yayıncılık platformuna taşınması ilerleyen dönemlerde bu sektörün daha da önem kazanacağının bir göstergesi. Ülkemizde ise Tivibu ve Turkcell TV gibi bazı dijital yayıncılık servisleri bulunuyor. Belki de ilerleyen dönemlerde ülkemizdeki popüler programları da yalnızca bu tarz servislerde görebiliriz.

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dijitall 3 yıl
Program gerçekten kaliteli çekim ve içeriğiyle, kurgusuyla çok başarılıydı. Dünyada üzerine tanımam.
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
İyi haber umarim eski formunda olur ve netten izleyebilmek kolay olur
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Mesudum 3 yıl
Soldan direksiyonlu araçları mph yerine kmh ölçeklerle incelemelerin, yerden yere vurmalalarını izlemek iyi gelecektir.
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