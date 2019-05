Amazon kendi oyun motoru Lumberyard'ı tanıttı

Amazon'un oyun dünyasında önemli hedeflerinin olduğunu biliyoruz. Double Helix gibi çeşitli geliştiricileri satın alan Amazon kendi oyunlarını geliştirmek istiyor. Bunun yanında donanım işine de ciddi bir şekilde girebileceği belirtilen firma kendi oyun motoru Lumberyard'ı da yayınladı.

Lumberyard geçen yıl Nisan ayında Crytek ile varılan anlaşma sayesinde CryEngine tabanlı olarak geliştirildi. Yani PC (Windows Vista, 7, 8 ve 10) Xbox One ve Playstation 4 gibi platfromlarda "AAA" olarak tabir edilen üst düzey grafikli-bütçeli oyunlarda da kullanılabilecek. Zaten Amazon bu oyun motorunun konsollarda kullanılması için Microsoft ve Sony ile anlaşmaya vardığını da açıkladı. Şu an bu oyun motorunun VR teknolojilerde ve mobil platformlarda kullanılması için de çalışmalar devam ediyormuş.

Şu an Lumberyard'ın beta sürümü geliştiricilerin hizmetine sunuldu. Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan motor Twitch ile Amazon Web Services hizmetlerini önplana çıkarıyor ve kullanıcılardan üyelik ücreti veya telif hakkı istemiyor. Yine de Amazon'un şart koştuğu önemli bir şey var. Geliştiriciler 1. parti sunucuları her ne kadar ücretsiz kullanabileceklerse de, 3. parti sunucular için Amazon'un servisi Gamelift'i kullanmak zorundalar. Amazon kendi servisinde her 1.000 kişi için 1.5 dolarlık ücret istiyor.



Lumberyard'ı kullanabilmek için bir masaüstü PC veya laptop'a ihtiyacınız var. 4 çekirdekli hızlı bir işlemci, 8 GB'lık bellek, diskinizde 200 GB'lık boş alan ve 2 GB'lık DX11 destekli üst düzey bir ekran kartı oyun motorunun kullanımı için şart koşuluyor.



https://aws.amazon.com/blogs/aws/lumberyard-amazon-gamelift-twitch-for-games-on-aws/